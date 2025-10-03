Frustratie bij Mercedes na problemen: "Rommelige sessie"

Mercedes-woordvoerder Bradley Lord heeft zich uitgelaten over de crash van Mercedes-coureur George Russell. De woordvoerder vertelt over de slordige tweede vrije training van het team van Mercedes.

De Mercedes-coureurs eindigden op de achttiende en twintigste plek. George Russell crashte, waardoor hij maar zes rondes kon rijden op het stratencircuit van Marina Bay.

Mercedes is slordig bezig

Mercedes presteert niet goed in Singapore. Zowel de eerste vrije training als de tweede was ondermaats van het team, zo meent Bradley Lord ook: "Het ging niet helemaal goed bij ons, hè? George reed een snelle ronde toen hij de muur inreed en hetzelfde gold voor Kimi toen Lawson de rode vlag liet wapperen", vertelt Lord tegenover Viaplay.

"Dus ook hier zagen we niet terug in de tijden wat de onderliggende prestatie waarschijnlijk was, maar ja, een rommelige sessie, maar Kimi kon er in ieder geval het maximale uit halen door aan het einde een lange run te maken. En ik denk dat hij de enige auto was die dat deed."

Mercedes moet zichzelf verbeteren

Rond de tijd van de tweede vrije training is ook de kwalificatie en de race op zaterdag en zondag. Gevraagd of Lord vindt dat Mercedes nog wat moet leren, antwoordt hij: "Natuurlijk, we hebben ook wat te leren. George is nu een extreem ervaren coureur, dus hij kent de weg hier in Singapore. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien; hij is erg competitief op dit circuit, en daar kan hij nog wel even van profiteren."

"We moeten alleen morgen, waarschijnlijk in VT3, nog wat leren over koeling, rijhoogte en dat soort dingen, om ervoor te zorgen dat we de auto in het juiste window hebben voor een optimale enkele ronde en snel in een race." Momenteel staat Mercedes tweede in het wereldkampioenschap, maar de verschillen zijn minimaal. Als het team een slecht resultaat behaalt, kunnen ze zomaar vierde staan na dit weekend. Het verschil met nummer vier Red Bull is achttien punten.