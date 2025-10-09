user icon
icon

Sky-gezicht Kravitz ziet Verstappen als 'stoorzender' voor McLaren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sky-gezicht Kravitz ziet Verstappen als 'stoorzender' voor McLaren
  • Gepubliceerd op 09 okt 2025 15:24
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan, en zijn twee plaats in Singapore lijkt Max Verstappen weer terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. Ook Ted Kravitz denkt dat Verstappen nog kans maakt op de titel, en hij stelt dat hij een stoorzender kan zijn voor de McLarens.

Verstappen heeft een ijzersterke maand september achter de rug. Hij wist op oppermachtige wijze de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan te winnen, en hij profiteerde van de problemen bij McLaren. Afgelopen weekend wist Verstappen niet te winnen in Singapore. Hij kwam achter Mercedes-coureur George Russell als tweede over de streep, maar profiteerde wel van het gesteggel bij McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri werden tweede en derde, maar na afloop ging het vooral om hun touché in de eerste ronde.

Meer over McLaren Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

4 okt
 De waarheid achter de afwezigheid van Piastri bij het titelfeest van McLaren

De waarheid achter de afwezigheid van Piastri bij het titelfeest van McLaren

6 okt

Kravitz gelooft in Verstappen

Veel kenners en volgers denken dan ook dat Verstappen zich weer kan gaan mengen in de strijd om de wereldtitel. Ook Sky Sports-pitreporter Ted Kravitz gelooft in de titelkansen van Verstappen, hij moedigt hem zelfs aan om te vechten met Piastri en Norris.

Kravitz werd in de F1 Show van Sky Sports gevraagd naar zijn kijk op de titelkansen van Verstappen. Hij was er opvallend positief over: "Ik denk niet dat hij kansloos is, ook al won hij niet in Singapore. Hij zal nog steeds een stoorzender zijn voor de McLarens. Mijn boodschap aan Max Verstappen is dan ook: 'Ga zo door Max! Je moet niet opgeven! Je reed nog altijd voor de McLarens, je weet nooit wat er allemaal nog kan gaan gebeuren!"

Het verschil met de McLarens

Verstappen heeft in de afgelopen weken zijn achterstand flink ingelopen. Hij staat nu nog op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 273 WK-punten achter zijn naam. Hij staat vlak achter nummer twee Norris, die op 314 punten staat. Het wereldkampioenschap wordt nog altijd aangevoerd door Piastri, die tot nu toe 336 punten bij elkaar heeft gereden.

F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar