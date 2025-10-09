user icon
Günther Steiner nam in september een MotoGP-team over. De Italiaan is daarmee overgestapt van de Formule 1 naar de MotoGP. Hij legt uit dat het daar een geheel andere beleving is in vergelijking met de Formule 1.

In september nam Günther Steiner Red Bull KTM Tech3 over. Het team is nu een eigendom van de oud-teambaas van Haas. In gesprek met Lottoland vertelt hij hoe het is. Steiner is de CEO en zakenpartner Richard Coleman is de teambaas van het team. 

'Ik vond het altijd al leuk'

"Het is een sport die ik altijd al leuk heb gevonden, juist omdat ze zo spannend is", verklaarde Steiner tegenover Lottoland. "Tijdens de races zit ik echt op het puntje van mijn stoel – je ziet daar puur talent aan het werk. In de MotoGP draait het sowieso veel meer om de coureurs dan in de Formule 1. Technologisch gezien zijn de motoren echte monsters – de snelheden die ze halen zijn nauwelijks te bevatten. Ik heb altijd van de MotoGP gehouden, maar heb nooit de kans gehad om er zelf bij betrokken te raken. Nu deed die kans zich voor, en ik dacht: ‘Laten we het gewoon proberen.'"

MotoGP is heel anders dan de Formule 1

"In de MotoGP kan een onafhankelijk team gewoon kampioen worden. De wereldkampioen van vorig jaar reed niet voor een fabrieksteam van Ducati, maar op een privé-Ducati. Dat laat zien hoe open en competitief dit kampioenschap is. Als je goed werk levert, kun je winnen", zo zegt Steiner over de mogelijkheden in de MotoGP.

"De sport ís al geweldig, maar ik denk dat ze nog een veel groter publiek kan aanspreken. Een van de kansen die ik zie, is om deze ongelooflijke races naar nog meer mensen te brengen. Natuurlijk zal het drie tot vijf jaar duren om alles op te bouwen en echt voet aan de grond te krijgen. Ik heb enorm veel respect voor de MotoGP. Er lopen hier geweldige mensen rond met jarenlange ervaring – en ervaring is iets wat je simpelweg niet kunt kopen."

Damon Hill

Posts: 19.377

Tja, in sommige opzichten ben ik het wel met hem eens. En ik vind het ook best zonde dat relatief weinig mensen hier de MotoGP volgen. De mensen die dat wel doen kunnen net als ik denk ik beamen dat de MotoGP een geweldige klasse is om te volgen, met vaak races die veel spectaculairder zijn dan i...

  
  9 okt 2025 - 10:28
F1 Nieuws Guenther Steiner

  Damon Hill

    Posts: 19.378

    Tja, in sommige opzichten ben ik het wel met hem eens. En ik vind het ook best zonde dat relatief weinig mensen hier de MotoGP volgen. De mensen die dat wel doen kunnen net als ik denk ik beamen dat de MotoGP een geweldige klasse is om te volgen, met vaak races die veel spectaculairder zijn dan in de F1.

    Een ander groot verschil is dat de MotoGP coureurs niet de hele tijd op elkaar lopen te zeiken. In de F1 is het tegenwoordig normaal dat men elkaar straffen probeert aan te naaien en loopt te janken op de boordradio, terwijl het onderling respect tussen coureurs in de MotoGP veel groter is. Kijk bijvoorbeeld naar hoe sportief Marc Marquez het opvatte nadat Bezzechi hem vorige race onderuit had gekegeld.

    Tot slot delen ze veel minder snel straffen uit in de MotoGP omdat ze begrijpen dat er tijdens het racen nu eenmaal incidenten plaats kunnen vinden, terwijl in de F1 elk minimaal dingetje meteen bestraft wordt.

    Nee.... heel eerlijk.... tegenwoordig vind ik MotoGP leuker dan F1, en dat was vroeger niet zo. Maar de F1 is echt veranderd, in negatieve zin.

    • + 2
    • 9 okt 2025 - 10:28
    TylaHunter

      Posts: 10.539

      Motogp heeft rivaliteit en nog steeds onderling respect.

      Het zijn zeker geen knuffelaars alsin hoe overdreven Lando en Piastri begin dit jaar deden.. "oh nee hij reed geweldig, nee jij reed geweldig".

      Wel is het een Ducati cup. Al lijkt het ietwat doorbroken te worden gezien het potentieel bij Aprillia.

