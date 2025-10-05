user icon
icon

Zware straf dreigt voor Hamilton: Ferrari-coureur naar de stewards

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zware straf dreigt voor Hamilton: Ferrari-coureur naar de stewards
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 16:32
  • comments 20
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton moet vrezen voor een flinke tijdstraf na afloop van de Grand Prix van Singapore. De Britse Ferrari-coureur kampte in de slotfase met grote remproblemen, en schoot meermaals van de baan. De stewards willen hem hier nu over spreken.

Hamilton kende een zware race op het circuit van Marina Bay in Singapore. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam als zevende over de streep, maar zag Fernando Alonso dichtbij komen. In de laatste rondjes schoot Hamilton regelmatig van de baan, en dit werd veroorzaakt door problemen met de remmen. Zijn linker voorrem veranderde in een vonkenregen. Het feit dat Hamilton meermaals van de baan schoot, levert hem nu een tripje naar de stewards op.

Meer over Ferrari 'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

30 sep
 Ferrari wijst naar Leclerc en kondigt intern onderzoek aan

Ferrari wijst naar Leclerc en kondigt intern onderzoek aan

23 sep

Wat was er aan de hand bij Ferrari?

Hamilton worstelde in de slotfase met zijn Ferrari-bolide. Hij kreeg van zijn team de kans om te gaan jagen, en zijn teamgenoot Charles Leclerc liet hem erlangs. In de laatste rondjes werd er echter weer van positie gewisseld, want Hamilton had enorme problemen. Hij was amper in staat om te remmen, en daardoor was het voor hem niet meer mogelijk om op normale wijze over de baan te rijden. Hij kreeg meerdere waarschuwingen voor het overschrijden van de track limits.

Hamilton reageert

Het feit dat Hamilton een soort eigen lijnen reed, zorgt ervoor dat de stewards willen weten wat er aan de hand was. Toen duidelijk werd dat hij zich moest melden, stond hij net voor de camera van Viaplay: "Ik weet het niet. Ik denk dat... Ik denk dat ze waarschijnlijk niet begrijpen waarom ik meerdere keren de bochten afsneed, of iets in die trant. Ik weet het niet, het lijkt erop dat ik me regelmatig vaker moet melden." De kans is groot dat Hamilton een tijdstraf gaat krijgen, wat ervoor zal zorgen dat Fernando Alonso een plekje gaat opschuiven.

da_bartman

Posts: 6.156

Ach als je tijdens een rode vlag voluit door blinde bochten ( met mogelijk daarachter een Marshall die gewoon zijn werk staat te doen) mag scheuren.dan kom je ook wel weg met een paar rondjes zonder remmen.

  • 10
  • 5 okt 2025 - 16:48
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Singapore 2025

Reacties (20)

Login om te reageren
  • SennaS

    Posts: 10.507

    Ik vermoed dat het Lewis een enorme braadworst zal zijn.

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 16:33
    • Lulham

      Posts: 484

      Met zijn paspoort snap ik wel dat hij zich geen zorgen maakt om de stewards.

      • + 6
      • 5 okt 2025 - 16:43
  • Skoda F1

    Posts: 384

    Weten we ook al.. No danger No further action!

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 16:34
    • Rogier hier

      Posts: 6.714

      Dat is exact wat ik dacht. Hij bleef eerder dit weekend ook al volgas rijden tijdens een rode vlag situatie en daarvoor kreeg hii ook geen straf. Hoezo nu dan wel? Nee dus, meer dan een “niet meer doen hoor” zal er qua straf niet inzitten voor Sir Lewis.

      Als het Max was geweest daarentegen….

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 16:53
    • hennie013

      Posts: 1.847

      Niet dus, Ham heeft maar liefst 5 hele seconden straf gekregen voor het meermaals buiten de baan rijden, maar niets over het feit dat hij zonder remmen rond bleef rijden !
      Dat lijkt mij toch een flink risico en onveilig !

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 17:15
  • schwantz34

    Posts: 40.967

    Nycks aan het handje mensen, de Britse hoofdstuwarts Derek Warwick verzint wel weer een smoesje om Ham uit de brand te helpen!

    • + 7
    • 5 okt 2025 - 16:34
    • monzaron

      Posts: 597

      Ham wou uit veiligheid niemand in de weg rijden 🥱

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 16:45
  • StompyChar

    Posts: 10

    Sodeju ik had niet door dat het echt zwaar afsnijden was.
    fxtwitter.com/Ferr(...)1974840369339904115

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 16:36
  • 919

    Posts: 3.716

    Je begint je met Hamilton al bijna af te vragen, zit er überhaupt nog een goed race weekend in?

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 16:37
    • schwantz34

      Posts: 40.967

      No!

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 16:38
    • John6

      Posts: 11.078

      In 2026 misschien wel, 2025 zal verlopen zoals al het hele jaar.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:43
    • da_bartman

      Posts: 6.156

      Begint?

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 16:49
    • 919

      Posts: 3.716

      Pijnlijk om aan te zien... 🤐

      Vooral voor de Hamilton fans...

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:55
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.305

      Om eerlijk zat de snelheid er voor de verandering goed in. Goede stint op de harde en zachte band

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 17:05
    • 919

      Posts: 3.716

      ’Goede stint op de harde en zachte band’

      Met als gevolg, opgerookte remvoering. 🤐

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 17:16
  • TylaHunter

    Posts: 10.529

    Kan me nog herinneren dat Magnussen een zwarte vlag met oranje cirkel kreeg voor een losse winglet.

    Iets waar Norris de hele race mee mocht rijden en Bortoleto de eerste stint... maar iemand zonder alle 4 de remmen... redelijk verbazingwekkend dat je 3 en half ronde ermee mag rond rijden. Niks tegen Hamilton, want vind t wel tof om de auto gehavend over de streep te brengen, maar het is weer een zoveelste voorbeeld dat de FIA vreemde maatstaven heeft op veiligheid en toepassen van straffen. (Ik zie liever geen straffen, maar dan even een statement maken als FIA, vanaf nu is het aan het team, of jouw rijder veilig in de auto zit, was dit niet het geval, miljoenen boetes aan het team)

    • + 9
    • 5 okt 2025 - 16:39
  • da_bartman

    Posts: 6.156

    Ach als je tijdens een rode vlag voluit door blinde bochten ( met mogelijk daarachter een Marshall die gewoon zijn werk staat te doen) mag scheuren.dan kom je ook wel weg met een paar rondjes zonder remmen.

    • + 10
    • 5 okt 2025 - 16:48
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.305

    Ik vond hem goed rijden dit weekend. Hele weekend al Leclerc de baas. Hopelijk houdt hij dit niveau vast met het oog op volgend jaar.

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 17:08
    • Mrduplex

      Posts: 1.619

      Waar was ie Leclerc de baas deze race? Ze hadden Leclerc ook op softs moeten zetten,dan was Leclerc gewoon weer voor m geëindigd .
      Vorige race moest ie Hamilton ook al voor laten gaan van het team.Leclerc loopt al een paar weken chagrijnig rond op de grid,de reden kan iedereen wel raden,eerlijk behandeld wordt ie in ieder geval niet

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 17:22
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.305

      Op de harde en softs was Hamilton beter, Leclerc had gewoon een betere start. Daarom zaten Antonelli en Lewis vast. Verder reed Hamilton een gat van 8 sec? dicht na de stop voordat hij over ging naar de softs.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 17:31

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.502
  • Podiums 132
  • Grand Prix 226
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar