Verstappen ziet zichzelf niet als favoriet voor zege in Singapore
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 13:41
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen start de Grand Prix van Singapore vandaag vanaf de tweede plaats. Hij deelt de eerste startrij met Mercedes-coureur George Russell, en veel mensen verwachten direct een aanval van hem bij de start. Verstappen wil echter niet te hard van stapel lopen.

Verstappen is tot nu toe bezig met een goed weekend in Singapore. Weinig mensen hadden verwacht dat hij zich zou kunnen mengen in de strijd om de topklasseringen in de straten van de Aziatische stadstaat. In het recente verleden bleek Singapore namelijk een plek te zijn waar Red Bull het bijzonder zwaar had. Nu lijken ze het goed onder controle te hebben, en mengen ze zich weer in de strijd om de zeges.

Kan Verstappen vandaag winnen?

Na zijn overwinningen in Italië en Azerbeidzjan, kan Verstappen er nu drie op een rij van maken. Tijdens de drivers parade bleef hij echter enorm kalm toen hij werd gevraagd naar een mogelijke zege: "Ik denk dat het tot nu toe echt een heel goed weekend voor ons is geweest. Dus ik hoop dat we een sterke race kunnen rijden vandaag. Maar nogmaals, we zullen moeten afwachten hoe competitief we allemaal zullen zijn, maar ik heb er wel zin in."

Genieten in de cabrio

Tijdens de drivers parade was het bloedheet, en Verstappen nam plaats in een Honda sportwagen met open dak. Hij reageerde grijnzend toen hij door de interviewer werd gevraagd naar zijn ritje met zijn eveneens lachende bestuurder: "Ja, het is een beetje warm hier, maar gelukkig hebben we een airco hier. Dus dat is goed!"

Verstappen deelt straks de eerste startrij met Mercedes-coureur George Russell. Verstappen start voor beide McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, en als hij voor hen over de streep komt, dan loopt hij weer iets in in de strijd om de wereldtitel.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

