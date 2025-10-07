user icon
Red Bull verslaat concurrentie in alternatief klassement in Singapore

Red Bull verslaat concurrentie in alternatief klassement in Singapore
  • Gepubliceerd op 07 okt 2025 18:09
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing moest afgelopen weekend in Singapore genoegen nemen met een twee plaats van Max Verstappen. De Oostenrijkse renstal kon niet domineren op de baan, maar daarnaast waren ze wél het beste team. De pitcrew van Red Bull verrichtte namelijk de snelste pitstop van het weekend.

Verstappen opende in Singapore de jacht op de concurrentie, maar kwam in de kwalificatie niet verder dan de tweede tijd. Hij deelde de eerste startrij met Mercedes-coureur George Russell, en koos voor een alternatieve strategie waarbij hij op zachte banden startte. Het plannetje mislukte, en hij kwam Russell niet voorbij. Hij moest genoegen nemen met de tweede plaats, en zijn pitstop tijdens de Grand Prix was ook niet super.

Red Bull verslaat de concurrentie

De pitcrew van Red Bull verrichtte verder wel goed werk, want ze waren het snelst in de pitlane. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kreeg in 2,05 seconden de beschikking over een setje nieuwe banden, en dat was de snelste pitstop van het weekend. Ze waren nipt sneller dan de pitcrew van McLaren, waar Lando Norris na 2,10 seconden weer de baan op werd gestuurd met vers rubber.

De pitcrews van Red Bull en McLaren hadden een enorme voorsprong op de nummer drie Ferrari. Daar werd Lewis Hamilton in 2,31 voorzien van nieuwe banden, terwijl Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli in 2, 33 seconden nieuwe banden kreeg. Ferrari maakte met een tweede pitstop de top vijf compleet, want Charles Leclerc werd na 2,38 seconden weer op pad gestuurd.

Hoe ging het bij Russell?

Racewinnaar Russell had de pech dat zijn pitstop niet heel snel was. Zijn bandenwissel was wel goed genoeg voor een plekje in de top tien van het pitstopklassement in Singapore, de pitcrew van Mercedes verwisselde zijn banden in 2,49 seconden. Verder maakten de teams van Racing Bulls (met twee pitstops), Aston Martin en Alpine de top tien compleet.

F1 Nieuws Red Bull Racing GP Singapore 2025

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
WK standen 2025

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Formule 1 kalender - 2025

