Red Bull-teambaas blij met teleurstelling: "We kunnen vechten!"

Red Bull-teambaas blij met teleurstelling: "We kunnen vechten!"
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 19:21
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing kende een goede kwalificatie in de straten van Singapore. De Oostenrijkse renstal pakte de tweede tijd met Max Verstappen, maar daar waren ze niet tevreden over. Volgens teambaas Laurent Mekies is het goed om wat teleurstelling te zien in zijn team.

Verstappen leek mee te kunnen doen in het gevecht om de pole position. Hij was in zijn eerste run net iets langzamer dan Mercedes-coureur George Russell, maar leek onder die tijd te kunnen duiken in zijn tweede rondje. In de laatste bocht kwam hij echter de langzaam rijdende McLaren van Lando Norris tegen, en dat kostte hem de nodige tijd. Dit zorgde voor veel frustratie bij Verstappen.

Was de pole mogelijk zonder Norris?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was over het algemeen tevreden, zo stelde hij bij Sky Sports: "Het was weer een sterke kwalificatie van Max en het team. Het is goed om wat teleurstelling op de gezichten te zien wanneer je je kwalificeert op de eerste rij. We hebben het gevoel dat we dichter bij George Russell hadden kunnen staan zonder verkeer. Maar goed, zo is het leven."

Volgens Mekies was het niet zeker of Verstappen zonder de aanwezigheid van Norris wel de pole position had kunnen pakken: "Ik zou niet willen zeggen dat we dan vooraan hadden gestaan, maar Max had er zeker dicht bij gezeten."

Vertrouwen in de race

Voor morgen is alles dan ook mogelijk. Verstappen kan zijn derde Grand Prix op rij gaan winnen, en Mekies heeft er zin in: "We staan niet op pole, maar we kunnen vechten. Op dit soort circuits kwamen we in het verleden zeker niet in de buurt van de pole position. Dit is dus een mooi eerbetoon aan al het harde werk dat onze mensen hebben geleverd." Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda start morgen als vijftiende.

Patrace

Posts: 6.260

Als McLaren daadwerkelijk niets meer heeft ontwikkeld en gaat ontwikkelen aan de auto, dan kunnen ze zomaar ook nog voorbijgestoken worden door bijvoorbeeld Mercedes. Want die komen nog wel met updates. En als je dan uitslagen krijgt dat Verstappen wint en Russell op P2 eindigt, loopt Verstappen ... [Lees verder]

  • 1
  • 4 okt 2025 - 20:23
Reacties (3)

  • Padde1971

    Posts: 112

    Eerlijk is eerlijk.... vriend reed een fantastisch rondje.
    Dus ik betwijfel of Verstappen de eerste plek gepakt zou hebben. Hij lag er na sector 2 nog behoorlijk achter in elk geval.

    Maar het heeft zeker niet geholpen. En morgen dus starten op de vuile 2e plaats.
    Hopelijk kan hij in elk gebal zijn plaats minimaal behouden. En dan zien of er met pitstops of safety cars iets meer te halen valt.

    Bij heeft eigenlijk elke weekend P1 nodig om genoeg druk te houden op de beide McLarens.
    Of grove fouten van hun rijders. Alleen dan wordt het WK bij de rijders terug spannend.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 20:06
    • Patrace

      Posts: 6.260

      Als McLaren daadwerkelijk niets meer heeft ontwikkeld en gaat ontwikkelen aan de auto, dan kunnen ze zomaar ook nog voorbijgestoken worden door bijvoorbeeld Mercedes. Want die komen nog wel met updates. En als je dan uitslagen krijgt dat Verstappen wint en Russell op P2 eindigt, loopt Verstappen wel harder in. Helemaal als ook Norris af en toe voor Piastri finisht.
      Maar heel waarschijnlijk is het natuurlijk allemaal niet dat Verstappen nog een serieuze kans op de titel maakt. Dan moet McLaren het eigenlijk wel zelf weggooien.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 20:23
  • zoefroef

    Posts: 1.555

    Klopt niet dat yuki 15e is, de williams wagens vallen er toch tussenuit? Dat is 2 plekken verder naar voren.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 20:12

