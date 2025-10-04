Hamilton blijft inspiratiebron voor Hadjar: "Altijd fair play"

Isack Hadjar is al van kleins af aan fan van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen racet nu tegen de jonge Isack Hadjar. De Fransman is fan van de rijstijl van Hamilton.

Hadjar staat momenteel negende met 39 punten. De Racing Bulls-coureur laat uitstekende prestaties zien in zijn rookiejaar. De Fransman heeft zelfs zijn allereerste podium behaald dit seizoen.

Waarom is Hamilton de favoriet van Hadjar?

"Hamilton is altijd mijn grote voorbeeld geweest", vertelt Hadjar tegenover CLIQUE. "Hij heeft nooit een titel gewonnen door oneerlijk te racen – bij hem was het altijd een man-tot-mangevecht, en altijd fair play. In de Formule 1 is hij echt mijn rolmodel, samen met Ayrton Senna."

"Als er iemand op de grid zijn plekje echt heeft verdiend met hard werk en wilskracht, dan is hij het wel. Iedereen kent zijn verhaal, dat is gewoon ontzettend inspirerend. "Daarnaast is hij als persoon echt een goed mens," vertelt de rookie over zijn idool.

Is Hadjar gelijk aan Hamilton?

Isack Hadjar is steeds vaker te spotten met Lewis Hamilton. De twee coureurs kunnen het goed met elkaar vinden, zo vertelden ze eerder. De interviewer van CLIQUE vroeg aan Hadjar: "Wij zien natuurlijk dat je eindelijk naast je idool racet, maar tegelijkertijd krijg ik het idee dat Hamilton blij is dat hij iemand zoals hij in de Formule 1 heeft. Hij moet toch denken: 'Eindelijk een gewone gast zoals ik.'"

"Ik hoop het. Natuurlijk is er wel een leeftijdsverschil – hij is twintig jaar ouder dan ik. Ik kan wel zeggen dat we vrienden zijn, maar tegelijkertijd is er ook een soort barrière. Toch denk ik dat hij het fijn vindt om met een jonge supporter van hem om te gaan, al zijn we natuurlijk ook gewoon gelijk aan elkaar, zeker op het circuit. Daar probeer ik het hem echt moeilijk te maken – ook uit respect voor hem."