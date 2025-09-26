Waarschuwing voor Piastri: "Verstappen is een taaiere concurrent dan Norris"

Oud-coureur Christian Danner heeft McLaren gewaarschuwd omtrent de wereldtitel van 2025. De Duitser ziet Max Verstappen steeds sneller richting de McLarens manoeuvreren. Het verschil tussen kampioenschapsleider Oscar Piastri en Max Verstappen is nog maar 69 punten. Er kan nog van alles gebeuren in de komende zeven races.

Christian Danner verwacht dat Verstappen een veel lastigere tegenstander is dan Lando Norris. Volgens Danner kan Verstappen het nog aardig lastig maken voor beide McLaren-coureurs.

'Verstappen is veel beter dan Norris'

In een livestream van YouTube-kanaal Motorsport-Magazin vertelt Danner: "Als coureur is Verstappen verreweg een taaiere concurrent in vergelijking met Norris. Maar realistisch gezien is Norris een grotere concurrent. Dat is hij als McLaren zijn vorm weer terug weet te vinden en ze zich weten te herpakken van de ingewikkelde afgelopen weekenden. Als Red Bull wel op het niveau van McLaren blijft, dan denk ik dat Piastri moet zien af te rekenen met Verstappen."

"Nu het serieus lijkt te worden, heb ik een duidelijke mening. In mijn opinie speelt McLaren het spel veel te lief en zacht, compleet verkeerd. Er komt een sneltrein aan met de naam Max Verstappen, dus er moet nu iets gebeuren. De rijder met de meeste punten moet de nummer één zijn. Piastri is nu die nummer één. Sorry Lando, maar volgend jaar ben je misschien weer aan de beurt", legt Danner uit.

De beslissing had er al moeten zijn

Volgens Danner speelt McLaren het spelletje dom: "Als ik teambaas was, had ik die beslissing al een paar races geleden gemaakt. Als hij het nu nog niet durft, is hij misschien niet geschikt voor de Formule 1. Hij moet gewoon de titel veiligstellen voor het team." McLaren heeft het constructeurskampioenschap al bijna binnen, maar bij de coureurs blijft het spannend. Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen maken nog een kans op het kampioenschap.