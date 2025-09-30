'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

Lewis Hamilton heeft sinds zijn komst naar Ferrari nog weinig mooie dingen laten zien bij Ferrari. De Brit is hopeloos uit vorm, en de kritiek is niet mals. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner stelt zelfs dat sommige mensen bij Ferrari spijt hebben van zijn komst.

Hamilton liet afgelopen winter het warme bad van Mercedes achter zich, en ging bij Ferrari zijn jeugddroom najagen. In het scharlakenrood hoopte hij nog één keer te schitteren, maar het lukt hem nauwelijks om Carlos Sainz te doen vergeten. Hamilton wordt afgedroogd door zijn teamgenoot Charles Leclerc. Hamilton won dit seizoen de sprintrace in China, maar verder heeft hij weinig mooie dingen laten zien. Hij heeft zelfs nog geen enkele keer op het podium gestaan.

Heeft Ferrari spijt van de komst van Hamilton?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is kritisch op Hamilton. In de Red Flags-podcast krijgt hij de vraag of mensen binnen Ferrari al spijt hebben van zijn komst: "Ik denk dat sommige mensen in het team dat gevoel wel hebben. Ik denk dat het management natuurlijk geen spijt kan hebben, want dan zou je toegeven dat je iets verkeerd hebt gedaan, en dat kun je niet doen. Ik weet zeker dat sommige jongens daar wel spijt van hebben, want Ferrari eindigde als achtste en negende in Bakoe."

Sainz de grote winnaar

Hamilton was bij Ferrari de opvolger van Carlos Sainz, die bij Williams steeds beter in vorm komt. Steiner ziet de Spanjaard dan ook als de grote winnaar van de situatie: "Carlos, nu bij Williams, eindigde als derde in Bakoe, dus ik denk dat hij zich hier het beste over voelt. Ze wisten wat ze aan Carlos hadden. Hij kon presteren, en Lewis natuurlijk... Ik bedoel, ik respecteer Lewis, maar op dit moment, gezien de onrust die hij in het team veroorzaakt, is het dan een waardevolle investering? Misschien niet."