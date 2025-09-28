user icon
Guenther Steiner waarschuwt McLaren: "Negeer Verstappen niet in titelstrijd"

Guenther Steiner waarschuwt McLaren: "Negeer Verstappen niet in titelstrijd"
  • Gepubliceerd op 28 sep 2025 15:44
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft twee keer achter elkaar gewonnen. De Nederlander wordt nu weer een serieuze kanshebber voor de titel genoemd. Guenther Steiner denkt niet dat Verstappen zo'n grote kans maakt, maar waarschuwt McLaren wel. 

Het verschil tussen Oscar Piastri en Max Verstappen is momenteel 69 punten. Met nog zeven races te gaan is dus alles mogelijk voor de Nederlander. Lando Norris zit nog tussen de twee coureurs in en is 44 punten van Verstappen verwijderd. 

McLaren neemt het niet serieus

In de Red Flags-podcast vertelt Steiner: "Absoluut. Maar ze zullen de beslissing wel gaan nemen, want hoe dom zie je eruit als je om die reden verliest? Je wil het kampioenschap natuurlijk winnen. Als we teruggaan naar de goede oude tijden... Er is een reden dat we die tijden zo noemen. Mansell en Piquet managen? Mission impossible. Zelfs voor Frank Williams was dat niet te doen." 

"De coureurs zijn veranderd, want de contracten zien er nu anders uit. Ze moeten zich nu aan die contracten houden, en dat soort zaken. Dus het is een heel ander verhaal; dat kunnen we niet vergelijken met de goede oude tijden."

Misschien kan McLaren het wel

Toch zegt Steiner niet dat het onmogelijk is voor McLaren: "McLaren moet iets geleerd hebben van vorig jaar. De manier waarop ze het toen aanpakten, werkte gewoon niet. Als ze dit jaar hetzelfde doen... Tot nu toe werd vooral gedacht: 'Oh, Max is toch geen bedreiging'."

"En het ziet er ook goed uit als je ze gewoon laat racen. Niet alleen voor het imago van het team, maar ook voor de mensen die ernaar kijken. Maar we bereiken nu een punt waarop het ook schadelijk kan zijn voor het team, en ze zelfs het rijderskampioenschap kunnen verliezen. Als team moet je dat gewoon tegenhouden met regels die mogelijk iemand ongelukkig maken. Maar zo hoort het."

F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner McLaren Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 40.910

    Schwantz waarschuwt Steiner "Max heeft nog steeds een achterstand van hier tot Guenther!"

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 16:42

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
