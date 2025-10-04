user icon
icon

Hamilton blijft inspiratiebron voor Hadjar: "Altijd fair play"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton blijft inspiratiebron voor Hadjar: "Altijd fair play"
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 10:09
  • comments 15
  • Door: Jesse Jansen

Isack Hadjar is al van kleins af aan fan van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen racet nu tegen de jonge Isack Hadjar. De Fransman is fan van de rijstijl van Hamilton.

Meer over Lewis Hamilton 'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

30 sep
 'Chaos bij Ferrari: Intern conflict tussen Hamilton en Leclerc sluimert'

'Chaos bij Ferrari: Intern conflict tussen Hamilton en Leclerc sluimert'

29 sep

Hadjar staat momenteel negende met 39 punten. De Racing Bulls-coureur laat uitstekende prestaties zien in zijn rookiejaar. De Fransman heeft zelfs zijn allereerste podium behaald dit seizoen. 

Waarom is Hamilton de favoriet van Hadjar?

"Hamilton is altijd mijn grote voorbeeld geweest", vertelt Hadjar tegenover CLIQUE. "Hij heeft nooit een titel gewonnen door oneerlijk te racen – bij hem was het altijd een man-tot-mangevecht, en altijd fair play. In de Formule 1 is hij echt mijn rolmodel, samen met Ayrton Senna."

"Als er iemand op de grid zijn plekje echt heeft verdiend met hard werk en wilskracht, dan is hij het wel. Iedereen kent zijn verhaal, dat is gewoon ontzettend inspirerend. "Daarnaast is hij als persoon echt een goed mens," vertelt de rookie over zijn idool.

Is Hadjar gelijk aan Hamilton?

Isack Hadjar is steeds vaker te spotten met Lewis Hamilton. De twee coureurs kunnen het goed met elkaar vinden, zo vertelden ze eerder. De interviewer van CLIQUE vroeg aan Hadjar: "Wij zien natuurlijk dat je eindelijk naast je idool racet, maar tegelijkertijd krijg ik het idee dat Hamilton blij is dat hij iemand zoals hij in de Formule 1 heeft. Hij moet toch denken: 'Eindelijk een gewone gast zoals ik.'"

"Ik hoop het. Natuurlijk is er wel een leeftijdsverschil – hij is twintig jaar ouder dan ik. Ik kan wel zeggen dat we vrienden zijn, maar tegelijkertijd is er ook een soort barrière. Toch denk ik dat hij het fijn vindt om met een jonge supporter van hem om te gaan, al zijn we natuurlijk ook gewoon gelijk aan elkaar, zeker op het circuit. Daar probeer ik het hem echt moeilijk te maken – ook uit respect voor hem."

John6

Posts: 11.067

Altijd fair play. Okay dan, zo had ik het nog niet bekeken, zal Charles er ook zo over denken van plekje wisselen, en die Hadjar kijkt zeker nooit video's terug over Lewis met zijn fair play. 😊

  • 10
  • 4 okt 2025 - 10:52
F1 Nieuws Lewis Hamilton Isack Hadjar Ferrari Racing Bulls GP Singapore 2025

Reacties (15)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 14.210

    Tekent Hadjar hier nou z'n "doodvonnis" binnen het RBR-kamp???
    Ik begrijp zeker wel dat Lewis voor hem (en vele anderen) een groot voorbeeld en inspiratiebron is, maar of het verstandig is om dat binnen de RBR gelederen en dus ook het Verstappen-kamp te zeggen.... Dat is dan maar weer de vraag of er geen represailles zullen volgen 😉

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 10:30
    • van lotje,g

      Posts: 1.100

      Aldus de antima.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 11:38
    • mario

      Posts: 14.210

      "anitma".... Is dat net als de AntiFa dat Anti Fascisten betekend, maar dan dat AntiMa dan staat voor Anti Mama's???? 🤔

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 12:06
    • mario

      Posts: 14.210

      BTW: De smiley is jou ontgaan???

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 12:07
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.762

    Alonso racet nog 'cleaner'..

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 10:36
  • Freek-Willem

    Posts: 6.257

    Haha, wel mooi die vergelijking met fair racen met Lewis en Senna.

    Lewis is zeker geen 'smerige' racer. Maar hij is ook niet bies van spelletjes en zo nu en dan een tikkie. En dan vooral op het achterwiel. En tegen Rosberg zaten er toch echt wel de nodige momenten waar het niet allemaal netjes ging. Prima overigens hoor. Het is geen praat clubje.

    En om Senna en fair racen samen te voegen is er zeker een die ik niet zie. Senna was voor mij juist degene die echt ten koste van alles en iedereen wilde winnen. Daar zijn genoeg voorbeelden van te vinden. Maar dat is dan ook meteen de kracht van Senna, zijn drive om te winnen was onnavolgbaar.

    • + 7
    • 4 okt 2025 - 10:50
  • John6

    Posts: 11.067

    Altijd fair play. Okay dan, zo had ik het nog niet bekeken, zal Charles er ook zo over denken van plekje wisselen, en die Hadjar kijkt zeker nooit video's terug over Lewis met zijn fair play. 😊

    • + 10
    • 4 okt 2025 - 10:52
    • F1jos

      Posts: 4.705

      Vader Hamilton is fair, door huilende Hadjar te troosten.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 14:31
  • Kampsie

    Posts: 1.517

    Kielhalen die schavuit

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 11:02
  • gp

    Posts: 4.905

    Hij heeft gewoon gelijk. Hamilton speelt het altijd eerlijk. Hier zijn de meeste het oneens omdat ze Max fan zijn maar als je eerlijk bent moet je het toegeven. Zelfs met Silverstone in gedachten. Dat was gewoon een race incident en geen moordaanslag.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 12:03
    • mario

      Posts: 14.210

      Dus dat!!! 👍🏽

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 12:07
    • Pietje Bell

      Posts: 31.349

      Zo kijk jij er tegenaan. Vergeten hoe hij 2 keer Albon zijn podiumplek
      bewust vernaggeld heeft toen deze bij RBR reed?! Lewis heeft toen ook zijn verontschuldigingen aan geboden. Lewis mag graag de achterband van een ander bewust aantikken. Rosberg heeft dat proberen na te doen, maar die was daar niet zo goed in.

      • + 5
      • 4 okt 2025 - 12:11
    • gp

      Posts: 4.905

      Ja, hij maakt fouten zoals iedereen . Hij heeft zijn verontschuldigingen aangeboden dus waar heb je het over? Serieus staaltje van Hamilton haat zou ik zeggen.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 15:25
    • Pietje Bell

      Posts: 31.349

      "Hamilton haat." Je bent niet goed wijs!!
      Ik weet gewoon net als zoveel andere mensen waaronder Rosberg dat Hamilton heel subtiel bewust de achterband van een concurrent aantikt als hem dat goed uitkomt.
      Verder heb ik helemaal niets tegen Hamilton, integendeel zelfs. Heb er zelfs bewondering voor dat hij naast het racen een duizendpoot is met heel veel diverse interesses.

      Probeer eens juiste conclusies te trekken ipv zo'n belachelijke als je hier zojuist neerpent!

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:34
  • NicoS

    Posts: 19.440

    Er zijn wel een aantal coureurs die er toch iets anders over denken, laten we zeggen coureurs met ervaring die tegen Lewis hebben gevochten…
    Hadjar heeft die ervaring niet…
    Ook Lewis heeft zo z’n truckjes, niet erg opvallend, dat wist hij altijd goed te verbloemen.

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 12:44

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.498
  • Podiums 132
  • Grand Prix 225
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar