user icon
icon

Verstappen in bloedvorm: titelkansen 2025 springlevend na Singapore

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen in bloedvorm: titelkansen 2025 springlevend na Singapore
  • Gepubliceerd op 07 okt 2025 07:36
  • comments 9
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen is sinds de zomerstop al heel wat punten ingelopen op de McLaren-coureurs. Waar Verstappen eerst werd afgeschreven, doet hij nu weer volop mee voor de wereldtitel van 2025. 

Meer over GP Singapore 2025 Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

4 okt
 FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

1 okt

Max Verstappen is ook in Singapore ingelopen op beide McLaren-coureurs. Met de tweede positie eindigde hij boven Lando Norris, die derde eindigde, en Oscar Piastri, die als vierde over de streep kwam.

Verstappen loopt in op de concurrentie

Tijdens de zomerstop stond Max Verstappen er heel anders voor. De achterstand op McLaren-coureur Oscar Piastri bedroeg 97 punten en het verschil met nummer twee Lando Norris was 88 punten. Sinds de zomerstop zijn er vier races geweest. De prestaties van Max Verstappen waren veruit het beste; hij wist twee races te winnen en werd twee keer tweede. Verstappen heeft daarmee 86 punten behaald.

Oscar Piastri wist een keer te winnen, een keer derde te worden, een keer vierde en viel een keer uit. Hierdoor heeft Piastri 52 punten behaald. Dit is aanzienlijk minder dan Max Verstappen. De Nederlander is dus al 34 punten ingehaald in vier races. Lando Norris presteerde nog slechter dan zijn teamgenoot. In Zandvoort viel de coureur uit en verder behaalde hij de tweede, zevende en derde plek. Hiermee heeft hij 42 punten gehaald. Verstappen heeft dus al 44 punten ingehaald in vier races ten opzichte van de Brit. 

Is het wereldkampioenschap nog mogelijk?

Max Verstappen verschilt momenteel 63 punten van Oscar Piastri en 39 punten van Lando Norris. Verstappen is, zoals hierboven te lezen valt, in een veel betere vorm dan de twee McLaren-coureurs. Om Piastri in te willen halen, moet de Nederlander gemiddeld elf punten per Grand Prix-weekend inlopen op Piastri. Met nog zes races en drie sprintraces te gaan is dit nog mogelijk. 

Lando Norris kan hij sneller inhalen. Daar hoeft hij maar zeven punten per Grand Prix-weekend in te lopen. Max Verstappen kan dus zeker nog wereldkampioen worden, maar het blijft een lastige taak.

schwantz34

Posts: 40.979

Ja lach maar Rimmer. McLaren is niet meer dominant, hun coureurs hebben bonje onderling en moeten het seizoen afmaken in een verziekte en rotte Papaystank. Maar ondertussen heeft Max totaal geen druk, in is die al ruim een maand in bloedvorm haha

  • 5
  • 7 okt 2025 - 08:44
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Piccachu

    Posts: 591

    Het lukt alleen nog maar als hij alles wint en Piastri daarbij ook nog eens een keer uitvalt of echt weinig punten behaald in 1 of 2 weekenden, anders is het echt onmogelijk.

    • + 2
    • 7 okt 2025 - 07:38
    • Regenrace

      Posts: 1.997

      Lijkt me duidelijk. Meer dan 10 punten inhalen per wedstrijd - dream on.
      In Singapore is ie maar 6 punten ingelopen en het einde komt steeds dichtbij. Een simpele rekensom en je ziet dat zijn kansen letterlijk zijn verslechterd. Kortom, weer zo'n waardeloos hijgartikel.

      • + 1
      • 7 okt 2025 - 09:27
  • Rimmer

    Posts: 12.835

    “Titelkansen springlevend”
    “Doet volop mee”

    Hahahaahahaha man man man wat een armoede.

    • + 2
    • 7 okt 2025 - 07:49
    • Knookie.nl

      Posts: 981

      “Armoede” betekent letterlijk een gebrek aan voldoende middelen om in de basisbehoeften van het leven te voorzien, zoals voedsel, kleding, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs.

      Er zijn verschillende vormen van armoede:
      1. 🪙 Absolute armoede
      • Dit betekent dat iemand niet genoeg geld of middelen heeft om te overleven.
      • De Wereldbank hanteert bijvoorbeeld een grens van ongeveer $2,15 per dag (in internationale koopkracht) om extreme armoede te meten.
      2. 🏙️ Relatieve armoede
      • Hierbij wordt gekeken naar armoede in verhouding tot de welvaart in een bepaald land of samenleving.
      • Iemand kan bijvoorbeeld genoeg hebben om te overleven, maar toch als arm worden beschouwd omdat hun inkomen veel lager is dan het gemiddelde.
      3. 🧠 Sociale armoede
      • Dit gaat over uitsluiting van maatschappelijke deelname, zoals geen toegang hebben tot cultuur, sport, of sociale netwerken.
      4. 🌍 Structurele armoede
      • Armoede die voortkomt uit maatschappelijke structuren, zoals ongelijke verdeling van kansen, discriminatie of gebrekkige toegang tot onderwijs en werk.



      Gevolgen van armoede
      • Slechte gezondheid en beperkte toegang tot zorg
      • Minder onderwijskansen
      • Sociale uitsluiting
      • Psychologische stress en schaamte
      • Beperkte toekomstperspectieven



      Mogelijke oplossingen
      • Investeren in onderwijs en werkgelegenheid
      • Sociale vangnetten en inkomensondersteuning
      • Betaalbare huisvesting en gezondheidszorg
      • Bevorderen van gelijke kansen en sociale mobiliteit



      Wil je dat ik het onderwerp armoede uitleg in een bepaalde context (bijvoorbeeld in Nederland, wereldwijd, of voor een schoolopdracht)? Dan kan ik het daarop afstemmen.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 08:06
    • Knookie.nl

      Posts: 981

      Beschijving van het woord “armoede”.


      Aangezien het artikel zowel inhoudelijk als grammaticaal armoedig is, dacht ik: “Ik kan ook ChatGPT gebruiken, net als de schrayvert.”

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 08:09
    • snailer

      Posts: 30.049

      Dit is het antwoord vaneen persoon met autisme, knookie nl.

      En even ter info. Ik vind mensen met autisme geweldig. Doe vrijwilligerswerk bij een paar van die mensen.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 08:11
    • schwantz34

      Posts: 40.979

      Ja lach maar Rimmer. McLaren is niet meer dominant, hun coureurs hebben bonje onderling en moeten het seizoen afmaken in een verziekte en rotte Papaystank. Maar ondertussen heeft Max totaal geen druk, in is die al ruim een maand in bloedvorm haha

      • + 5
      • 7 okt 2025 - 08:44
  • Larry Perkins

    Posts: 60.454

    Vermoed dat ze denken dat 'wij' achterlijk zijn. Er is nog een kansje maar die is mini-minimaal...

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 07:52
  • snailer

    Posts: 30.049

    Uiteraard grote larie en apekool.

    Maar zoals zo vaak toont Verstapoen de beste te zijn. Eerst houdt hij in een gemankeerde auto Russell bij die in een snellere Mercedes reed.
    Vervolgens houdt hij Norris achter zich die in een snellere McLaren reed terwijl de RBR nog steeds gemankeerd was en terwijl Norris een bandenvoordeel had.

    • + 1
    • 7 okt 2025 - 08:05

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.297
  • Podiums 121
  • Grand Prix 227
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar