Felicitaties voor Verstappen: Red Bull en familieleden delen mooie woorden

Regerend wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen viert vandaag zijn 28ste verjaardag. De Nederlandse Red Bull-coureur focust zich vooral op de komende race in Singapore, maar de F1-wereld laat zijn verjaardag niet aan hem voorbij gaan. Het regent al de hele dag felicitaties voor de Nederlander.

Verstappen heeft een succesvol weekend achter de rug. Hij maakte zijn GT3-racedebuut op de Nürburgring Nordschleife, en wist die race samen met Chris Lulham te winnen. Na zijn zege vloog hij door naar zijn woonplaats Monaco, waar hij een paar dagen tot rust kan komen alvorens hij moet afreizen naar Singapore voor de Grand Prix. Hoe Verstappen zijn verjaardag viert, is niet bekend. Wel stromen de felicitaties voor hem binnen.

Moeder en zus delen felicitaties uit

Vanuit Verstappens familie kwamen er vanochtend al veel mooie berichten binnen. Verstappens zus Victoria deelde een aantal familiefoto's op sociale media en schreef daarbij een mooie tekst: "Ik wens de beste broer, oom en vader een fijne verjaardag!" Verstappens moeder Sophie Kumpen deelde op Instagram een foto van haarzelf met Verstappen, en schreef daarbij: "Fijne verjaardag, mijn lieve zoon! Ik mag al 28 jaar je moeder zijn!" Ze sloot haar bericht af met een emoji van een handje dat een hartje maakt.

Mooie woorden uit de Formule 1-wereld

Ook vanuit de Formule 1-wereld komen er mooie berichten naar buiten. Op de sociale media van de Formule 1 wordt er een foto van Verstappen gedeeld, met daarbij als tekst: "We hopen dat je verjaardag simply lovely is!" Het is een knipoog naar Verstappens gevleugelde uitspraak over de boordradio. Ook Verstappens werkgever Red Bull Racing meldde zich op sociale media, en ze deelden een collage van Verstappens zeges dit seizoen, daarbij schreven ze een felicitatie: "We sturen onze verjaardagswensen naar de MAX!" Verder slingeren vooral fanaccounts en vrienden van Verstappen ook berichtjes de wereld in.