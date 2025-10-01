user icon
Brown komt met groot nieuws en bevestigt verkoop van McLaren
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 07:36
  • comments 11
  • Door: Jesse Jansen

McLaren-CEO Zak Brown heeft een miljardenverkoop van McLaren bevestigd. De laatste dertig procent aan aandelen in McLaren is verkocht aan het Bahreinse bedrijf Mumtalakat en investeringsgroep CYVN Holdings. 

Zak Brown heeft bevestigd dat deze laatste aandelen zijn verkocht. Hiermee heeft het bedrijf een waarde van 4,1 Amerikaanse dollar, dat is omgerekend zo ongeveer 3,5 miljard euro.

'Het is afgerond'

Zak Brown meldt tegenover Bloomberg: "De sport gaat geweldig, op ieder meetbaar vlak, en de interesse voor de teams is enorm. Het is nog niet zo lang geleden dat Liberty Media eigenaar van de sport werd en het budgetplafond introduceerde. Dat zorgde ervoor dat ieder team financieel en sportief stabieler werd."

"Het is goed om te zien dat de fans nog altijd massaal naar de races komen. Ook komen er steeds meer sponsoren en partners bij. Hopelijk blijft dat nog lang zo. De concurrentie is fantastisch. Vorig jaar wisten zeven coureurs en vier teams minstens één race te winnen."

McLaren is een sterk merk

Volgens Zak Brown is het merk McLaren erg sterk. Dit komt mede door de sponsoring die het team heeft: "We hebben de grootste bedrijven ter wereld op onze bolide staan: Mastercard, Google, noem maar op." Veel partijen zijn bij de Formule 1 komen kijken. Netflix, veel sponsoren en teams als Cadillac en Audi. Volgens Brown komt dit mede door de sterke groei van de sport. 

"De strijd op de baan is geweldig. Het drama buiten het circuit, zoals vastgelegd door Netflix, is fantastisch. De vraag naar Grands Prix is nog nooit zo groot geweest, dus ik denk dat de sport op veel manieren nog maar net begonnen is." McLaren heeft bijna het constructeurskampioenschap binnen. Het team heeft een voorsprong van 333 punten op nummer twee Mercedes, met nog maar zeven races te gaan. Het team kan in Singapore komend weekend kampioen worden. Het team moet hiervoor dertien punten meer halen dan Mercedes en negen punten meer dan Ferrari.

VestAan

Posts: 738

Ik bied 5 Dollar, zo nu heb ik lekker genoeg F1 bolides om het weekend mee door te komen

Ik wist trouwens niet dat de Dollar/Euro koers 1100000000 was.

  • 6
  • 1 okt 2025 - 07:56
Reacties (11)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 148

    Weer een ZAK met geld.

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 07:51
    • Golf-GTI

      Posts: 1.506

      Gaat je eigenlijk ook geen ZAK aan

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 08:17
  • VestAan

    Posts: 738

    Ik bied 5 Dollar, zo nu heb ik lekker genoeg F1 bolides om het weekend mee door te komen

    Ik wist trouwens niet dat de Dollar/Euro koers 1100000000 was.

    • + 6
    • 1 okt 2025 - 07:56
  • Larry Perkins

    Posts: 60.284

    Het zal me werkelijk halal worst wezen!

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 08:15
  • Beri

    Posts: 6.702

    ZAKre blue

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 08:43
  • shakedown

    Posts: 1.430

    Ah het is een zandbak team geworden. De F1 wordt gerund vanuit de zandbak.

    Wie o wie zal er kampioen worden???

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 08:48
  • John6

    Posts: 11.039

    Geweldig gedaan Zak, de grootste bedrijven in de wereld staan op je auto, ik zag ook al kamelen lopen met de slogan, Papaya Rules.

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 09:03

