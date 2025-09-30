Charles Leclerc is aangekomen in Singapore voor de aankomende Grand Prix, en dat heeft hij geweten ook. De Formule 1-coureur van Ferrari moest voor de sponsor Puma een winkel bezoeken in het Aziatische land. Leclerc werd daar door honderden F1-fans ontvangen.

Ferrari is overal ter wereld populair, zo ook in Singapore. Daar arriveerde Leclerc vandaag voor een van de zwaarste races van de kalender. Door de enorme commercie die momenteel in de Formule 1 heerst, moest ook Leclerc zich melden voor een sponsorevenement.

Leclerc als held onthaald in Singapore

Aangezien Puma een kledingsponsor is van Ferrari, moest Leclerc zich melden bij een van de winkels in Singapore. Daar stonden maar liefst honderden fans die uit hun plaat gingen op het moment dat de Monegask van de roltrap afkwam. Op social media gingen er genoeg beelden rond dat Leclerc als een held werd onthaald door de gepassioneerde fans in Singapore.

Leclerc en Ferrari zullen aan de bak moeten in Singapore om daar resultaat te halen. McLaren is het hele seizoen al oppermachtig en ook Max Verstappen en Red Bull Racing hebben sinds de Grand Prix van Italië de smaak te pakken. Leclerc en teamgenoot Lewis Hamilton slaagden er tot dusver nog niet in om een Grand Prix te winnen dit seizoen. De 27-jarige coureur oogde ook de afgelopen race in Azerbeidzjan ontevreden en de geruchten gaan steeds meer rond dat zijn entourage gesprekken voerde met andere F1-teams.

Leclerc was twee keer eerder heel dicht bij een overwinning in Singapore. De Monegask pakte in zijn Ferrari in 2019 en 2022 pole position op het Marina Bay Street Circuit. Maar Sebastian Vettel en Sergio Perez waren toen te sterk en zodoende finishte hij als tweede.

Check hieronder de beelden van Leclerc in Singapore: