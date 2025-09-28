'Red Bull is beter af zonder Christian Horner'

Het team van Red Bull Racing besloot afgelopen zomer teambaas Christian Horner te ontslaan en hem te vervangen door Laurent Mekies. Onder leiding van Mekies heeft Red Bull weer kleur op de wangen gekregen, en volgens Günther Steiner is het team beter af zonder Horner.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. Hij was het gezicht van Red Bull, en hij stond aan de wieg van de grote successen van de renstal. In het afgelopen anderhalf jaar raakte hij betrokken bij meerdere relletjes, en na een aantal tegenvallende resultaten werd Horner de deur gewezen. Mekies kwam over van Racing Bulls, en onder zijn leiding heeft Max Verstappen het team alweer twee zeges bezorgd.

Is Red Bull beter af zonder Horner?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is van mening dat Mekies het goed doet bij Red Bull. De Italiaan werd in de Red Flags Podcast geconfronteerd met de stelling dat Red Bull beter af is zonder Horner. Daar was Steiner het mee eens: "De reden daarvoor is dat het team nu veel rustiger oogt."

Dat was in de maanden voor de komst van Mekies wel anders, zo stelt Steiner: "Hiervoor dook er elke week wel een verhaal op in het nieuws. Dat ze het daar niet goed met elkaar konden vinden, dat deze gast niet door een deur kon met een andere gast. Maar nu lijkt het er op dat ze in harmonie met elkaar samenwerken, en daarom denk ik dan ook dat ze beter af zijn zonder hem."

Verstappen loopt in op de concurrentie

Red Bull heeft na de zomerstop grote stappen gezet. Verstappen werd tweede in zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort, en wist daarna de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan te winnen. Hij verkleinde het gat met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris in het wereldkampioenschap. Hij wordt nu zelfs weer gezien als een outsider in het wereldkampioenschap.