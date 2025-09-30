user icon
Gekkenhuis in Singapore: Leclerc onthaald door honderden fans
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 19:22
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc is aangekomen in Singapore voor de aankomende Grand Prix, en dat heeft hij geweten ook. De Formule 1-coureur van Ferrari moest voor de sponsor Puma een winkel bezoeken in het Aziatische land. Leclerc werd daar door honderden F1-fans ontvangen. 

Ferrari is overal ter wereld populair, zo ook in Singapore. Daar arriveerde Leclerc vandaag voor een van de zwaarste races van de kalender. Door de enorme commercie die momenteel in de Formule 1 heerst, moest ook Leclerc zich melden voor een sponsorevenement. 

Leclerc als held onthaald in Singapore

Aangezien Puma een kledingsponsor is van Ferrari, moest Leclerc zich melden bij een van de winkels in Singapore. Daar stonden maar liefst honderden fans die uit hun plaat gingen op het moment dat de Monegask van de roltrap afkwam. Op social media gingen er genoeg beelden rond dat Leclerc als een held werd onthaald door de gepassioneerde fans in Singapore. 

Leclerc en Ferrari zullen aan de bak moeten in Singapore om daar resultaat te halen. McLaren is het hele seizoen al oppermachtig en ook Max Verstappen en Red Bull Racing hebben sinds de Grand Prix van Italië de smaak te pakken. Leclerc en teamgenoot Lewis Hamilton slaagden er tot dusver nog niet in om een Grand Prix te winnen dit seizoen. De 27-jarige coureur oogde ook de afgelopen race in Azerbeidzjan ontevreden en de geruchten gaan steeds meer rond dat zijn entourage gesprekken voerde met andere F1-teams.

Leclerc was twee keer eerder heel dicht bij een overwinning in Singapore. De Monegask pakte in zijn Ferrari in 2019 en 2022 pole position op het Marina Bay Street Circuit. Maar Sebastian Vettel en Sergio Perez waren toen te sterk en zodoende finishte hij als tweede. 

Check hieronder de beelden van Leclerc in Singapore:

 

@accyisme #f1 #f1singaporegrandprix ___Escaped_link_68dc1bc4c85db___ #puma #ferrarif1 ♬ original sound - accys
@dazalexf1 Charles, you are so well loved 🥹🫶 #SingaporeGP #tiktoksg #f1tiktok #charlesleclerc #formula1 ♬ original sound - Blake
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Singapore 2025

  Paulie

    Posts: 4.586

    Nou zeg, jeetje, dat is ook wat, hihi

    • + 0
    30 sep 2025 - 20:04

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar