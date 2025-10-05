Zware straf dreigt voor Hamilton: Ferrari-coureur naar de stewards

Lewis Hamilton moet vrezen voor een flinke tijdstraf na afloop van de Grand Prix van Singapore. De Britse Ferrari-coureur kampte in de slotfase met grote remproblemen, en schoot meermaals van de baan. De stewards willen hem hier nu over spreken.

Hamilton kende een zware race op het circuit van Marina Bay in Singapore. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam als zevende over de streep, maar zag Fernando Alonso dichtbij komen. In de laatste rondjes schoot Hamilton regelmatig van de baan, en dit werd veroorzaakt door problemen met de remmen. Zijn linker voorrem veranderde in een vonkenregen. Het feit dat Hamilton meermaals van de baan schoot, levert hem nu een tripje naar de stewards op.

Wat was er aan de hand bij Ferrari?

Hamilton worstelde in de slotfase met zijn Ferrari-bolide. Hij kreeg van zijn team de kans om te gaan jagen, en zijn teamgenoot Charles Leclerc liet hem erlangs. In de laatste rondjes werd er echter weer van positie gewisseld, want Hamilton had enorme problemen. Hij was amper in staat om te remmen, en daardoor was het voor hem niet meer mogelijk om op normale wijze over de baan te rijden. Hij kreeg meerdere waarschuwingen voor het overschrijden van de track limits.

Hamilton reageert

Het feit dat Hamilton een soort eigen lijnen reed, zorgt ervoor dat de stewards willen weten wat er aan de hand was. Toen duidelijk werd dat hij zich moest melden, stond hij net voor de camera van Viaplay: "Ik weet het niet. Ik denk dat... Ik denk dat ze waarschijnlijk niet begrijpen waarom ik meerdere keren de bochten afsneed, of iets in die trant. Ik weet het niet, het lijkt erop dat ik me regelmatig vaker moet melden." De kans is groot dat Hamilton een tijdstraf gaat krijgen, wat ervoor zal zorgen dat Fernando Alonso een plekje gaat opschuiven.