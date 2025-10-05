Verstappen ziet zichzelf niet als favoriet voor zege in Singapore

Max Verstappen start de Grand Prix van Singapore vandaag vanaf de tweede plaats. Hij deelt de eerste startrij met Mercedes-coureur George Russell, en veel mensen verwachten direct een aanval van hem bij de start. Verstappen wil echter niet te hard van stapel lopen.

Verstappen is tot nu toe bezig met een goed weekend in Singapore. Weinig mensen hadden verwacht dat hij zich zou kunnen mengen in de strijd om de topklasseringen in de straten van de Aziatische stadstaat. In het recente verleden bleek Singapore namelijk een plek te zijn waar Red Bull het bijzonder zwaar had. Nu lijken ze het goed onder controle te hebben, en mengen ze zich weer in de strijd om de zeges.

Kan Verstappen vandaag winnen?

Na zijn overwinningen in Italië en Azerbeidzjan, kan Verstappen er nu drie op een rij van maken. Tijdens de drivers parade bleef hij echter enorm kalm toen hij werd gevraagd naar een mogelijke zege: "Ik denk dat het tot nu toe echt een heel goed weekend voor ons is geweest. Dus ik hoop dat we een sterke race kunnen rijden vandaag. Maar nogmaals, we zullen moeten afwachten hoe competitief we allemaal zullen zijn, maar ik heb er wel zin in."

Genieten in de cabrio

Tijdens de drivers parade was het bloedheet, en Verstappen nam plaats in een Honda sportwagen met open dak. Hij reageerde grijnzend toen hij door de interviewer werd gevraagd naar zijn ritje met zijn eveneens lachende bestuurder: "Ja, het is een beetje warm hier, maar gelukkig hebben we een airco hier. Dus dat is goed!"

Verstappen deelt straks de eerste startrij met Mercedes-coureur George Russell. Verstappen start voor beide McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, en als hij voor hen over de streep komt, dan loopt hij weer iets in in de strijd om de wereldtitel.