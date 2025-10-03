user icon
icon

Nieuwe FIA-regel zorgt voor spanning: teams gokken op juiste minimumgewicht

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nieuwe FIA-regel zorgt voor spanning: teams gokken op juiste minimumgewicht
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 19:08
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

De FIA heeft een nieuwe regel doorgevoerd omtrent het minimumgewicht. Dit gaat niet alleen om de Grand Prix van Singapore, maar over de rest van het seizoen. Teams zouden zich zorgen maken om de nieuwe regels. 

Meer over FIA FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

1 okt
 Assen geeft duidelijkheid over mogelijk plekje op F1-kalender

Assen geeft duidelijkheid over mogelijk plekje op F1-kalender

30 sep

Rui Marques geeft ieder weekend een lijstje met notities uit. Daarin staat dit weekend over het minimumgewicht. De teams mochten voorheen gebruikmaken van de weegschaal vooraan de pitstraat wanneer ze maar wilden, maar daar is nu verandering in gekomen. 

Regels omtrent weegschalen veranderen

Eerst mocht er geen gebruikgemaakt worden van de weegschaal 30 minuten voor de kwalificatie, in parc fermé en tijdens de avondklok. Soms mocht het ook niet als het druk was in de pitstraat door de Porsche Carrera Cup of de F1 Academy.

Teams worden soms random gekozen door de FIA om langs de weegschaal te gaan. Vaak zaten ze boven het minimumgewicht, want de teams testten zelf ook of ze niet onder dat gewicht zaten. Voor het resterende seizoen is het verboden om zelf naar de weegschaal te gaan. Alleen de FIA mag coureurs naar de weegschaal roepen. Zo blijft het een gok of de teams wel op het juiste gewicht zitten. 

'Niet meer beschikbaar'

 "De FIA-weegschalen zijn vanaf dit evenement niet langer beschikbaar voor teams", zo schrijft Marques in zijn notities. Op deze manier wil de bond dat er minder drukte is in de pitstraat. Er is dan minder gevaar voor andere personen. Het kan nu zijn dat meerdere teams nu meer gewicht meenemen in de auto dan nodig is. Dit zouden ze dan doen uit voorzorg. 

Het brengt stiekem een spannend puntje mee richting de slotfase van het seizoen. Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri strijden alle drie nog om de wereldtitel. De Nederlander is in de afgelopen drie rondes stukken dichter bij de McLarens gekomen. Als auto's te zwaar zijn, worden ze automatisch langzamer.

da_bartman

Posts: 6.140

Wat een onzin hebben ze nu weer bedacht?

  • 2
  • 3 okt 2025 - 19:32
F1 Nieuws GP Singapore 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.140

    Wat een onzin hebben ze nu weer bedacht?

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 19:32
  • schwantz34

    Posts: 40.945

    Als auto's te zwaar zijn, worden ze automatisch langzamer.


    Joh!

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 19:41
    • Kampsie

      Posts: 1.515

      Heuvel afwaarts niet.

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 19:45
    • schwantz34

      Posts: 40.945

      @Kampsie Te zware auto's zijn net als te dikke mensen!

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 19:51
    • skibeest

      Posts: 1.893

      Maar die rollen wel sneller naar beneden

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 20:16
  • Psykosis

    Posts: 62

    En mocht een auto dan NET ietsje onder het minimumgewicht zitten.... volgt dan diskwalificatie?
    Is dit dan het nieuwe spelletje van hun?
    Gaat bijvoorbeeld Yuki hierdoor toch nog kampioen worden misschien.
    Dit is toch de teams uitlokken om gewaagd te doen waardoor ze in de fout kunnen vallen ?

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 20:38
  • Larry Perkins

    Posts: 60.377

    Stuur die meiden van de F1 Academy naar de huishoudschool, dan is het minder druk in de pitstraat...

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 21:41

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar