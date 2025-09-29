'Cadillac slaat toe en legt Audi-topman vast voor F1-project'

Het nieuwe Formule 1-team Cadillac heeft weer een grote naam aan boord gehaald. De ambitieuze Amerikaanse renstal is hard bezig met de voorbereiding op hun debuut, en het lijkt er sterk op dat ze de ervaren motorenman Adam Baker hebben vastgelegd.

Cadillac heeft grootste plannen, en ze willen direct mee kunnen vechten om de punten in de Formule 1. Ze maken volgend jaar hun debuut in de koningsklasse, en ze zullen dan gaan rijden met krachtbronnen van Ferrari. Moederbedrijf General Motors hoopt in de toekomst zelf krachtbronnen te kunnen maken, en het is de bedoeling dat Cadillac vanaf 2029 met fabrieksmotoren gaat rijden.

Wie komt het team versterken?

Volgens Motorsport Magazin hebben ze voor dat project een nieuwe grote naam vastgelegd in de persoon van Adam Baker. Hij zou zijn benoemd tot Chief Operating Officer van het motorenprogramma. Hij zal daar nauw gaan samenwerken met Russ O'Blenes, hij is de CEO van Performance Power Units van General Motors. Ze zullen de beschikking krijgen over een gloednieuw complex, dat volgend jaar zijn deuren opent in Charlotte in de Amerikaanse staat North Carolina.

Eerder werkzaam bij Audi

Baker heeft veel ervaring in de autosport. Hij speelde een belangrijke rol bij het opzetten van het F1-project van Audi, dat het team van Sauber heeft overgenomen en vanaf volgend jaar met eigen krachtbronnen gaat rijden. Bij Audi was hij de CEO van Audi Formula Racing, terwijl hij eerder werkzaam was bij onder meer de FIA en BMW.

Grote namen

Met Baker lijkt Cadillac weer een belangrijke naam te hebben aangetrokken. In de afgelopen maanden werden er veel technische mensen aangesteld door het team. Teambaas Graeme Lowdon heeft de leiding over een ervaren groep mensen, en kondigde eerder al de komst van coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez aan. De Amerikaanse IndyCar-coureur Colton Herta werd aangewezen als test- en reservecoureur.