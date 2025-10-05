user icon
Verstappen accepteert zijn verlies: "Tweede was het maximaal haalbare"

Verstappen accepteert zijn verlies: "Tweede was het maximaal haalbare"
  Gepubliceerd op 05 okt 2025 16:06
  comments 11
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen leek vandaag de aanval te willen openen op George Russell, maar het lukte hem niet om de koppositie te pakken. Hij moest genoegen nemen met de tweede plaats, en wist in de slotfase zijn positie te verdedigen ten opzichte van Lando Norris. Na afloop moest Verstappen even bijkomen.

Verstappen startte de race op de zachte banden, maar kon hiermee niet de leiding van Russell afpakken. Hij moest zijn positie verdedigen ten opzichte van de McLarens, en zag hoe Norris zijn achterwiel aantikte. Verstappen had het vervolgens zeer zwaar, en dat zorgde ervoor dat Norris het gat kon dichtrijden. Verstappen hield het hoofd koel, en wist de papajakleurige wagen van Norris achter zich te houden.

Waarom koos Red Bull voor deze strategie?

Na afloop moest Verstappen even bijkomen, waarna hij zich uitsprak bij interviewer van dienst Jenson Button: "Aangezien de baan nog maar net was opgedroogd en we startten op de vieze kant van de grid, besloten we voor iets anders te kiezen met de banden. Normaal gesproken is het zo dat als je hier inhaalt in bocht 1 je je positie vasthoudt, behalve als er iets geks gebeurt."

"We hebben het geprobeerd. Het pakte niet helemaal uit zoals gehoopt, en in de eerste stint was het belangrijk om te overleven op de banden. Je moest proberen om de stint zo lang mogelijk te laten duren, om daarna te stoppen voor de harde band."

Het maximale resultaat

Dat plannetje pakte goed uit, maar verder had Verstappen het zeer zwaar: "Helaas hadden we het de hele race heel erg zwaar, moeilijker dan we hadden verwacht, en dat had meerdere redenen. Er zijn een paar dingen die we moeten zien te begrijpen. Maar goed, zelfs met meer pace kan je hier niet inhalen zonder dat er iets geks gebeurt. Dus ik denk dat tweede echt het maximale resultaat was."

nr 76

Posts: 6.982

En dan? Dan was ie op mediums 2de geworden.
Trackposition is key hier, en de softs was de enige manier om iets te proberen bij de start.

  • 6
  • 5 okt 2025 - 16:24
Reacties (11)

  • Schumi-NR1

    Posts: 1.469

    Ja heel de linkse kant was trager weg bij start. Maar had toch gewoon om medium gestart dan had je niet zo rustig moeten doen om met die soft zo lang mogelijk door te rijden.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 16:18
    • nr 76

      Posts: 6.982

      En dan? Dan was ie op mediums 2de geworden.
      Trackposition is key hier, en de softs was de enige manier om iets te proberen bij de start.

      • + 6
      • 5 okt 2025 - 16:24
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.469

      Op zijn nieuwe mediums had hij misschien dichter bij Russell kunnen blijven. Dan nu op die soft en dan had je met undercut ofzo wel iets kunnen proberen. Maar goed 2de plaats niet slecht.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:38
    • OfficialPradero

      Posts: 1.439

      Schumi, hij had enorm veel problemen in de auto die hij moest managen of er om heen moest rijden. Die pace die Russell reed, kon Max nu niet halen vanwege al die ellende.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 16:44
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.469

      Tuurlijk door die problemen zat overwinning er niet meer in en was plek 2 hoogst haalbare.

      Bedoel gewoon dat zonder problemen en starten op medium er misschien toch meer had ingezeten. Maar na die problemen mag je blij zijn met plek 2

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:54
    • StevenQ

      Posts: 9.764

      De linkerkant was de vuile kant en niemand kon inhalen, zelfs niet met DRS dus was starten op soft een gok die helaas niet werkte maar waarmee ze ook niks verloren

      Op medium had hij ook Sjors niet ingehaald

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 17:37
  • schwantz34

    Posts: 40.967

    Max was zeer terecht goed ziek van zijn downshiftproblemen, die had echt gedacht hier te kunnen winnen en daardoor nog wat meer p.nten in te lopen op de McLaren boys. Desondanks heeft hij een zeer sterke race gereden, en wist hij de hele race toch heel knap de pushende Lando achter zich te houden.

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 16:23
    • StevenQ

      Posts: 9.764

      Dat is toch een probleem dat steeds terugkomt wat ze maar niet weten op te lossen

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 16:30
    • misstappen

      Posts: 3.332

      singapore was toch de race waar RB het meest tegenop zag? Dat is tweede worden nou niet echt slecht te noemen. Alles en iedereen dacht voor het weekend dat de McLarens uit zouden lopen, nou niet dus. Een tweede plaats is wel damage control to the Max..

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 17:22
  • TylaHunter

    Posts: 10.529

    Na dit weekend, vind ik de titel onhaalbaar. Meer dan 10 punten per weekend nu dus dat hangt van andere factoren af zoals een clash met dubbel dnf mclaren af.

    Wat ik na dit weekend denk is Yuki en Liam zien we niet meer terug. Racing Bulls kan rekenen op Dunne en Lindblad, een gewaagde line-up met dubbele rookies zoals men in Toro Rosso tijden vaker deed. Werkt een van de twee niet is Goethe aan de beurd in 2027. Er is weer wat talent in de junioren stal dus het kan weer. Hadjar is 100% Red Bull 2de stoel in 2026.

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 16:33
    • World Traveller

      Posts: 730

      Zo lang Max elk race weekend voor de beiden Mclarens finished is er nog (een kleine) hoop....

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 16:59

