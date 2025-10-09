Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan, en zijn twee plaats in Singapore lijkt Max Verstappen weer terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. Ook Ted Kravitz denkt dat Verstappen nog kans maakt op de titel, en hij stelt dat hij een stoorzender kan zijn voor de McLarens.

Verstappen heeft een ijzersterke maand september achter de rug. Hij wist op oppermachtige wijze de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan te winnen, en hij profiteerde van de problemen bij McLaren. Afgelopen weekend wist Verstappen niet te winnen in Singapore. Hij kwam achter Mercedes-coureur George Russell als tweede over de streep, maar profiteerde wel van het gesteggel bij McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri werden tweede en derde, maar na afloop ging het vooral om hun touché in de eerste ronde.

Kravitz gelooft in Verstappen

Veel kenners en volgers denken dan ook dat Verstappen zich weer kan gaan mengen in de strijd om de wereldtitel. Ook Sky Sports-pitreporter Ted Kravitz gelooft in de titelkansen van Verstappen, hij moedigt hem zelfs aan om te vechten met Piastri en Norris.

Kravitz werd in de F1 Show van Sky Sports gevraagd naar zijn kijk op de titelkansen van Verstappen. Hij was er opvallend positief over: "Ik denk niet dat hij kansloos is, ook al won hij niet in Singapore. Hij zal nog steeds een stoorzender zijn voor de McLarens. Mijn boodschap aan Max Verstappen is dan ook: 'Ga zo door Max! Je moet niet opgeven! Je reed nog altijd voor de McLarens, je weet nooit wat er allemaal nog kan gaan gebeuren!"

Het verschil met de McLarens

Verstappen heeft in de afgelopen weken zijn achterstand flink ingelopen. Hij staat nu nog op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 273 WK-punten achter zijn naam. Hij staat vlak achter nummer twee Norris, die op 314 punten staat. Het wereldkampioenschap wordt nog altijd aangevoerd door Piastri, die tot nu toe 336 punten bij elkaar heeft gereden.