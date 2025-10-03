user icon
icon

Frustratie bij Mercedes na problemen: "Rommelige sessie"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Frustratie bij Mercedes na problemen: "Rommelige sessie"
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 17:47
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Mercedes-woordvoerder Bradley Lord heeft zich uitgelaten over de crash van Mercedes-coureur George Russell. De woordvoerder vertelt over de slordige tweede vrije training van het team van Mercedes. 

Meer over Mercedes 'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

29 sep
 Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Antonelli naar de stewards

Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Antonelli naar de stewards

20 sep

De Mercedes-coureurs eindigden op de achttiende en twintigste plek. George Russell crashte, waardoor hij maar zes rondes kon rijden op het stratencircuit van Marina Bay. 

Mercedes is slordig bezig 

Mercedes presteert niet goed in Singapore. Zowel de eerste vrije training als de tweede was ondermaats van het team, zo meent Bradley Lord ook: "Het ging niet helemaal goed bij ons, hè? George reed een snelle ronde toen hij de muur inreed en hetzelfde gold voor Kimi toen Lawson de rode vlag liet wapperen", vertelt Lord tegenover Viaplay.

"Dus ook hier zagen we niet terug in de tijden wat de onderliggende prestatie waarschijnlijk was, maar ja, een rommelige sessie, maar Kimi kon er in ieder geval het maximale uit halen door aan het einde een lange run te maken. En ik denk dat hij de enige auto was die dat deed."

Mercedes moet zichzelf verbeteren

Rond de tijd van de tweede vrije training is ook de kwalificatie en de race op zaterdag en zondag. Gevraagd of Lord vindt dat Mercedes nog wat moet leren, antwoordt hij: "Natuurlijk, we hebben ook wat te leren. George is nu een extreem ervaren coureur, dus hij kent de weg hier in Singapore. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien; hij is erg competitief op dit circuit, en daar kan hij nog wel even van profiteren."

"We moeten alleen morgen, waarschijnlijk in VT3, nog wat leren over koeling, rijhoogte en dat soort dingen, om ervoor te zorgen dat we de auto in het juiste window hebben voor een optimale enkele ronde en snel in een race." Momenteel staat Mercedes tweede in het wereldkampioenschap, maar de verschillen zijn minimaal. Als het team een slecht resultaat behaalt, kunnen ze zomaar vierde staan na dit weekend. Het verschil met nummer vier Red Bull is achttien punten.

F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Singapore 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 925
  • Podiums 22
  • Grand Prix 145
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar