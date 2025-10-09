user icon
icon

Herbert juicht: "Andere coureurs hebben Max Verstappen bijgehaald!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Herbert juicht: "Andere coureurs hebben Max Verstappen bijgehaald!"
  • Gepubliceerd op 09 okt 2025 07:36
  • comments 28
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen veroverde in de afgelopen vier jaar de wereldtitel in de Formule 1, maar dit seizoen heeft hij het lastiger. Verstappen maakt nog wel kans op de wereldtitel, maar volgens Johnny Herbert zijn de andere coureurs beter geworden en hebben ze het gat met hem gedicht.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De Nederlander heeft een flinke achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, maar hij heeft dat gat in de afgelopen weken flink dichtgereden. Een vijfde wereldtitel is dan ook niet langer uitgesloten, en Verstappen is op een ijzersterke wijze uit de zomerstop gekomen. Hij wist te winnen in Italië en Azerbeidzjan, en kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in Singapore.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

'Verschil is kleiner geworden'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert is van mening dat andere coureurs het niveau van Verstappen beginnen te bereiken. Bij Betting Lounge legt Herbert zijn mening uit: "Het verschil tussen Max en de rest is kleiner geworden. Coureurs zoals Norris en Russell zijn beter geworden."

"Max had altijd dat enorme natuurlijke talent en maakte direct een gigantische indruk. Norris en Russell werden nooit van hetzelfde kaliber als Max beschouwd. Maar ze zijn beter en beter geworden en ze groeien ook nog steeds. Max groeit ook nog, maar wel minder snel dan de rest."

Andere coureurs halen Verstappen bij

Volgens Herbert is het heel erg goed dat andere coureurs het niveau van Verstappen beginnen te bereiken. De Britse Verstappen-criticus gaat enthousiast verder met zijn verhaal: "Het is fantastisch voor ons als fans om te zien dat Max niet overal mee vandoor gaat. Max weet dat waarschijnlijk zelf ook en ziet de andere coureurs dichterbij komen. Die drie tienden die hij had ten opzichte van de rest van het veld, zijn nu verdwenen. Dat komt doordat de andere coureurs beter zijn geworden. De dominantie van Max heeft de rest gemotiveerd om een stapje extra te zetten."

StevenQ

Posts: 9.770

Johnny is erg grappig, of zou hij dit echt niet als grap bedoelen?

  • 39
  • 9 okt 2025 - 07:40
F1 Nieuws Max Verstappen Johnny Herbert Red Bull Racing

Reacties (28)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 9.770

    Johnny is erg grappig, of zou hij dit echt niet als grap bedoelen?

    • + 39
    • 9 okt 2025 - 07:40
    • zoefroef

      Posts: 1.559

      Ik lees aan de ene kant dat sjonnie denkt dat verstappen nog z'n 5e titel kan binnen halen en nu zo'n bericht, dit is voir de kliks kan niet anders

      • + 9
      • 9 okt 2025 - 09:04
    • monzaron

      Posts: 606

      Was een blindelingse gok denk ik ;)

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 11:00
    • Larry Perkins

      Posts: 60.505

      Eerst wassie gokverslaafd, nu ook verslaafd aan alcohol en vaak denkt ie dat ie een vliegtuig is. Daarom wordt Herbert 24/7 in de gaten gehouden door zijn vijfjarige kleinzoon...

      • + 3
      • 9 okt 2025 - 13:49
  • The Trulli Train

    Posts: 1.162

    Dat is waarom Toto de contractbesprekingen met Glibberige George op pauze zette: omdat Glibberige George Max bijgehaald heeft.

    • + 19
    • 9 okt 2025 - 07:40
  • Knalpijp

    Posts: 2.116

    Dact dat we eindelijk verlost waren van Jonnie Casscoine!! Wie zijn dat Norriss en Russell.

    • + 7
    • 9 okt 2025 - 07:42
  • HermanInDeZon

    Posts: 249

    Ze geven hier toch echt gewoon wat de mensen willen lezen ...

    Herbert juicht: "Andere coureurs hebben Max Verstappen bijgehaald!"

    versus

    ""Het is fantastisch voor ons als fans om te zien dat Max niet overal mee vandoor gaat. Max weet dat waarschijnlijk zelf ook en ziet de andere coureurs dichterbij komen. Die drie tienden die hij had ten opzichte van de rest van het veld, zijn nu verdwenen. Dat komt doordat de andere coureurs beter zijn geworden. De dominantie van Max heeft de rest gemotiveerd om een stapje extra te zetten."

    Dit kan je of lezen (zoals ze hier maar al te graag hebben als "Herbert vindt dat de rest even goed als Max geworden is) of - en zo bedoelt hij het waarschijnlijk - "het uitzonderlijke talent van Max heeft andere er toe aangezet om die extra stap te zetten / harder te gaan werken" etc ...

    Maar trollen is natuurlijk gemakkelijker dan blind op een kop reageren

    • + 3
    • 9 okt 2025 - 07:57
    • HermanInDeZon

      Posts: 249

      Moest natuurlijk zijn "trollen en blind op een kop reageren is natuurlijk makkelijker".

      Kleine disclaimer: ik vind het originele artikel niet direct terug - enkel wat (Nederlandse) nieuwssites die allemaal ongeveer hetzelfde schrijven of van elkaar kopiëren - als ik fout ben en hij heeft gezegd "de rest is nu even goed", dan hoor ik dit graag!

