Zorgen bij Mercedes: Gaat Red Bull het ze lastig maken?

Zorgen bij Mercedes: Gaat Red Bull het ze lastig maken?
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 18:09
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Het constructeurskampioenschap is al zo goed als bepaald. McLaren heeft een voorsprong van maar liefst 333 punten op nummer twee Mercedes. Volgens de technisch directeur van Mercedes James Allison wordt het een spannende strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. 

Het verschil tussen nummer twee Mercedes en nummer vier Red Bull Racing is momenteel achttien punten. Daartussen zit nog Ferrari. De Scuderia is vier punten verwijderd van Mercedes. 

Het constructeurskampioenschap wordt nog spannend

"Het is echt ontzettend spannend; we staan maar een klein aantal punten voor op Ferrari en net iets meer voor op Red Bull", zegt technisch directeur James Allison in een video van het officiële kanaal van Mercedes. "Wij drieën zullen allemaal strijden voor die tweede plek in het kampioenschap. Red Bull zit de laatste tijd echt in een goede flow, met Max die buitengewone vorm laat zien in die auto."

"Ferrari is ook een sterke concurrent", ratelt Allison verder. "Onze focus zal liggen op het zorgen dat we beide auto's elke race goed in de punten krijgen. En dat is grotendeels iets waar we zelf controle over hebben, omdat het afhangt van hoe goed we ons voorbereiden op de weekenden, hoe goed we dat plan vervolgens uitvoeren en hoe we de coureurs een stabiel platform geven waarop ze veel rondes hebben gereden op vrijdag, zodat ze zich zelfverzekerd voelen als het aankomt op het werk op zaterdag en zondag."

Red Bull is de grote concurrent

"Terwijl we verwachten dat dit seizoen tot het einde toe ontzettend spannend blijft, ligt het absoluut binnen ons bereik als we goed blijven werken." Max Verstappen heeft al twee keer achter elkaar gewonnen. De Red Bull-coureur laat daarmee zien dat het nog zeker niet gespeeld is in zowel het coureurskampioenschap als het constructeurskampioenschap. Zowel Max Verstappen als Red Bull Racing kan nog plaatsen stijgen. Ook Yuki Tsunoda liet in Azerbeidzjan goede dingen zien.

F1 Nieuws Mercedes Red Bull Racing Ferrari

Reacties (1)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.162

    Max: "Mercedes en het constructeurskampioenschap zullen me werkelijk worst wezen!"

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 18:10

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

