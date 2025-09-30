user icon
Felicitaties voor Verstappen: Red Bull en familieleden delen mooie woorden
  Gepubliceerd op 30 sep 2025 14:09
  18
  Door: Bob Plaizier

Regerend wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen viert vandaag zijn 28ste verjaardag. De Nederlandse Red Bull-coureur focust zich vooral op de komende race in Singapore, maar de F1-wereld laat zijn verjaardag niet aan hem voorbij gaan. Het regent al de hele dag felicitaties voor de Nederlander.

Verstappen heeft een succesvol weekend achter de rug. Hij maakte zijn GT3-racedebuut op de Nürburgring Nordschleife, en wist die race samen met Chris Lulham te winnen. Na zijn zege vloog hij door naar zijn woonplaats Monaco, waar hij een paar dagen tot rust kan komen alvorens hij moet afreizen naar Singapore voor de Grand Prix. Hoe Verstappen zijn verjaardag viert, is niet bekend. Wel stromen de felicitaties voor hem binnen.

Moeder en zus delen felicitaties uit

Vanuit Verstappens familie kwamen er vanochtend al veel mooie berichten binnen. Verstappens zus Victoria deelde een aantal familiefoto's op sociale media en schreef daarbij een mooie tekst: "Ik wens de beste broer, oom en vader een fijne verjaardag!" Verstappens moeder Sophie Kumpen deelde op Instagram een foto van haarzelf met Verstappen, en schreef daarbij: "Fijne verjaardag, mijn lieve zoon! Ik mag al 28 jaar je moeder zijn!" Ze sloot haar bericht af met een emoji van een handje dat een hartje maakt.

Mooie woorden uit de Formule 1-wereld

Ook vanuit de Formule 1-wereld komen er mooie berichten naar buiten. Op de sociale media van de Formule 1 wordt er een foto van Verstappen gedeeld, met daarbij als tekst: "We hopen dat je verjaardag simply lovely is!" Het is een knipoog naar Verstappens gevleugelde uitspraak over de boordradio. Ook Verstappens werkgever Red Bull Racing meldde zich op sociale media, en ze deelden een collage van Verstappens zeges dit seizoen, daarbij schreven ze een felicitatie: "We sturen onze verjaardagswensen naar de MAX!" Verder slingeren vooral fanaccounts en vrienden van Verstappen ook berichtjes de wereld in.

Larry Perkins

Posts: 60.264

Ja, als Verstappen in de pits aankomt probeert David Coulthard weer een slagroomtaart in Max zijn gezicht te mikken.
Uiteraard mist hij weer en belandt de taart in de loeilelijke bakkes van Gluiperige George die er vlak achter staat...

  • 6
  • 30 sep 2025 - 14:40
Reacties (18)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.419

    Iedereen feliciteert Max en komen superlatieven te kort voor die jongen.
    Dan ga ik

    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.419

      geen spelbreker zijn om te zeggen dat er niemand over z'n uiterlijk begint.
      Ik doe dat dus ook niet en wens Max een fijne verjaardag.

    • Pietje Bell

      Posts: 31.253

      " .... dat er niemand over z'n uiterlijk begint.
      Ik doe dat dus ook niet ......
      =================================================

      "Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.418

      Gefeliciteerd lelijkerd!
      Dat gezegd hebbende, ik weet bijna al niet meer dat ik 28 jaar was....dat was nog ver terug in de vorige eeuw.
      Wat ik wel weet is dat ik niets meer zeker weet.

      😜

    • mario

      Posts: 14.141

      Men noemt Russell wel eens een lelijkerd.... Maar hij is nog altijd een klap knapper dan Max....

  • Leclerc Fan

    Posts: 3.890

    Is er nog nieuws over Max?

    • snailer

      Posts: 29.973

      Ja. Hij is jarig.

    • Larry Perkins

      Posts: 60.264

      Ja, als Verstappen in de pits aankomt probeert David Coulthard weer een slagroomtaart in Max zijn gezicht te mikken.
      Uiteraard mist hij weer en belandt de taart in de loeilelijke bakkes van Gluiperige George die er vlak achter staat...

  • Paulie

    Posts: 4.583

    hij heeft mij ook niet gefeliciteerd toe ik jarig was, nou ga ik hem lekker ook niet feliciteren, Hihi

    • Larry Perkins

      Posts: 60.264

      Dat wou Max wel doen maar ik heb hem verteld dat jij niet gestoord mocht worden omdat je druk bezig was iemand met een blok beton aan zijn enkels uit je bootje te gooien...

    • Paulie

      Posts: 4.583

      nee ik stond in m'n schuur iemand aan stukken te zagen met m'n kettingzaag, en hij had ondertussen best een appje kunnen sturen

    • Larry Perkins

      Posts: 60.264

      Oh, dan heb ik het niet goed verstaan, hoorde het van je moeder die net vijf maffialeden aan het lynchen was en de stakkerds krijsten de hele bull bij elkaar!
      Wellicht kan je moeder dat de volgende keer niet op je verjaardag doen maar werkt ze er de volgende dag tien af...

  • Pietje Bell

    Posts: 31.253

    Dit is een screenshot van vanmorgen 8 uur van de felicitaties van zijn familie:

    i.imgur.com/BGuTi24.mp4

    Ondertussen nog steeds geen felicitatie ergens te vinden van Kelly die zoals de
    shiptracker aangeeft weer onderweg is vanuit St Tropez richting Monaco.
    Als dat zo is dan kan Max dus toch nog vandaag naar Singapore vertrekken.

    • Mr Marly

      Posts: 7.819

      Obsessie in het kwadraat.
      Als mijn vrouw mij gaat feliciteren via socials ga ik mij pas echt zorgen maken. Dan erbij, who gives a f*ck.

    • Pietje Bell

      Posts: 31.253

      Dan moet Max zich ook zorgen maken , want dit was uit '21, '22 en '23.
      Vorig jaar heeft hij zijn verjaardag niet echt gevierd, want hij moest de volgende dag vroeg weg een dag ergens testen, meen Hongarije.
      Een etentje bij Hotel de Paris zondags.

      Dit postte ze op zijn 25ste verjaardag. Ze had 's middags met P zijn verjaardag gevierd en feliciteerde hem hiermee:

      imgur.com/K3j3qYV

      Dit postte ze ook nadat ze eerder al zijn verjaardag met P had gevierd. Weer een taart laten maken. Op zijn verjaardag een felicitatie op haar IG.

      imgur.com/BrVAKD3

      Deze postte ze op zijn verjaardag, maar het was een foto van het jaar ervoor:

      imgur.com/MLtoQqy

    • Mr Marly

      Posts: 7.819

      Sterkte.

    • Pietje Bell

      Posts: 31.253

      Even gekeken. Vorig jaar zijn ze op 29 sept uit eten geweest, want hij moest de volgende dag op zijn verjaardag niet naar Hongarije,
      maar naar Italië om 2 dagen wagens te testen.

    • Pietje Bell

      Posts: 31.253

      Sterkte waarmee?

  • mario

    Posts: 14.141

    Ik wilde veren kopen voor m'n dochter... Kon niet meer, behalve als we ze eigenhandig uit de bips van max zouden halen....
    Ondertussen weten we het wel dat Max die race heeft gewonnen.... En dat was goed, maar ook weer niet een wereldklasse als je ziet wat er nog meer mee reed....
    Als Max dit jaar WK wordt dan krijgt ie van mij alle credits die hij verdient.... Vooralsnog is hij een enorm talent (waar we er heel veel van gehad hebben) en behoort hij eicht wel tot de top.... Maar we zien ook dat hij weinig potten kan breken als de auto niet zo goed is.... en daar is niets mis mee, want dat hebben andere coureurs ook...
    Ik waardeer ook max z'n loyaliteit richting RBR... Of het verstandig is laat ik ff in het midden.... De kans is natuurlijk heel groot dat FORD/RBPT volgend jaar niet de beste motor heeft en dan kan max wel een enorm talent zijn (zoals Lewis), maar ook dan zal hij het waarschijnlijk niet waar kunnen maken...
    Dat zou wel heel jammer zijn, want ik hoop dat Ferrari (geen fan) een geweldige auto bouwt en dat Max ook met een gelijkwaardige auto weer het gevecht met Lewis aan kan gaan en dat die hele goede talenten van McLaren daar ook mee gaan vechten.... Dat zou wel een mooi seizoen worden denk ik dan 😉

