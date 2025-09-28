user icon
'Red Bull is beter af zonder Christian Horner'

'Red Bull is beter af zonder Christian Horner'
  Gepubliceerd op 28 sep 2025 10:39
  comments 7
  Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing besloot afgelopen zomer teambaas Christian Horner te ontslaan en hem te vervangen door Laurent Mekies. Onder leiding van Mekies heeft Red Bull weer kleur op de wangen gekregen, en volgens Günther Steiner is het team beter af zonder Horner.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. Hij was het gezicht van Red Bull, en hij stond aan de wieg van de grote successen van de renstal. In het afgelopen anderhalf jaar raakte hij betrokken bij meerdere relletjes, en na een aantal tegenvallende resultaten werd Horner de deur gewezen. Mekies kwam over van Racing Bulls, en onder zijn leiding heeft Max Verstappen het team alweer twee zeges bezorgd.

Is Red Bull beter af zonder Horner?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is van mening dat Mekies het goed doet bij Red Bull. De Italiaan werd in de Red Flags Podcast geconfronteerd met de stelling dat Red Bull beter af is zonder Horner. Daar was Steiner het mee eens: "De reden daarvoor is dat het team nu veel rustiger oogt."

Dat was in de maanden voor de komst van Mekies wel anders, zo stelt Steiner: "Hiervoor dook er elke week wel een verhaal op in het nieuws. Dat ze het daar niet goed met elkaar konden vinden, dat deze gast niet door een deur kon met een andere gast. Maar nu lijkt het er op dat ze in harmonie met elkaar samenwerken, en daarom denk ik dan ook dat ze beter af zijn zonder hem."

Verstappen loopt in op de concurrentie

Red Bull heeft na de zomerstop grote stappen gezet. Verstappen werd tweede in zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort, en wist daarna de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan te winnen. Hij verkleinde het gat met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris in het wereldkampioenschap. Hij wordt nu zelfs weer gezien als een outsider in het wereldkampioenschap.

Regenrace

Posts: 1.989

En ook zonder Christian Albers.

  • 5
  • 28 sep 2025 - 10:53
Reacties (7)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 1.989

    En ook zonder Christian Albers.

    • + 5
    • 28 sep 2025 - 10:53
    • mario

      Posts: 14.115

      Weet niet wie dat is, maar ik ken wel ene Christijan Albers....

      • + 0
      • 28 sep 2025 - 11:15
  • mario

    Posts: 14.115

    Ik denk dat RBR die stappen ook had gezet als Cristian Horner nog teambaas zou zijn.... Dit waren allemaal updates die allang in de pijpleiding zaten...
    Maar dat ze prima zonder Horner kunnen, lijkt me ook wel logisch....

    • + 2
    • 28 sep 2025 - 11:17
    • Polleken

      Posts: 958

      Vindt het ook wel makkelijk om dit nu te beweren . Horner heeft het ook jaren goed gedaan nmm .

      • + 0
      • 28 sep 2025 - 14:33
  • Snorremans

    Posts: 30

    Heeft het team destijds als broekie meer dan prima als topteam op de kaart gezet. Maar laten we wel zijn...de laatste 2 jaar donderde het ook als een kaartenhuis in elkaar. Machtstrijd, dickpics met als (mogelijk) gevolg dat een groot aantal keyplayers hun heil elders gingen zoeken. Het heeft allemaal net wat te lang geduurd met hem...

    Gevalletje hand overspeeld...

    • + 4
    • 28 sep 2025 - 11:26
    • Joeppp

      Posts: 8.067

      Of er alles uitgeperst hebben wat erin zat.

      • + 1
      • 28 sep 2025 - 11:46
  • schwantz34

    Posts: 40.909

    Ik denk dat problemen met de auto veel sneller en makkelijker zijn op te lossen met Mekies, doordat hij als zeer ervaren F1 engineer veel beter begrijpt wat er gedaan moet worden op alle verschillende technische afdelingen van het team om de Bull in zijn geheel beter te laten presteren.

    • + 4
    • 28 sep 2025 - 12:19

