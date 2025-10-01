Mercedes waarschuwt voor 2026-reglement

De nieuwe regelgeving gaat volgend seizoen in, dus zijn de teams al druk bezig met het ontwikkelen van de auto's. Ook het team van Mercedes is druk bezig met de auto voor komend seizoen. Het team verwacht dat het lastig gaat worden nu de deadline van 1 januari rap dichterbij komt.

De trackside engineering director van Mercedes, Andrew Shovlin, verwacht dat de nieuwe regelgeving een bewegend doelwit wordt voor de Formule 1-teams. De Mercedes-topman legt uit waarom.

'De auto blijft niet hetzelfde'

"De auto verandert elke week", zo wordt Shovlin geciteerd door Motorsport.com. "Daardoor veranderen ook de prestaties en dus de simulatieresultaten. Je probeert een chassis te optimaliseren voor een krachtbron die nog niet definitief is. Je werkt dus met een bewegend doelwit. Dat maakt het complex. We hebben virtuele auto’s die we in de simulator kunnen testen. Maar we moeten voorspellen waar we over vier maanden staan qua downforce. Anders werk je aan iets dat nooit op de baan komt."

Ook bandenleverancier Pirelli speelt een grote rol, aldus Shovlin: "Pirelli krijgt momenteel de meest uiteenlopende voorspellingen binnen over de krachten die auto's aan het einde van de rechte stukken zullen genereren. We ontwikkelen onze auto's allemaal volledig afzonderlijk van elkaar. Niemand heeft nog iets gezien en tegenwoordig hoor je eigenlijk ook niets meer van andere teams over hoe hun ontwikkeling verloopt."

"De grootste verschillen zul je dus waarschijnlijk pas zien zodra iedereen zijn auto daadwerkelijk het circuit op stuurt. Het kan bovendien goed zijn dat degenen die sterk bezig zijn dat proberen te verdoezelen en dat sommigen data aanleveren waar ze denken uit te komen, terwijl anderen laten zien waar ze nu staan."

'De auto's gaan veel van elkaar verschillen'

"Kijkend naar hoe de regels zijn opgesteld, vermoed ik dat de verschillen niet enorm zullen zijn als we de auto's voor het eerst op de baan brengen. Als het gaat om hoeveel de auto's van elkaar verschillen, zal de situatie vergelijkbaar zijn met nu. Als je ze allemaal dezelfde kleur geeft, zou je waarschijnlijk nog steeds kunnen zien welke auto's het zijn. Bepaalde delen zullen veel op elkaar lijken, doordat de regels weinig vrijheid bieden. Maar naarmate de tijd verstrijkt, zullen teams bepaalde delen verder ontwikkelen en komt het meer op details aan", eindigt Shovlin zijn verhaal.