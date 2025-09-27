Fernando Alonso maakt duidelijk dat het winnen van nóg een wereldtitel niet meer het hoofddoel is in zijn carrière. Voor de Spanjaard draait alles tegenwoordig om het project van Aston Martin, dat hij zelf omschrijft als “het tweede hoofdstuk van mijn loopbaan”.

De tweevoudig wereldkampioen blaast in 2026 maar liefst 45 kaarsjes uit en heeft eerder al laten doorschemeren dat dat seizoen zomaar zijn laatste kan worden in de Formule 1. Een afscheid ziet hij het liefst op een hoogtepunt. Met andere woorden: als Aston Martin een competitieve wagen kan afleveren, kan het verhaal voor Alonso op een prachtige manier eindigen. Presteren de Britten niet, dan ziet hij zichzelf niet vertrekken via de achterdeur.

Alonso schept duidelijkheid

In een gesprek met zijn team benadrukt Alonso dat hij zijn persoonlijke toekomstplannen voorlopig nog even parkeert. “Ik neem pas volgend jaar een beslissing. Voor mij telt het nu om Aston Martin zo goed mogelijk te helpen. Het gaat niet om mij, ik hoef niet koste wat het kost door te racen. Ik wil vooral dat dit team de stap naar een wereldtitel kan zetten, of dat nu mét of zonder mij achter het stuur gebeurt”, zo zei de Spanjaard geciteerd door Motorsport.com.

Toch sluit Alonso niet uit dat 2026 het jaar van de waarheid wordt. “Als we competitief zijn, is dat het perfecte moment om te stoppen. Dan kan ik eindelijk weer strijden vooraan en zou dat een mooie manier zijn om afscheid te nemen. Als we niét competitief zijn, wordt het lastiger om zomaar een punt achter alles te zetten.”

Wat kan Aston Martin in 2026?

Dat Aston Martin op termijn mee kan doen om de titel, daar twijfelt Alonso niet aan. Zijn enige vraagteken is de timing. “Alles is aanwezig om dit project te laten slagen. De vraag is enkel: wanneer valt alles samen? Ik heb nog een paar jaar als coureur, dus ik hoop dat ik die successen zelf nog kan meemaken. Maar dat Aston Martin ooit om de titel gaat vechten, daar ben ik van overtuigd. Voor 2026 staan de puzzelstukken klaar, maar dan heb je ook nog externe factoren nodig: wat geluk, fouten bij de concurrentie en het team dat elk weekend foutloos draait.”