      Maar het feit dat Pedro Acosta nog geen winnaar is, is meer aan KTM dan aan hem.

      De straffen werken veel beter uit idd. Long lap is direct opgelost en hup door met de race ipv na de wedstrijd 26 aanpassingen.

      Motogp miste de laatste jaren wel een goed verhaal om te volgen, maar de Marquez comeback was leuk. (Met alle respect voor Bagnaia en Martin, Quartaro en Mir... ze zijn geen headline makers als kampioen)

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 11:22
    markos

      Posts: 900

      Acosta gaat er zelf ook nog wel eens naast liggen. Wel opvallend dat Viñales, voor zijn blessure, de snelste KTM-rijder was. Maar Acosta lijkt de knop te hebben omgezet. Als de fiets nog iets verbeterd wordt gaan de overwinningen er wel komen.
      Ook mooi om te zien dat Honda steeds beter gaat. Bij Yamaha gaat het langzaam en daar mogen ze wel uitkijken dat Quartararo niet vertrekt. Hopelijk gaat het nieuwe motorblok ze wat brengen.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 11:49
    Damon Hill

      Posts: 19.378

      @TylaHunter,
      Ik ben wel met je eens dat het "Ducati gehalte" heel hoog is, maar de vorm van Bezzechi op de Aprilia is bemoedigend. En dan denk ik altijd bij mezelf: een Jorge Martin die in topvorm zou zijn, zou harder moeten kunnen gaan dan Bezzechi, dus er zit nog meer in.

      Als bijvoorbeeld Acosta op de Honda zou zitten, en Quartararo op de Aprilia, denk ik dat het nog veel spannender wordt!

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 11:58
    Joeppp

      Posts: 8.077

      Ik had niet het gevoel dat Rossi respect voor Biaggi had en andersom ook niet. Maar dat is alweer een eeuwigheid geleden. Ik volg de MotoGp als ik er langs zap maar niet race per race zoals ik in de F1 doe maar ik blijf er altijd bij hangen.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 13:04
  StevenQ

    Posts: 9.770

    Behalve dan dat Ducati de laatste jaren dominant is en op 1 na alle races won

    Verleden jaar won Ducati ALLE races en in 2023 17 van de 20 races

    Het draait blijkbaar toch niet zo erg om de coureurs als 1 merk 54 van de laatste 58 races won

    • + 2
    • 9 okt 2025 - 11:02
    markos

      Posts: 900

      Waarbij je wel moet aangekeken dat Ducati het hoogste aantal motoren op de grid had!
      Maar de andere merken komen intussen (gelukkig) wel dichterbij en kunnen soms goed meedoen. Ducati is echter (bijna) altijd goed.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 11:44
    markos

      Posts: 900

      *aangekeken= aantekenen

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 11:49
    Damon Hill

      Posts: 19.378

      @StevenQ,
      Je ziet JUIST dat de rijder een groot verschil maakt. Kijk alleen al naar hoe Marc Marquez vorig jaar op een oude spec van Ducati (die veel minder was dan de nieuwe spec) steeds voorin zat, en dit jaar Bagnaia gewoon gesloopt heeft.

      Maar ook de verschillen tussen andere teamgenoten zijn groot. Quartararo vermorzelt al zijn teamgenoten, en Acosta doet eigenlijk hetzelfde. Dit is ook weer een bewijs dat het meer van de rijder afhangt.

      Gelukkig hebben Aprilia en Honda echt serieuze stappen gezet. Al Quartararo (die ik na Marc Marquez de beste op de grid vindt) op een Aprilia of Honda had gezeten, had ik wel eens willen zien hoe het was gegaan.

      Ik snap ook niet dat Quartararo bij Yamaha blijft. Als ze die op een VR46 machine hadden gezet, had hij ook iedereen weggeblazen, terwijl daar nu twee (imo) zwakke rijders zitten.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 12:06
    rwinn2893

      Posts: 131

      @Damon, Fabio heeft een behoorlijk hoog salaris waardoor hij nee zei tegen de vijf miljoen per jaar van Aprilia. En honda of yamaha is om het even kwa mogelijkheden. Honda lijkt nu in 2027 wel het merk te gaan worden zeker gezien de technische mensen die zijn over gekomen van Aprilia en KTM.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 12:13
  Larry Perkins

    Posts: 60.506

    Günther: "En in de Formule 1 wou iemand mij meer hebben..."

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 15:34

