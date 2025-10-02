user icon
Norris ziet Verstappen als grootste dreiging: "Hij komt steeds dichterbij"
  Gepubliceerd op 02 okt 2025 22:12
  Door: Jesse Jansen

Lando Norris heeft na de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan Max Verstappen weer volledig in de nek hangen. De McLaren-coureur is onder de indruk van de Nederlander, maar hoopt vooral boven hem te kunnen eindigen. 

De Brit laat weten wat de zwakke punten van Red Bull zijn en wat de zwakke punten van McLaren zijn. De Brit is momenteel 44 punten van Max Verstappen verwijderd. 

Gemiste kansen voor McLaren

Lando Norris weet dat McLaren in Bakoe extreem veel punten heeft laten liggen. Het team heeft maar zes punten weten te behalen in Azerbeidzjan. Na een uitvalbeurt van Oscar Piastri wist Lando Norris niet verder dan de zevende plek te komen. "Het zou mooi zijn als ik vanaf nu steeds eerste word en hij derde. Maar dat gaat niet gebeuren."

"In Baku hadden wij de auto om te winnen, maar dat hebben we niet gedaan. We hadden wellicht niet de snelheid om pole te pakken, maar we hadden in de race wel met Max moeten kunnen vechten. In Monza waren zij gewoon te snel voor ons, en het kan best gebeuren dat er nog meer races komen waarin ze sneller zijn. Vorig jaar in Singapore kwalificeerde Max zich hier slechts een tiende achter mij", zo zegt Norris tegenover de internationale media in Singapore. Het is dus nog niet vanzelfsprekend dat McLaren boven Verstappen start in Singapore.

'Toen waren we al dominant'

"Dus hoewel we al dominant waren, zat hij er maar een tiende vanaf. Ik verwacht dan ook dat hij dit seizoen in nog heel veel races sterk voor de dag zal komen. In Las Vegas, een low downforce-baan, verwachten we ook niet zo sterk te zijn als elders, dus daar liggen ook kansen voor hen", meent Lando Norris. "We moeten gewoon op onszelf focussen. Ik zal proberen elk resultaat te maximaliseren, of dat nu op zaterdag of op zondag is."

  • Chauvinist

    Posts: 726

    Verstappen zet er met de kwali idd maar 1 tiende achter. Norris vergeet altijd te vertellen dat hij vervolgens met slechts 23sec voorsprong won….. Verstappen er in de race dus ook echt wel kortbij.
    Er is altijd nog een verschil met snelheid over 1 rondje en snelheid in race icm bandenmanagement

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 22:26

