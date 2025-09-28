Guenther Steiner waarschuwt McLaren: "Negeer Verstappen niet in titelstrijd"

Max Verstappen heeft twee keer achter elkaar gewonnen. De Nederlander wordt nu weer een serieuze kanshebber voor de titel genoemd. Guenther Steiner denkt niet dat Verstappen zo'n grote kans maakt, maar waarschuwt McLaren wel.

Het verschil tussen Oscar Piastri en Max Verstappen is momenteel 69 punten. Met nog zeven races te gaan is dus alles mogelijk voor de Nederlander. Lando Norris zit nog tussen de twee coureurs in en is 44 punten van Verstappen verwijderd.

McLaren neemt het niet serieus

In de Red Flags-podcast vertelt Steiner: "Absoluut. Maar ze zullen de beslissing wel gaan nemen, want hoe dom zie je eruit als je om die reden verliest? Je wil het kampioenschap natuurlijk winnen. Als we teruggaan naar de goede oude tijden... Er is een reden dat we die tijden zo noemen. Mansell en Piquet managen? Mission impossible. Zelfs voor Frank Williams was dat niet te doen."

"De coureurs zijn veranderd, want de contracten zien er nu anders uit. Ze moeten zich nu aan die contracten houden, en dat soort zaken. Dus het is een heel ander verhaal; dat kunnen we niet vergelijken met de goede oude tijden."

Misschien kan McLaren het wel

Toch zegt Steiner niet dat het onmogelijk is voor McLaren: "McLaren moet iets geleerd hebben van vorig jaar. De manier waarop ze het toen aanpakten, werkte gewoon niet. Als ze dit jaar hetzelfde doen... Tot nu toe werd vooral gedacht: 'Oh, Max is toch geen bedreiging'."

"En het ziet er ook goed uit als je ze gewoon laat racen. Niet alleen voor het imago van het team, maar ook voor de mensen die ernaar kijken. Maar we bereiken nu een punt waarop het ook schadelijk kan zijn voor het team, en ze zelfs het rijderskampioenschap kunnen verliezen. Als team moet je dat gewoon tegenhouden met regels die mogelijk iemand ongelukkig maken. Maar zo hoort het."