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 07:59
    • zoefroef

      Posts: 1.559

      Typisch even sjonnie die verstappen mag bashen

      • + 11
      • 9 okt 2025 - 09:07
    • Knalpijp

      Posts: 2.116

      Herman heb je een zonnesteek?

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 14:26
  • schwantz34

    Posts: 40.983

    Johnny English preekt weer eens voor eigen parochie...

    • + 13
    • 9 okt 2025 - 09:20
    • Serenity

      Posts: 31

      Rowan Atkinson aka Johnny English is toch echt grappiger dan wijlen Herbert.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 14:14
  • Ferdi12

    Posts: 707

    Het is meer dat andere constructeurs RBR hebben bijgehaald. Gezien zijn prestaties t.o.v. zijn (voormalige) teamgenoten, niet alleen qua resultaat, maar ook nagenoeg foutloos rijden met een moeilijk af te stellen auto staat ie nog steeds op eenzame hoogte. Dat laten de kosten statistieken per coureur toch zien.

    • + 5
    • 9 okt 2025 - 09:34
  • powered by bye

    Posts: 492

    Welke andere

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 10:08
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.506

    Er is er maar ééntje die 'n wagen 4 sec. per rond sneller kan rijden dan dat die wagen aankan....maar ééntje kan dat......en dat is...... Max!

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 10:11
    • Q3FI

      Posts: 799

      "Er is er maar ééntje die met zijn wagen zo snel een ronde kan rijden als de wagen écht kan, maar ééntje kan dat... en dat is... Max!"

      Fixed for you, Ouw.

      • + 6
      • 9 okt 2025 - 10:36
  • Q3FI

    Posts: 799

    Ik neem wat Johnny ook neemt, het moet erg goed spul zijn...!

    • + 3
    • 9 okt 2025 - 10:33
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 341

    Had Verstappen zijn tweede Q3-rondje zonder naughty Norris voor zich kunnen uitrijden, dan was de kans aannemelijk geweest dat hij de derde race op rij gewonnen had en ruim twee keer zoveel punten was ingelopen. Natuurlijk, ik spreek hier van: 'als dit, als dat'. Daar ben mij terdege van bewust. Echter, de woorden uit het artikel waren nooit zo uit Herberts mond gekomen en in de media beland. Die andere vertrokken Brit, Buxton, heeft al openlijk toegegeven dat hij vorig jaar bewust gelogen heeft over Verstappen. Alles om de spanning op te voeren en het laatste deel van het seizoen op te kloppen.

    Voor de critici: op YT kun je een uiterst heldere één-op-één splitscreen vergelijking zien tussen Russell en Verstappen. Volgens mij mag je hier geen linkje posten, dus zoek ff naar het YT-kanaal van yelistener

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 10:52
    • Pietje Bell

      Posts: 31.417

      Kon alleen deze vinden:

      https://youtu.be/enTPzcAV0a4

      Hoezo mag je hier geen linken plaatsen?

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 11:44
    • Pietje Bell

      Posts: 31.417

      Heeft niet in het filter gezeten.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 11:44
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 341

      Oh, kijk aan. Thanx Pietje, dat is inderdaad het filmpje dat ik bedoel. Dacht dat je gene linkjes mocht posten.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 11:51
    • Pietje Bell

      Posts: 31.417

      Je mag wel linken posten, maar die komen vaak in het filter terecht en blijven daar soms uren hangen, maar meestal minder dan een half uur/kwartier.
      De verkorte YT linken* (zoals die van mij) komen niet in het filter.
      * rechter muisknop op de video indrukken voor de verkorte link, maar dat weet je misschien wel.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 12:22
  • iOosterbaan

    Posts: 2.046

    hahahaha, believe that at your own peril Johnny!

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 11:46
  • OfficialPradero

    Posts: 1.440

    Andere Teams hebben Max bijgehaald. Er zijn misschien een paar coureurs die qua snelheid best dichtbij kunnen komen... maar ik denk dat Max iedereen de baas is in een zelfde wagen. Wel ben ik benieuwd wat Isack Hadjar kan laten zien naast Max.

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 12:11
  • SennaS

    Posts: 10.539

    Logisch, want alle grootheden worden een dagje ouder

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 12:46
  • MustFeed

    Posts: 10.272

    Zo makkelijk is het dus. Als Tsunoda gewoon even 3 stapjes extra zet (of misschien met zijn lengte 6 stapjes) dan is hij net zo snel als Verstappen.

    Die Herbert is echt bijzonder dom.

    • + 3
    • 9 okt 2025 - 13:09
  • Knookie.nl

    Posts: 982

    Ik heb ook erg gejuicht. Het was 2021 en ene coureur Verstappen had ene coureur Hamilton bijgehaald. Dat was overigens op "skill" en niet doordat de auto zoveel beter was, zoals anno 2025 het geval is.

    Overigens valt die Hamilton wel steeds meer en meer door mand. Nu hij ook bij Ferrari de auto niet beter kan maken en niet sneller is dan z'n teammaat. Zou dat nog steeds met zware sensoren te maken hebben, of is hij gewoon niet zo goed als Herbert dacht. Ben wel benieuwd hoe Herbert hier over denkt anno 2025.

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 14:58
  • jamamoto1

    Posts: 18

    Die herbert met zijn ultra domme uitspraken kan ik missen als kiespijn, wat draagt deze onrust stoker nu bij? Alleen domme uitspraken die laten zien hoe dom hij is! Weg met die dommert!

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 15:11

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar