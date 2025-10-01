Historische Nürburgring-zege zorgt voor emoties bij teamgenoot Verstappen

Niet alleen Max Verstappen maakte zijn debuut in de GT3, maar ook compagnon Chris Lulham. Lulham is erg blij met zijn overwinning tijdens zijn debuut, maar weet dat het hem niet makkelijk werd gemaakt.

Chris Lulham is nog maar 22 jaar oud, maar heeft de Nordschleife al gewonnen. Samen met Max Verstappen wonnen ze de race keurig. Na afloop van de race wist Lulham niet wat hij meemaakte.

Lastige omstandigheden

Na een inhaalactie van Max Verstappen stond het team aan de leiding. In de laatste twee uur reed Lulham en hij zag de concurrentie langzaam dichterbij komen. Het was even slikken voor de coureur, maar hij wist netjes als eerste over de finish te komen.

"Het is echt ongelooflijk. Ik moet het nog even laten bezinken, maar de auto was echt fantastisch. Het werd me echt niet makkelijk gemaakt, met het rijden door al dat verkeer heen en die verschillende incidenten", zei hij na afloop van de race.

'Bedankt!'

De Brit denkt dat het hem zonder de partijen die hem de kans gaven niet gelukt was. "Ik wil Verstappen.com Racing en Emil Frey Racing ook bedanken voor het bieden van een platform dat zo'n sterke performance mogelijk maakt. En dat bij ons debuut!"

Chris Lulham heeft een geschiedenis als coureur en simcoureur. De Brit begon in 2010 met karten op zevenjarige leeftijd. In 2019 deed hij mee aan de Britse Formule 4 en in 2024 aan de Radical Cup UK. Sinds 2025 doet Lulham mee aan de GT World Challenge Europe.

Hij heeft vier van de elf starts gewonnen. Lulham heeft ook acht keer op het podium gestaan en zes keer poleposition gehaald. Hij heeft dit dus ook met Max Verstappen gedaan. Lulham is nog maar 22 en heeft dus nog een hele carrière te gaan. De Brit is uitstekend begonnen aan zijn debuutseizoen in de GT.