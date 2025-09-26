user icon
Waarschuwing voor Piastri: "Verstappen is een taaiere concurrent dan Norris"
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 16:46
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Oud-coureur Christian Danner heeft McLaren gewaarschuwd omtrent de wereldtitel van 2025. De Duitser ziet Max Verstappen steeds sneller richting de McLarens manoeuvreren. Het verschil tussen kampioenschapsleider Oscar Piastri en Max Verstappen is nog maar 69 punten. Er kan nog van alles gebeuren in de komende zeven races. 

Christian Danner verwacht dat Verstappen een veel lastigere tegenstander is dan Lando Norris. Volgens Danner kan Verstappen het nog aardig lastig maken voor beide McLaren-coureurs. 

'Verstappen is veel beter dan Norris'

In een livestream van YouTube-kanaal Motorsport-Magazin vertelt Danner: "Als coureur is Verstappen verreweg een taaiere concurrent in vergelijking met Norris. Maar realistisch gezien is Norris een grotere concurrent. Dat is hij als McLaren zijn vorm weer terug weet te vinden en ze zich weten te herpakken van de ingewikkelde afgelopen weekenden. Als Red Bull wel op het niveau van McLaren blijft, dan denk ik dat Piastri moet zien af te rekenen met Verstappen."

"Nu het serieus lijkt te worden, heb ik een duidelijke mening. In mijn opinie speelt McLaren het spel veel te lief en zacht, compleet verkeerd. Er komt een sneltrein aan met de naam Max Verstappen, dus er moet nu iets gebeuren. De rijder met de meeste punten moet de nummer één zijn. Piastri is nu die nummer één. Sorry Lando, maar volgend jaar ben je misschien weer aan de beurt", legt Danner uit.

De beslissing had er al moeten zijn

Volgens Danner speelt McLaren het spelletje dom: "Als ik teambaas was, had ik die beslissing al een paar races geleden gemaakt. Als hij het nu nog niet durft, is hij misschien niet geschikt voor de Formule 1. Hij moet gewoon de titel veiligstellen voor het team." McLaren heeft het constructeurskampioenschap al bijna binnen, maar bij de coureurs blijft het spannend. Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen maken nog een kans op het kampioenschap.

F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Christian Danner Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

