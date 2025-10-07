Verstappen in bloedvorm: titelkansen 2025 springlevend na Singapore

Max Verstappen is sinds de zomerstop al heel wat punten ingelopen op de McLaren-coureurs. Waar Verstappen eerst werd afgeschreven, doet hij nu weer volop mee voor de wereldtitel van 2025.

Max Verstappen is ook in Singapore ingelopen op beide McLaren-coureurs. Met de tweede positie eindigde hij boven Lando Norris, die derde eindigde, en Oscar Piastri, die als vierde over de streep kwam.

Verstappen loopt in op de concurrentie

Tijdens de zomerstop stond Max Verstappen er heel anders voor. De achterstand op McLaren-coureur Oscar Piastri bedroeg 97 punten en het verschil met nummer twee Lando Norris was 88 punten. Sinds de zomerstop zijn er vier races geweest. De prestaties van Max Verstappen waren veruit het beste; hij wist twee races te winnen en werd twee keer tweede. Verstappen heeft daarmee 86 punten behaald.

Oscar Piastri wist een keer te winnen, een keer derde te worden, een keer vierde en viel een keer uit. Hierdoor heeft Piastri 52 punten behaald. Dit is aanzienlijk minder dan Max Verstappen. De Nederlander is dus al 34 punten ingehaald in vier races. Lando Norris presteerde nog slechter dan zijn teamgenoot. In Zandvoort viel de coureur uit en verder behaalde hij de tweede, zevende en derde plek. Hiermee heeft hij 42 punten gehaald. Verstappen heeft dus al 44 punten ingehaald in vier races ten opzichte van de Brit.

Is het wereldkampioenschap nog mogelijk?

Max Verstappen verschilt momenteel 63 punten van Oscar Piastri en 39 punten van Lando Norris. Verstappen is, zoals hierboven te lezen valt, in een veel betere vorm dan de twee McLaren-coureurs. Om Piastri in te willen halen, moet de Nederlander gemiddeld elf punten per Grand Prix-weekend inlopen op Piastri. Met nog zes races en drie sprintraces te gaan is dit nog mogelijk.

Lando Norris kan hij sneller inhalen. Daar hoeft hij maar zeven punten per Grand Prix-weekend in te lopen. Max Verstappen kan dus zeker nog wereldkampioen worden, maar het blijft een lastige taak.