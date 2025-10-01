Brown komt met groot nieuws en bevestigt verkoop van McLaren

McLaren-CEO Zak Brown heeft een miljardenverkoop van McLaren bevestigd. De laatste dertig procent aan aandelen in McLaren is verkocht aan het Bahreinse bedrijf Mumtalakat en investeringsgroep CYVN Holdings.

Zak Brown heeft bevestigd dat deze laatste aandelen zijn verkocht. Hiermee heeft het bedrijf een waarde van 4,1 Amerikaanse dollar, dat is omgerekend zo ongeveer 3,5 miljard euro.

'Het is afgerond'

Zak Brown meldt tegenover Bloomberg: "De sport gaat geweldig, op ieder meetbaar vlak, en de interesse voor de teams is enorm. Het is nog niet zo lang geleden dat Liberty Media eigenaar van de sport werd en het budgetplafond introduceerde. Dat zorgde ervoor dat ieder team financieel en sportief stabieler werd."

"Het is goed om te zien dat de fans nog altijd massaal naar de races komen. Ook komen er steeds meer sponsoren en partners bij. Hopelijk blijft dat nog lang zo. De concurrentie is fantastisch. Vorig jaar wisten zeven coureurs en vier teams minstens één race te winnen."

McLaren is een sterk merk

Volgens Zak Brown is het merk McLaren erg sterk. Dit komt mede door de sponsoring die het team heeft: "We hebben de grootste bedrijven ter wereld op onze bolide staan: Mastercard, Google, noem maar op." Veel partijen zijn bij de Formule 1 komen kijken. Netflix, veel sponsoren en teams als Cadillac en Audi. Volgens Brown komt dit mede door de sterke groei van de sport.

"De strijd op de baan is geweldig. Het drama buiten het circuit, zoals vastgelegd door Netflix, is fantastisch. De vraag naar Grands Prix is nog nooit zo groot geweest, dus ik denk dat de sport op veel manieren nog maar net begonnen is." McLaren heeft bijna het constructeurskampioenschap binnen. Het team heeft een voorsprong van 333 punten op nummer twee Mercedes, met nog maar zeven races te gaan. Het team kan in Singapore komend weekend kampioen worden. Het team moet hiervoor dertien punten meer halen dan Mercedes en negen punten meer dan Ferrari.