Verstappen accepteert zijn verlies: "Tweede was het maximaal haalbare"

Max Verstappen leek vandaag de aanval te willen openen op George Russell, maar het lukte hem niet om de koppositie te pakken. Hij moest genoegen nemen met de tweede plaats, en wist in de slotfase zijn positie te verdedigen ten opzichte van Lando Norris. Na afloop moest Verstappen even bijkomen.

Verstappen startte de race op de zachte banden, maar kon hiermee niet de leiding van Russell afpakken. Hij moest zijn positie verdedigen ten opzichte van de McLarens, en zag hoe Norris zijn achterwiel aantikte. Verstappen had het vervolgens zeer zwaar, en dat zorgde ervoor dat Norris het gat kon dichtrijden. Verstappen hield het hoofd koel, en wist de papajakleurige wagen van Norris achter zich te houden.

Waarom koos Red Bull voor deze strategie?

Na afloop moest Verstappen even bijkomen, waarna hij zich uitsprak bij interviewer van dienst Jenson Button: "Aangezien de baan nog maar net was opgedroogd en we startten op de vieze kant van de grid, besloten we voor iets anders te kiezen met de banden. Normaal gesproken is het zo dat als je hier inhaalt in bocht 1 je je positie vasthoudt, behalve als er iets geks gebeurt."

"We hebben het geprobeerd. Het pakte niet helemaal uit zoals gehoopt, en in de eerste stint was het belangrijk om te overleven op de banden. Je moest proberen om de stint zo lang mogelijk te laten duren, om daarna te stoppen voor de harde band."

Het maximale resultaat

Dat plannetje pakte goed uit, maar verder had Verstappen het zeer zwaar: "Helaas hadden we het de hele race heel erg zwaar, moeilijker dan we hadden verwacht, en dat had meerdere redenen. Er zijn een paar dingen die we moeten zien te begrijpen. Maar goed, zelfs met meer pace kan je hier niet inhalen zonder dat er iets geks gebeurt. Dus ik denk dat tweede echt het maximale resultaat was."