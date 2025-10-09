Jos Verstappen kroonde zich anderhalve week geleden tot kampioen in het Belgian Rally Championship. Hij sleepte deze titel binnen in hetzelfde weekend dat zijn zoon Max Verstappen successen boekte op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen senior geniet van al het succes, maar zou niet graag naast zijn zoon zitten.

De Verstappens hebben drukke weken achter de rug. Jos ging op de krappe Belgische veldweggetjes op jacht naar rallysucces, terwijl Max Verstappen twee Grands Prix wist te winnen en zijn eerste GT3-succes pakte op de iconische Nordschleife. Jos Verstappen geniet van al het succes, en is trots op het feit dat hij samen met zijn navigator Renaud Jamoul de Belgische rallytitel heeft gepakt.

'Durf zelfs niet naast Max te zitten!'

Verstappen senior weet echter ook wel dat rallyrijden een risicovolle tak van sport is. In een interview met Formule 1 Magazine krijgt hij de vraag of hij voor een rally een klein schietgebedje doet: "Altijd. Iedere dag als ik opsta. Als coureurs ken je de risico's natuurlijk. Maar ik denk oprecht dat je als navigator nog meer lef moet hebben. Ik zou zelf nooit naast een ander willen zitten, zelfs niet naast Max!"

Onder de indruk van GT3-avontuur

Jos Verstappen kon het GT3-debuut van zijn zoon door zijn eigen rally-activiteiten niet helemaal volgen. Tussen de proeven door keek hij echt wel even naar de stand van zaken: "Toen Max op de Nürburgring naar binnen reed na zijn stint, zetten Renaud en ik net de telefoon aan en zagen we dat hij 1,10 minuten voorsprong had op de nummer twee."

"Wat Max laat zien, in welke auto dan ook, het is altijd heel erg speciaal. Ik denk dat mensen dat nu nog meer beseffen dan als hij alleen in de Formule 1 had gereden. En ze gaan het voor mijn gevoel ook steeds meer waarderen wat hij voor de autosport doet. Door de manier waarop hij rijdt, maar ook hoe hij zijn licentie heeft behaald, zonder enige voorkeursbehandeling."