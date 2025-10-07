Verstappen pusht Red Bull: "Zijn energie werkt aanstekelijk"

De lach is weer terug bij Max Verstappen en Red Bull Racing. Verstappen is op een ijzersterke wijze aan de tweede seizoenshelft begonnen, en hij maakt zelfs weer kans op de wereldtitel. Red Bull-teambaas Laurent Mekies stelt dat Verstappen een positieve impact heeft op het team.

Red Bull kende en rampzalige eerste seizoenshelft waarin ze amper in staat waren om voor het podium te vechten. Sinds de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort stond Verstappen echter elk weekend op het podium. Hij wist de races in Italië en Azerbeidzjan te winnen, en verkleinde zijn achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris in de strijd om de wereldtitel. Hij wordt dan ook weer gezien als een outsider voor de wereldtitel.

Hoe is de samenwerking met Verstappen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is onder de indruk, en deelt complimenten uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "We weten allemaal dat Max in de auto ongelooflijk presteert, als je het van buitenaf bekijkt. Als je hem persoonlijk leert kennen, merk je dat hij ook buiten de auto een bijzonder mens is."

"Zijn prestaties in de auto, dat is iets wat je niet vaak ziet. Hij kan ons vanuit de cockpit dingen vertellen die wij misschien niet direct opmerken, ondanks alle sensoren die in onze auto zitten."

Het voordeel van Verstappen

Volgens Mekies is dit een enorm voordeel voor Red Bull: "Het is gewoon een geweldige samenwerking tussen de engineers op het circuit en die op de fabriek. Ik zie nu echt wat voor voordeel het is om zo'n coureur met gevoel te hebben, iemand die dat perfect kan overbrengen."

Geweldige houding

De houding van Verstappen is volgens Mekies ook heel belangrijk: "Zijn inzet, zijn liefde voor de autosport en ook het plezier dat hij daarbuiten uitstraalt... Dat is echt fantastisch voor het team. Zijn energie werkt aanstekelijk: hij pusht ons allemaal en dat motiveert enorm."

"Zoals ik altijd zeg: er wordt niet altijd alleen naar het eindproduct van buitenaf gekeken, maar hij zit er zelf middenin. Dat maakt het echt zo'n sterke combinatie."