Zorgen bij Mercedes: Gaat Red Bull het ze lastig maken?

Het constructeurskampioenschap is al zo goed als bepaald. McLaren heeft een voorsprong van maar liefst 333 punten op nummer twee Mercedes. Volgens de technisch directeur van Mercedes James Allison wordt het een spannende strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap.

Het verschil tussen nummer twee Mercedes en nummer vier Red Bull Racing is momenteel achttien punten. Daartussen zit nog Ferrari. De Scuderia is vier punten verwijderd van Mercedes.

Het constructeurskampioenschap wordt nog spannend

"Het is echt ontzettend spannend; we staan maar een klein aantal punten voor op Ferrari en net iets meer voor op Red Bull", zegt technisch directeur James Allison in een video van het officiële kanaal van Mercedes. "Wij drieën zullen allemaal strijden voor die tweede plek in het kampioenschap. Red Bull zit de laatste tijd echt in een goede flow, met Max die buitengewone vorm laat zien in die auto."

"Ferrari is ook een sterke concurrent", ratelt Allison verder. "Onze focus zal liggen op het zorgen dat we beide auto's elke race goed in de punten krijgen. En dat is grotendeels iets waar we zelf controle over hebben, omdat het afhangt van hoe goed we ons voorbereiden op de weekenden, hoe goed we dat plan vervolgens uitvoeren en hoe we de coureurs een stabiel platform geven waarop ze veel rondes hebben gereden op vrijdag, zodat ze zich zelfverzekerd voelen als het aankomt op het werk op zaterdag en zondag."

Red Bull is de grote concurrent

"Terwijl we verwachten dat dit seizoen tot het einde toe ontzettend spannend blijft, ligt het absoluut binnen ons bereik als we goed blijven werken." Max Verstappen heeft al twee keer achter elkaar gewonnen. De Red Bull-coureur laat daarmee zien dat het nog zeker niet gespeeld is in zowel het coureurskampioenschap als het constructeurskampioenschap. Zowel Max Verstappen als Red Bull Racing kan nog plaatsen stijgen. Ook Yuki Tsunoda liet in Azerbeidzjan goede dingen zien.