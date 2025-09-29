user icon
icon

'Cadillac slaat toe en legt Audi-topman vast voor F1-project'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Cadillac slaat toe en legt Audi-topman vast voor F1-project'
  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 13:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het nieuwe Formule 1-team Cadillac heeft weer een grote naam aan boord gehaald. De ambitieuze Amerikaanse renstal is hard bezig met de voorbereiding op hun debuut, en het lijkt er sterk op dat ze de ervaren motorenman Adam Baker hebben vastgelegd.

Cadillac heeft grootste plannen, en ze willen direct mee kunnen vechten om de punten in de Formule 1. Ze maken volgend jaar hun debuut in de koningsklasse, en ze zullen dan gaan rijden met krachtbronnen van Ferrari. Moederbedrijf General Motors hoopt in de toekomst zelf krachtbronnen te kunnen maken, en het is de bedoeling dat Cadillac vanaf 2029 met fabrieksmotoren gaat rijden.

Meer over Cadillac Vowles waarschuwt Cadillac: "Het team krijgt het zwaar in moderne F1"

Vowles waarschuwt Cadillac: "Het team krijgt het zwaar in moderne F1"

27 sep
 'Sergio Perez gaat F1-auto van Ferrari testen'

'Sergio Perez gaat F1-auto van Ferrari testen'

19 sep

Wie komt het team versterken?

Volgens Motorsport Magazin hebben ze voor dat project een nieuwe grote naam vastgelegd in de persoon van Adam Baker. Hij zou zijn benoemd tot Chief Operating Officer van het motorenprogramma. Hij zal daar nauw gaan samenwerken met Russ O'Blenes, hij is de CEO van Performance Power Units van General Motors. Ze zullen de beschikking krijgen over een gloednieuw complex, dat volgend jaar zijn deuren opent in Charlotte in de Amerikaanse staat North Carolina.

Eerder werkzaam bij Audi

Baker heeft veel ervaring in de autosport. Hij speelde een belangrijke rol bij het opzetten van het F1-project van Audi, dat het team van Sauber heeft overgenomen en vanaf volgend jaar met eigen krachtbronnen gaat rijden. Bij Audi was hij de CEO van Audi Formula Racing, terwijl hij eerder werkzaam was bij onder meer de FIA en BMW.

Grote namen

Met Baker lijkt Cadillac weer een belangrijke naam te hebben aangetrokken. In de afgelopen maanden werden er veel technische mensen aangesteld door het team. Teambaas Graeme Lowdon heeft de leiding over een ervaren groep mensen, en kondigde eerder al de komst van coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez aan. De Amerikaanse IndyCar-coureur Colton Herta werd aangewezen als test- en reservecoureur.

F1 Nieuws Audi Cadillac

Reacties (3)

Login om te reageren
  • ikwilookreageren

    Posts: 290

    Hoe heet de moeder van Adam?

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 13:43
  • TylaHunter

    Posts: 10.511

    Hoort niet bij het topic, maar Roscoe Hamilton is overleden. Begon het toch een iconisch hondje te vinden van de F1 paddock.

    Mens beste vriend, de hond, verliezen blijft toch altijd een moeilijk moment. Hoop alleen al hierdoor eigenlijk op een podium voor Hamilton in Singapore.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 13:51
  • HarryLam

    Posts: 4.887

    Jaja......vroeg of laat zal cadillac toch met een eigen motor moeten komen, dan komt audi man goed van pas.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 14:04

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar