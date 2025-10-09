Formule 1 komt met officieel statement na klachten coureurs

De Formule 1 is met een statement naar buitengekomen na felle klachten van een aantal coureurs. Meerdere coureurs klaagden in de afgelopen dagen over de regie van de F1-sessies, omdat hun inhaalacties en gevechten niet in beeld werden gebracht. Dit lokt nu dus een officiële reactie uit.

Tijdens de Grand Prix van Singapore ontstonden er op sociale media veel klachten over de regie. In plaats van spannende duels waren er beelden te zien van beroemdheden en vriendinnen van de coureurs in de pitboxen en de paddock. Dit ontlokte een sarcastische reactie bij Fernando Alonso, waarna ook Williams-coureur en GPDA-directeur Carlos Sainz aangaf dat dit een probleem begint te worden. Zijn duels werden bijvoorbeeld niet uitgezonden, maar zijn vriendin wel.

Beste beelden laten zien

Deze klachten hebben een officiële reactie van de Formule 1 uitgelokt. Een woordvoerder van de sport spreekt zich uit over de klachten bij Motorsport.com: "We richten ons altijd op het leveren van de best mogelijke beelden van de race aan onze fans en we doen nooit concessies aan het belangrijkste: de Grand Prix op het circuit."

'Ons team levert echt uitstekend werk'

Bij de Formule 1 vinden ze ook niet dat ze nu iets verkeerds doen. De woordvoerder is dan ook lovend over de huidige uitzendingen van de Formule 1: "Ons team levert uitstekend werk door verslag te doen van een zeer complexe situatie met meerdere auto's op verschillende punten van het circuit en het biedt ook geweldige contextmomenten van de tribunes, prominente gasten en de locaties waar we racen. We streven altijd naar uitmuntendheid en verbetering in wat we leveren."

Het lijkt er dus niet op dat ze snel iets gaan aanpassen aan de uitzendingen van de Grands Prix. De klachten van de fans leven al langer, en elk raceweekend stroomt de sociale media weer vol met boze reacties.