Red Bull-teambaas blij met teleurstelling: "We kunnen vechten!"

Het team van Red Bull Racing kende een goede kwalificatie in de straten van Singapore. De Oostenrijkse renstal pakte de tweede tijd met Max Verstappen, maar daar waren ze niet tevreden over. Volgens teambaas Laurent Mekies is het goed om wat teleurstelling te zien in zijn team.

Verstappen leek mee te kunnen doen in het gevecht om de pole position. Hij was in zijn eerste run net iets langzamer dan Mercedes-coureur George Russell, maar leek onder die tijd te kunnen duiken in zijn tweede rondje. In de laatste bocht kwam hij echter de langzaam rijdende McLaren van Lando Norris tegen, en dat kostte hem de nodige tijd. Dit zorgde voor veel frustratie bij Verstappen.

Was de pole mogelijk zonder Norris?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was over het algemeen tevreden, zo stelde hij bij Sky Sports: "Het was weer een sterke kwalificatie van Max en het team. Het is goed om wat teleurstelling op de gezichten te zien wanneer je je kwalificeert op de eerste rij. We hebben het gevoel dat we dichter bij George Russell hadden kunnen staan zonder verkeer. Maar goed, zo is het leven."

Volgens Mekies was het niet zeker of Verstappen zonder de aanwezigheid van Norris wel de pole position had kunnen pakken: "Ik zou niet willen zeggen dat we dan vooraan hadden gestaan, maar Max had er zeker dicht bij gezeten."

Vertrouwen in de race

Voor morgen is alles dan ook mogelijk. Verstappen kan zijn derde Grand Prix op rij gaan winnen, en Mekies heeft er zin in: "We staan niet op pole, maar we kunnen vechten. Op dit soort circuits kwamen we in het verleden zeker niet in de buurt van de pole position. Dit is dus een mooi eerbetoon aan al het harde werk dat onze mensen hebben geleverd." Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda start morgen als vijftiende.