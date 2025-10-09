Max Verstappen veroverde in de afgelopen vier jaar de wereldtitel in de Formule 1, maar dit seizoen heeft hij het lastiger. Verstappen maakt nog wel kans op de wereldtitel, maar volgens Johnny Herbert zijn de andere coureurs beter geworden en hebben ze het gat met hem gedicht.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De Nederlander heeft een flinke achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, maar hij heeft dat gat in de afgelopen weken flink dichtgereden. Een vijfde wereldtitel is dan ook niet langer uitgesloten, en Verstappen is op een ijzersterke wijze uit de zomerstop gekomen. Hij wist te winnen in Italië en Azerbeidzjan, en kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in Singapore.

'Verschil is kleiner geworden'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert is van mening dat andere coureurs het niveau van Verstappen beginnen te bereiken. Bij Betting Lounge legt Herbert zijn mening uit: "Het verschil tussen Max en de rest is kleiner geworden. Coureurs zoals Norris en Russell zijn beter geworden."

"Max had altijd dat enorme natuurlijke talent en maakte direct een gigantische indruk. Norris en Russell werden nooit van hetzelfde kaliber als Max beschouwd. Maar ze zijn beter en beter geworden en ze groeien ook nog steeds. Max groeit ook nog, maar wel minder snel dan de rest."

Andere coureurs halen Verstappen bij

Volgens Herbert is het heel erg goed dat andere coureurs het niveau van Verstappen beginnen te bereiken. De Britse Verstappen-criticus gaat enthousiast verder met zijn verhaal: "Het is fantastisch voor ons als fans om te zien dat Max niet overal mee vandoor gaat. Max weet dat waarschijnlijk zelf ook en ziet de andere coureurs dichterbij komen. Die drie tienden die hij had ten opzichte van de rest van het veld, zijn nu verdwenen. Dat komt doordat de andere coureurs beter zijn geworden. De dominantie van Max heeft de rest gemotiveerd om een stapje extra te zetten."