Nieuwe FIA-regel zorgt voor spanning: teams gokken op juiste minimumgewicht

De FIA heeft een nieuwe regel doorgevoerd omtrent het minimumgewicht. Dit gaat niet alleen om de Grand Prix van Singapore, maar over de rest van het seizoen. Teams zouden zich zorgen maken om de nieuwe regels.

Rui Marques geeft ieder weekend een lijstje met notities uit. Daarin staat dit weekend over het minimumgewicht. De teams mochten voorheen gebruikmaken van de weegschaal vooraan de pitstraat wanneer ze maar wilden, maar daar is nu verandering in gekomen.

Regels omtrent weegschalen veranderen

Eerst mocht er geen gebruikgemaakt worden van de weegschaal 30 minuten voor de kwalificatie, in parc fermé en tijdens de avondklok. Soms mocht het ook niet als het druk was in de pitstraat door de Porsche Carrera Cup of de F1 Academy.

Teams worden soms random gekozen door de FIA om langs de weegschaal te gaan. Vaak zaten ze boven het minimumgewicht, want de teams testten zelf ook of ze niet onder dat gewicht zaten. Voor het resterende seizoen is het verboden om zelf naar de weegschaal te gaan. Alleen de FIA mag coureurs naar de weegschaal roepen. Zo blijft het een gok of de teams wel op het juiste gewicht zitten.

'Niet meer beschikbaar'

"De FIA-weegschalen zijn vanaf dit evenement niet langer beschikbaar voor teams", zo schrijft Marques in zijn notities. Op deze manier wil de bond dat er minder drukte is in de pitstraat. Er is dan minder gevaar voor andere personen. Het kan nu zijn dat meerdere teams nu meer gewicht meenemen in de auto dan nodig is. Dit zouden ze dan doen uit voorzorg.

Het brengt stiekem een spannend puntje mee richting de slotfase van het seizoen. Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri strijden alle drie nog om de wereldtitel. De Nederlander is in de afgelopen drie rondes stukken dichter bij de McLarens gekomen. Als auto's te zwaar zijn, worden ze automatisch langzamer.