Wolff deelt inhoud van spraakmakende gesprekken met Verstappen

De gehele zomer waren er geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Deze transfer ketste uiteindelijk af en de Nederlander blijft trouw aan Red Bull Racing.

Toto Wolff heeft bevestigd dat er gesprekken waren gevoerd, maar hij zegt dat het niet alleen maar over sportief vlak ging. Ook ging het heel veel over persoonlijk gebied en dus niet per se over een transfer.

Verstappen zou altijd al bij Red Bull blijven

"Het is nu achter de rug, maar het is altijd een doorlopend proces. In deze wereld praat iedereen met elkaar, of het nu goed of slecht gaat. Voor de zomerstop werd duidelijk dat we ons voor 2026 aan Red Bull hebben verbonden. Ik denk dat het de juiste beslissing is. Zelfs als Max zijn prestatieclausule had kunnen activeren, zou het de vraag zijn geweest of hij dat zou hebben gedaan", zo vertelde de manager van Verstappen, Raymond Vermeulen, tegenover PlanetF1.

Max Verstappen moest vierde staan in het wereldkampioenschap, mocht hij zijn clausule willen activeren om te vertrekken. Op dat moment stond de Nederlander derde, dus kon hij deze niet activeren. Verstappen besloot een paar weken na de komst van Laurent Mekies dat hij definitief bij Red Bull Racing blijft.

De gesprekken gingen over persoonlijke zaken

In gesprek met PlanetF1 zegt Toto Wolff: "We hebben het in de zomer niet echt over grote sportieve zaken gehad. Het ging meer om, laten we zeggen, persoonlijke zaken." Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. Het verschil tussen Max Verstappen en leider in het wereldkampioenschap Oscar Piastri is momenteel 69 punten.

Max Verstappen kan dus nog wereldkampioen worden. De coureur moet dan wel gemiddeld tien punten per race inhalen. Dat gaat een lastige taak worden, maar het is niet geheel onmogelijk. Veel analisten en kenners denken dat Max Verstappen in het hoofd van de McLaren-coureurs zit en een kans maakt op het kampioenschap.