Verstappen volledig verrast door opvallende opmars van Red Bull
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 13:03
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen lijkt weer helemaal terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. Een goed resultaat in Singapore brengt hem definitief terug in het gevecht, en vooralsnog lijkt dat goed mogelijk te zijn. Hij start de Grand Prix vandaag als tweede, en stelt dat hij dit in Zandvoort niet voor mogelijk had gehouden.

Voor de zomerstop stelde Verstappen nog dat hij dit seizoen geen race meer zou winnen. Nu bewijst Verstappen dat zijn eigen woorden niet kloppen, en wist hij de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan te winnen. Vandaag doet hij een gooi naar de zege in Singapore, en het feit dat dit realistisch is, is een grote verrassing. Red Bull had het immers regelmatig zwaar in Singapore, en normaal gesproken komen ze minder goed voor de dag op circuits met high-downforce.

'Het is redelijk goed gelukt'

Na de kwalificatie werd Verstappen door Motorsport.com gevraagd of Red Bull is geslaagd voor deze test: "Het is wel redelijk goed gelukt, ja. Als je tegen mij had gezegd dat dit weekend zo zou gaan, dan had ik daar tot nu toe echt voor getekend. Voor ons is dit altijd een circuit geweest waarop het gewoon heel erg lastig was. Dat we ditmaal echt serieus voor de pole position konden vechten, is op zich heel erg goed."

Opwaartse trend

 De opwaartse trend van Red Bull is opvallend, want eerder dit seizoen leken ze nog kansloos te zijn. Verstappen stelt dat hij dit ook niet hard verwacht toen hij aan de tweede seizoenshelft begon in Zandvoort: "Nee, maar dit had niemand verwacht als ik eerlijk ben. Maar er zitten natuurlijk wel redenen achter waarom nu ineens alles goed gaat bij ons. Alleen daar kan ik natuurlijk niets over zeggen."

De nieuwe vloer

 De nieuwe vloer die in Monza werd geïntroduceerd, lijkt te helpen. Maar volgens Verstappen is dit niet de grootste sleutel tot succes: "Nou, alles helpt natuurlijk, maar dit is niet de volledige reden." Gevraagd wat het belangrijkste aspect is, is Verstappen duidelijk: "Een andere filosofie!"

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (3)

  • Avb1

    Posts: 138

    Horner was het probleem

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 13:25
  • nr 76

    Posts: 6.982

    Larry zag het wel aankomen.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 13:27
  • SennaS

    Posts: 10.507

    Wellicht is mclaren gestopt met doorontwikkelen en de focus op 2026 gezienhet wcc binnen is en geloven het wdc wel.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 16:32

