Norris reageert cynisch op vragen over Verstappen: "Ben heel bang!"

Max Verstappen lijkt weer helemaal terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. Dit weekend gaat het Formule 1-circus verder in Singapore, een plek die Red Bull niet lijkt te liggen. Toch maakt Lando Norris zich een beetje zorgen, al wil hij Verstappen ook niet bombarderen tot topfavoriet.

Verstappen schreef na de zomerstop de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen profiteerde van de problemen bij McLaren, en lijkt nu terug te zijn in de strijd om de titel. Bij Red Bull houden ze het hoofd koel, want de Grand Prix in Singapore is normaal gesproken een lastige race voor het Oostenrijkse team.

Verstappen de uitdager

McLaren-coureur Lando Norris weet dat, maar stelde tegenover de internationale media dat Verstappen een rivaal blijft: "Een echte uitdager. Ze daagden ons in de eerste zes, zeven races uit voor de overwinning en stonden ook dichtbij in het wereldkampioenschap. Daarna hebben wij een paar updates doorgevoerd en ons iets verbeterd. Een paar weken geleden hebben ze updates doorgevoerd, en het lijkt erop dat ze daardoor weer op ons niveau zitten."

Hoe groot is de kans dat Verstappen wereldkampioen wordt?

Norris stelt dat McLaren gewoon blijft inzetten op de wereldtitel. Als hij wordt gevraagd hoe hoog hij de titelkansen van Verstappen inschat, is hij duidelijk: "Er is een kans, dus meer dan nul! Ik weet het niet, waarschijnlijk kun je er statistieken op loslaten, maar er is zeker een kans."

Cynisch antwoord

Norris staat tweede in het wereldkampioenschap, vlak achter zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De vraag is of McLaren nu teamorders moet gaan toepassen om Verstappen te verslaan. Norris wil daar niets van weten en reageert ietwat cynisch als hij hiernaar wordt gevraagd: "Daar maak ik me heel erg zorgen over! Ik ben echt héél bezorgd en bang! Ik ben eigenlijk wel blij dat je die vraag stelt: Nee!"