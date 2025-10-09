Günther Steiner nam in september een MotoGP-team over. De Italiaan is daarmee overgestapt van de Formule 1 naar de MotoGP. Hij legt uit dat het daar een geheel andere beleving is in vergelijking met de Formule 1.

In september nam Günther Steiner Red Bull KTM Tech3 over. Het team is nu een eigendom van de oud-teambaas van Haas. In gesprek met Lottoland vertelt hij hoe het is. Steiner is de CEO en zakenpartner Richard Coleman is de teambaas van het team.

'Ik vond het altijd al leuk'

"Het is een sport die ik altijd al leuk heb gevonden, juist omdat ze zo spannend is", verklaarde Steiner tegenover Lottoland. "Tijdens de races zit ik echt op het puntje van mijn stoel – je ziet daar puur talent aan het werk. In de MotoGP draait het sowieso veel meer om de coureurs dan in de Formule 1. Technologisch gezien zijn de motoren echte monsters – de snelheden die ze halen zijn nauwelijks te bevatten. Ik heb altijd van de MotoGP gehouden, maar heb nooit de kans gehad om er zelf bij betrokken te raken. Nu deed die kans zich voor, en ik dacht: ‘Laten we het gewoon proberen.'"

MotoGP is heel anders dan de Formule 1

"In de MotoGP kan een onafhankelijk team gewoon kampioen worden. De wereldkampioen van vorig jaar reed niet voor een fabrieksteam van Ducati, maar op een privé-Ducati. Dat laat zien hoe open en competitief dit kampioenschap is. Als je goed werk levert, kun je winnen", zo zegt Steiner over de mogelijkheden in de MotoGP.

"De sport ís al geweldig, maar ik denk dat ze nog een veel groter publiek kan aanspreken. Een van de kansen die ik zie, is om deze ongelooflijke races naar nog meer mensen te brengen. Natuurlijk zal het drie tot vijf jaar duren om alles op te bouwen en echt voet aan de grond te krijgen. Ik heb enorm veel respect voor de MotoGP. Er lopen hier geweldige mensen rond met jarenlange ervaring – en ervaring is iets wat je simpelweg niet kunt kopen."