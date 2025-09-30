user icon
icon

'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 17:22
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft sinds zijn komst naar Ferrari nog weinig mooie dingen laten zien bij Ferrari. De Brit is hopeloos uit vorm, en de kritiek is niet mals. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner stelt zelfs dat sommige mensen bij Ferrari spijt hebben van zijn komst.

Hamilton liet afgelopen winter het warme bad van Mercedes achter zich, en ging bij Ferrari zijn jeugddroom najagen. In het scharlakenrood hoopte hij nog één keer te schitteren, maar het lukt hem nauwelijks om Carlos Sainz te doen vergeten. Hamilton wordt afgedroogd door zijn teamgenoot Charles Leclerc. Hamilton won dit seizoen de sprintrace in China, maar verder heeft hij weinig mooie dingen laten zien. Hij heeft zelfs nog geen enkele keer op het podium gestaan.

Meer over Ferrari Ferrari wijst naar Leclerc en kondigt intern onderzoek aan

Ferrari wijst naar Leclerc en kondigt intern onderzoek aan

23 sep
 Mond Leclerc valt open: "Verstappen doet het beter dan McLaren"

Mond Leclerc valt open: "Verstappen doet het beter dan McLaren"

23 sep

Heeft Ferrari spijt van de komst van Hamilton?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is kritisch op Hamilton. In de Red Flags-podcast krijgt hij de vraag of mensen binnen Ferrari al spijt hebben van zijn komst: "Ik denk dat sommige mensen in het team dat gevoel wel hebben. Ik denk dat het management natuurlijk geen spijt kan hebben, want dan zou je toegeven dat je iets verkeerd hebt gedaan, en dat kun je niet doen. Ik weet zeker dat sommige jongens daar wel spijt van hebben, want Ferrari eindigde als achtste en negende in Bakoe."

Sainz de grote winnaar

Hamilton was bij Ferrari de opvolger van Carlos Sainz, die bij Williams steeds beter in vorm komt. Steiner ziet de Spanjaard dan ook als de grote winnaar van de situatie: "Carlos, nu bij Williams, eindigde als derde in Bakoe, dus ik denk dat hij zich hier het beste over voelt. Ze wisten wat ze aan Carlos hadden. Hij kon presteren, en Lewis natuurlijk... Ik bedoel, ik respecteer Lewis, maar op dit moment, gezien de onrust die hij in het team veroorzaakt, is het dan een waardevolle investering? Misschien niet."

tour71

Posts: 1.550

"Ferrari heeft spijt" artikel blijkt "Gunther denkt dat ferrari spijt heeft" artikel. Complimenten weer!

  • 14
  • 30 sep 2025 - 17:36
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Lewis Hamilton Guenther Steiner Ferrari GP Singapore 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 32

    En dan te bedenken dat hij daar tegen een mega dik salaris zit. Hoorde destijds mogelijk 100.000.000 per seizoen...dat zal redelijk overdreven zijn dus laten we er 40.000.000 vanaf halen. Hou je er nog 60.000.000 over.

    Carlos was voor 15.000.000 ook gekomen/gebleven.

    • + 2
    • 30 sep 2025 - 17:32
  • Knalpijp

    Posts: 2.099

    Broodje aap verhaal, Lewis hoort ook bij de geiten familie.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 17:35
  • tour71

    Posts: 1.550

    "Ferrari heeft spijt" artikel blijkt "Gunther denkt dat ferrari spijt heeft" artikel. Complimenten weer!

    • + 13
    • 30 sep 2025 - 17:36
    • F1jos

      Posts: 4.694

      Denken moet je aan een steigerend paard overlaten, die heeft een grotere hoofd.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 18:39
    • elflitso

      Posts: 1.492

      Op het moment als een header 'tussen' staat dan weet je al genoeg

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 19:53
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.429

    Dat ze bij Ferrari maar eens eerst een perfecte auto bouwen tegen 2026. Dan zien we wel weer wie goed is, beter en best.
    Hypothetisch heeft iedereen gelijk ondertussen.

    • + 3
    • 30 sep 2025 - 18:38
    • Robin

      Posts: 2.832

      Amen!!!
      Bovendien zegt hij dat het management gen spijt kan/mag hebben en laat dat nou net de afdeling zijn die het besloten heeft.
      De rest kan dus geen spijt hebben.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 19:55

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.498
  • Podiums 132
  • Grand Prix 225
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar