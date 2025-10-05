user icon
Groot feest bij McLaren na binnenslepen nieuwe titel: "We willen nu doorpakken!"
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 17:36
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

McLaren heeft het constructeurskampioenschap van 2025 gewonnen in Singapore. Het team had het gehele seizoen een enorm dominante auto en heeft met nog zes races te gaan het wereldkampioenschap gewonnen. 

McLaren heeft Red Bull geëvenaard met een record. Het team heeft met nog zes races te gaan het wereldkampioenschap al gewonnen. Het record stond op naam van Red Bull Racing, maar McLaren heeft het nu geëvenaard. 

Eerste keer sinds 1991

"Het is geweldig. Een ongelooflijk team hier. Een ongelooflijk team in de fabriek. Alle mannen en vrouwen hebben fantastisch werk geleverd. Andrea heeft leiding gegeven aan dit raceteam, samen met het hele leiderschapsteam, onze eigenaren en onze aandeelhouders. Het is echt een teamprestatie en echt geweldig om weer samen te werken. Het is alweer een tijdje geleden dat we dat hebben gedaan", vertelt Zak Brown aan Jenson Button na afloop van de race. 

De laatste keer dat McLaren twee keer achter elkaar het wereldkampioenschap won, was in 1991. Het team won toen vier keer achter elkaar het wereldkampioenschap, van 1988 tot en met 1991. "Het is een ongelooflijke emotie. Ik wil het met het team delen en hen bedanken voor het ongelooflijke werk. Ik bedoel, zelfs met nog zes races te gaan, wat ongelooflijk lijkt, maar dat is te danken aan het fantastische werk dat bij McLaren is verricht."

"Dank aan onze fans, aan onze sponsor, aan alle technische partners, het is teamwork en het is geweldig dat teamwork zo wordt beloond", zegt Andrea Stella tegenover Jenson Button. 

Gaat McLaren volgend seizoen door?

Op de vraag of McLaren ook komend seizoen dominant is, antwoordt Stella: "We werken er absoluut hard aan om deze reeks overwinningen in de toekomst voort te zetten met deze grote veranderingen in de technische regelgeving. We weten dat het moeilijk is, maar het is een onderneming waar we, weet je, helemaal voor gaan."

Nu McLaren de constructeurstitel heeft, kan de volledige focus overgaan naar de coureurstitel: "Ze hebben het hele seizoen briljant gereden. Je kunt de constructeurstitel niet winnen zonder twee geweldige coureurs. Zoals je kunt zien, laten we ze racen. Dat was een beetje spannend, maar ze racen hard, ze racen netjes, ze racen om te winnen, dus er is nog veel te racen. En hopelijk nog wat overwinningen voor beiden", zo eindigt Brown het interview.

F1 Nieuws Zak Brown Andrea Stella McLaren GP Singapore 2025

