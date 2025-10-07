Het team van Red Bull Racing moest afgelopen weekend in Singapore genoegen nemen met een twee plaats van Max Verstappen. De Oostenrijkse renstal kon niet domineren op de baan, maar daarnaast waren ze wél het beste team. De pitcrew van Red Bull verrichtte namelijk de snelste pitstop van het weekend.

Verstappen opende in Singapore de jacht op de concurrentie, maar kwam in de kwalificatie niet verder dan de tweede tijd. Hij deelde de eerste startrij met Mercedes-coureur George Russell, en koos voor een alternatieve strategie waarbij hij op zachte banden startte. Het plannetje mislukte, en hij kwam Russell niet voorbij. Hij moest genoegen nemen met de tweede plaats, en zijn pitstop tijdens de Grand Prix was ook niet super.

Red Bull verslaat de concurrentie

De pitcrew van Red Bull verrichtte verder wel goed werk, want ze waren het snelst in de pitlane. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kreeg in 2,05 seconden de beschikking over een setje nieuwe banden, en dat was de snelste pitstop van het weekend. Ze waren nipt sneller dan de pitcrew van McLaren, waar Lando Norris na 2,10 seconden weer de baan op werd gestuurd met vers rubber.

De pitcrews van Red Bull en McLaren hadden een enorme voorsprong op de nummer drie Ferrari. Daar werd Lewis Hamilton in 2,31 voorzien van nieuwe banden, terwijl Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli in 2, 33 seconden nieuwe banden kreeg. Ferrari maakte met een tweede pitstop de top vijf compleet, want Charles Leclerc werd na 2,38 seconden weer op pad gestuurd.

Hoe ging het bij Russell?

Racewinnaar Russell had de pech dat zijn pitstop niet heel snel was. Zijn bandenwissel was wel goed genoeg voor een plekje in de top tien van het pitstopklassement in Singapore, de pitcrew van Mercedes verwisselde zijn banden in 2,49 seconden. Verder maakten de teams van Racing Bulls (met twee pitstops), Aston Martin en Alpine de top tien compleet.