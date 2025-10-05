Verstappen dolt met Russell over pijnlijke herinnering: "De muren bewegen hier!"

Max Verstappen noteerde gisteren de tweede tijd in de kwalificatie in Singapore. Hij was net iets langzamer dan George Russell, die geen goede herinneringen heeft aan de race in de Aziatische stadstaat. Verstappen kan het niet laten om met hem te dollen.

Verstappen aasde op zijn eerste pole position op het circuit van Singapore. Hij werd in zijn laatste ronde geblokkeerd door Lando Norris, wat in eerste instantie voor de nodige frustratie zorgde. Na afloop voelde Verstappen zich weer wat beter, en kon hij het niet laten om een dolletje uit te halen met Russell. De Brit had het in het verleden lastig in Singapore, en crashte in 2023 bijvoorbeeld in de laatste ronde.

Verstappen kan het niet laten

Tijdens de persconferentie van de FIA werd Russell gevraagd of dit soort crashes hem motiveren, met een lach begon hij aan zijn antwoord: "Bedankt voor de herinnering!" Russell kon niet verder met zijn verhaal, want Verstappen bemoeide zich er grijnzend mee: "De muren bewegen hier! Ik weet niet of je dat al eens hebt gezien, maar dat maakt het op sommige plekken echt heel erg lastig!" Russell reageerde met een grijns: "Daar zal het vast aan liggen ja!"

Het serieuze antwoord

Na het gegrap gaf Russell toch serieus antwoord op de vraag: "Ik ben nu een andere coureur dan ik een paar jaar geleden was. Mijn crash op vrijdag was mijn eerste in ruim ene jaar. Ik ken dit seizoen mijn limieten beter. Feit blijft wel dat je op een stratencircuit maar één procent concentratie hoeft te missen om een fout te maken. Die fout van twee jaar geleden was niet eens zo groot. Het ging maar om vijf centimeter, maar de gevolgen waren enorm."

"Dat is gewoon het ding met stratencircuits, je kunt het je niet veroorloven om in een bocht niet honderd procent gefocust te zijn. Maar aan de andere kant maakt dat het ook wel mooi."