Max Verstappen over titel: "Of ik win wel, of ik win niet"
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 07:36
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen maakt weer volop kans op de titel. De Nederlander grapt zelf over zijn kansen. Volgens hem is er vijftig procent kans dat hij wereldkampioen wordt. De Nederlander neemt het op tegen de McLaren-coureurs.

Momenteel is het verschil tussen Max Verstappen en kampioenschapsleider Oscar Piastri 69 punten. Met nog zeven races te gaan is er dus nog van alles mogelijk. Een voorspelling durft de Nederlander nog niet te doen.

Verstappen is in goede vorm

Max Verstappen heeft twee keer achter elkaar gewonnen. Toch is het geen zekerheid dat de Nederlander weer wint. Zowel Monza als Bakoe had een lage downforce en in Singapore een hoge downforce: "Dit circuit is een stuk zwaarder voor de banden en het is natuurlijk high-downforce. Ik denk niet dat onze auto op z'n best zal zijn met een high-downforce-afstelling, aangezien we op circuits met weinig downforce altijd behoorlijk efficiënt zijn."

Een voorspelling doet Verstappen niet, zo vertelt hij aan de internationale media. "Nee, we moeten echt even afwachten. Vorig jaar waren we hier weliswaar tweede, maar lagen we mijlenver achter McLaren. Hopelijk kunnen we ditmaal iets competitiever zijn, maar eerlijk gezegd weet ik het echt niet. We moeten dus nog even afwachten."

Hoe groot is de kans dat Verstappen wereldkampioen wordt?

"Vijftig procent. Er zijn twee opties: of ik win wel, of ik win niet", zo oordeelt Verstappen over zijn kansen op de wereldtitel van 2025. "Ik heb inderdaad niks te verliezen. Als team benaderen we het ook zo en proberen we er gewoon het maximale uit te halen. We willen graag bevestigen dat de richting waarin we nu werken inderdaad goed is - ook op een circuit zoals dit."

"Misschien kunnen we bij de constructeurs ook nog wel een paar plekjes winnen. We zitten niet al te ver van de tweede plaats af, dus daar willen we ook nog naar kijken", zo vertelt Verstappen over de ambities van Red Bull Racing.

Leclerc Fan

Posts: 3.893

Ook goedemorgen.

  • 1
  • 3 okt 2025 - 07:42
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.893

    Ook goedemorgen.

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 07:42
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.455

    Max Verstappen over titel: "Of ik win wel, of ik win niet"

    Zoals we van Max gewend zijn weer 'n diepzinnig antwoord.

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 09:29
  • trucker0werner

    Posts: 469

    Vond artikel titel op facbook beter
    Max heeft 50%kans op de wereldtitel.
    Hij haalt het of niet.

    Dat is meteen Max zijn logica.
    Recht doorzee en helemaal correct.
    Iedereen weet dat er een kans is. Dat kans klein is. Maar op de vraag of hij wereldtitel de 5de keer kan bemachtigen is 50%.
    Zal hij dit jaar nog de andere twee kunnen i halen en daarsoor de wereldtitel halen. Is de kans wel stukke kleiner.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 12:41

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

