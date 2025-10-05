user icon
Verstappen dolt met Russell over pijnlijke herinnering: "De muren bewegen hier!"

Verstappen dolt met Russell over pijnlijke herinnering: "De muren bewegen hier!"
  Gepubliceerd op 05 okt 2025 08:48
  2
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen noteerde gisteren de tweede tijd in de kwalificatie in Singapore. Hij was net iets langzamer dan George Russell, die geen goede herinneringen heeft aan de race in de Aziatische stadstaat. Verstappen kan het niet laten om met hem te dollen.

Verstappen aasde op zijn eerste pole position op het circuit van Singapore. Hij werd in zijn laatste ronde geblokkeerd door Lando Norris, wat in eerste instantie voor de nodige frustratie zorgde. Na afloop voelde Verstappen zich weer wat beter, en kon hij het niet laten om een dolletje uit te halen met Russell. De Brit had het in het verleden lastig in Singapore, en crashte in 2023 bijvoorbeeld in de laatste ronde.

Verstappen kan het niet laten

Tijdens de persconferentie van de FIA werd Russell gevraagd of dit soort crashes hem motiveren, met een lach begon hij aan zijn antwoord: "Bedankt voor de herinnering!" Russell kon niet verder met zijn verhaal, want Verstappen bemoeide zich er grijnzend mee: "De muren bewegen hier! Ik weet niet of je dat al eens hebt gezien, maar dat maakt het op sommige plekken echt heel erg lastig!" Russell reageerde met een grijns: "Daar zal het vast aan liggen ja!"

Het serieuze antwoord

Na het gegrap gaf Russell toch serieus antwoord op de vraag: "Ik ben nu een andere coureur dan ik een paar jaar geleden was. Mijn crash op vrijdag was mijn eerste in ruim ene jaar. Ik ken dit seizoen mijn limieten beter. Feit blijft wel dat je op een stratencircuit maar één procent concentratie hoeft te missen om een fout te maken. Die fout van twee jaar geleden was niet eens zo groot. Het ging maar om vijf centimeter, maar de gevolgen waren enorm."

"Dat is gewoon het ding met stratencircuits, je kunt het je niet veroorloven om in een bocht niet honderd procent gefocust te zijn. Maar aan de andere kant maakt dat het ook wel mooi."

Rimmer

Posts: 12.826

De sleutel lag bij Antonelli.
Russell worstelde de hele vrijdag al en besloot toen (gaf hij zelf aan in de pers) naar Kimi te kijken. Daar heeft een hoop van opgestoken en kopieerde een en ander van Kimi. Dat bleek icm een perfect uitgevoerd rondje net genoeg.
Maar Oscar en Max zijn iets sneller... [Lees verder]

  11
  5 okt 2025 - 09:00
Reacties (2)

  Rimmer

    Posts: 12.826

    De sleutel lag bij Antonelli.
    Russell worstelde de hele vrijdag al en besloot toen (gaf hij zelf aan in de pers) naar Kimi te kijken. Daar heeft een hoop van opgestoken en kopieerde een en ander van Kimi. Dat bleek icm een perfect uitgevoerd rondje net genoeg.
    Maar Oscar en Max zijn iets sneller in de bochten terwijl de Mercedes iets sneller op de rechte stukken is en iets eerder op het gas kan.
    Dat kan betekenen dat Mercedes gewoon beter de op de banden is maar het kan ook betekenen dat ze iets meer glijden en iets meer slijtage krijgen dan de oranje en blauwe auto’s.
    Dat minimale glijden zie je niet over 1 rondje op nieuwe softs maar in de race op medium en hard zou het zichtbaar kunnen worden in de mate van slijtage. Kan Russell echter in de vrije lucht blijven rijden dan is het niet zo’n probleem want zijn achtervolgers zullen toch een gat van 2 of 3 seconde moeten laten om zelf niet teveel slijtage te hebben in de vuile lucht.
    Ook meteen leuk voor de Lando ontkenners. Die mogen straks kijken of het klopt dat een auto op 2 seconde voor je niks uitmaakt. En na afloop mag Lando niet zeggen dat het in de vuile lucht lastig was en hij daardoor niet kon inhalen. Sterker nog, Lando mag laten zien dat je hier prima op 8 tiende achter iemand kan blijven hangen en nergens last van hebt. ;)

    + 11
    5 okt 2025 - 09:00
    NicoS

      Posts: 19.446

      De ontkenners hebben zelf nog nooit in een F1 auto gezeten, dus kunnen ze helemaal niet weten of Max wel of geen last had van Lando. En als je helemaal op de limiet zit, dan heb je er nog meer last van verstoorde lucht dan in de race.
      Lando wist precies wat hij deed, en dat weet Max ook. Dat er vervolgens door Lando en McLaren schouderophalend wordt gereageerd is logisch, maar ook zij weten wel beter.
      Ook al zou de hinder minimaal zijn, wanneer het om duizendste van seconden draait, is dat net iets wat je niet kunt gebruiken.
      Dan lees je dat het allemaal zo smal is, en zoveel bochten……allemaal bullshit. Lando had Max niet hoeven hinderen, want hij werd exact op de hoogte gehouden waar Max zich bevond. Lando had twee dingen kunnen doen, wat meer gas geven zodat hij helemaal niet in het zicht van Max had gezeten, of meer vertragen om Max op het rechte stuk voor de chicane voorbij te laten. Hij koos ervoor om een paar seconden voor Max door de chicane te rijden, en de lucht daar te verstoren…..slim, maar daar fop je Max niet mee, die wist precies wat de intentie was van Lando.
      Maar goed, het is gebeurd en weer door…..

      + 3
      5 okt 2025 - 11:12

show sidebar