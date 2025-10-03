Max Verstappen over titel: "Of ik win wel, of ik win niet"

Max Verstappen maakt weer volop kans op de titel. De Nederlander grapt zelf over zijn kansen. Volgens hem is er vijftig procent kans dat hij wereldkampioen wordt. De Nederlander neemt het op tegen de McLaren-coureurs.

Momenteel is het verschil tussen Max Verstappen en kampioenschapsleider Oscar Piastri 69 punten. Met nog zeven races te gaan is er dus nog van alles mogelijk. Een voorspelling durft de Nederlander nog niet te doen.

Verstappen is in goede vorm

Max Verstappen heeft twee keer achter elkaar gewonnen. Toch is het geen zekerheid dat de Nederlander weer wint. Zowel Monza als Bakoe had een lage downforce en in Singapore een hoge downforce: "Dit circuit is een stuk zwaarder voor de banden en het is natuurlijk high-downforce. Ik denk niet dat onze auto op z'n best zal zijn met een high-downforce-afstelling, aangezien we op circuits met weinig downforce altijd behoorlijk efficiënt zijn."

Een voorspelling doet Verstappen niet, zo vertelt hij aan de internationale media. "Nee, we moeten echt even afwachten. Vorig jaar waren we hier weliswaar tweede, maar lagen we mijlenver achter McLaren. Hopelijk kunnen we ditmaal iets competitiever zijn, maar eerlijk gezegd weet ik het echt niet. We moeten dus nog even afwachten."

Hoe groot is de kans dat Verstappen wereldkampioen wordt?

"Vijftig procent. Er zijn twee opties: of ik win wel, of ik win niet", zo oordeelt Verstappen over zijn kansen op de wereldtitel van 2025. "Ik heb inderdaad niks te verliezen. Als team benaderen we het ook zo en proberen we er gewoon het maximale uit te halen. We willen graag bevestigen dat de richting waarin we nu werken inderdaad goed is - ook op een circuit zoals dit."

"Misschien kunnen we bij de constructeurs ook nog wel een paar plekjes winnen. We zitten niet al te ver van de tweede plaats af, dus daar willen we ook nog naar kijken", zo vertelt Verstappen over de ambities van Red Bull Racing.