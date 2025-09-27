user icon
Alonso schept duidelijkheid: "Dan neem ik een beslissing over mijn toekomst"
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 20:06
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Fernando Alonso maakt duidelijk dat het winnen van nóg een wereldtitel niet meer het hoofddoel is in zijn carrière. Voor de Spanjaard draait alles tegenwoordig om het project van Aston Martin, dat hij zelf omschrijft als “het tweede hoofdstuk van mijn loopbaan”.

De tweevoudig wereldkampioen blaast in 2026 maar liefst 45 kaarsjes uit en heeft eerder al laten doorschemeren dat dat seizoen zomaar zijn laatste kan worden in de Formule 1. Een afscheid ziet hij het liefst op een hoogtepunt. Met andere woorden: als Aston Martin een competitieve wagen kan afleveren, kan het verhaal voor Alonso op een prachtige manier eindigen. Presteren de Britten niet, dan ziet hij zichzelf niet vertrekken via de achterdeur.

Alonso schept duidelijkheid

In een gesprek met zijn team benadrukt Alonso dat hij zijn persoonlijke toekomstplannen voorlopig nog even parkeert. “Ik neem pas volgend jaar een beslissing. Voor mij telt het nu om Aston Martin zo goed mogelijk te helpen. Het gaat niet om mij, ik hoef niet koste wat het kost door te racen. Ik wil vooral dat dit team de stap naar een wereldtitel kan zetten, of dat nu mét of zonder mij achter het stuur gebeurt”, zo zei de Spanjaard geciteerd door Motorsport.com.

Toch sluit Alonso niet uit dat 2026 het jaar van de waarheid wordt. “Als we competitief zijn, is dat het perfecte moment om te stoppen. Dan kan ik eindelijk weer strijden vooraan en zou dat een mooie manier zijn om afscheid te nemen. Als we niét competitief zijn, wordt het lastiger om zomaar een punt achter alles te zetten.”

Wat kan Aston Martin in 2026?

Dat Aston Martin op termijn mee kan doen om de titel, daar twijfelt Alonso niet aan. Zijn enige vraagteken is de timing. “Alles is aanwezig om dit project te laten slagen. De vraag is enkel: wanneer valt alles samen? Ik heb nog een paar jaar als coureur, dus ik hoop dat ik die successen zelf nog kan meemaken. Maar dat Aston Martin ooit om de titel gaat vechten, daar ben ik van overtuigd. Voor 2026 staan de puzzelstukken klaar, maar dan heb je ook nog externe factoren nodig: wat geluk, fouten bij de concurrentie en het team dat elk weekend foutloos draait.”

Avb1

Posts: 119

Dat betekent dus dat als ze competitief zijn dat Max er rijdt in 2027 en Alonso stopt

  • 1
  • 27 sep 2025 - 20:09
Reacties (6)

Login om te reageren
  • Avb1

    Posts: 119

    Dat betekent dus dat als ze competitief zijn dat Max er rijdt in 2027 en Alonso stopt

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 20:09
  • MacGyver

    Posts: 3.944

    Lance eruit, Max erin, 2027.

    Mits de Honda PU presteert, het ontwerp van Newey functioneert en er duidelijk progressie in 2026 te zien is.

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 20:18
    • Knalpijp

      Posts: 2.089

      Max gaat voor Ferrari in 2027.

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 20:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.385

    Fernando: "Voor mij telt het nu om Aston Martin zo goed mogelijk te helpen. Het gaat niet om mij, ik hoef niet koste wat het kost door te racen".

    Duh, 45 jaar.......maar niet koste wat koste door willen racen..... Fernando spreekt zich tegen.....heel erg tegen.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 20:36
    • schwantz34

      Posts: 40.905

      Fernando is een Ouw-slimmerik die al zijn opties zolang mogelijk open wil h-Ouwe...

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 20:53
  • snailer

    Posts: 29.927

    Alonso weet het nog niet. Dat is inderdaad duidelijk.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 22:24

