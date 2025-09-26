Doornbos kritisch: "Piastri raakte in paniek in Bakoe"

Oscar Piastri viel uit tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De leider in het wereldkampioenschap was volgens oud-coureur Robert Doornbos in paniekstand. Toch heeft Piastri niets te klagen, aldus de oud-coureur.

Lando Norris wist maar zes punten te halen in Bakoe. Het verschil met de McLaren-coureur is momenteel 25 punten. Lando Norris wist zichzelf niet naar boven te rijden, omdat hij vastzat achter Yuki Tsunoda.

Piastri maakte een rijdersfout

Robert Doornbos vertelde in zijn podcast The Pit Talk: "Hij is normaal gesproken zo kalm, maar het leek wel alsof er iets bij hem knapte. Als je naar de onboard-beelden kijkt van zijn start, dan lijkt het net alsof hij een valse start wilde maken, nadat het vijfde rode licht was aangegaan. Want hij ging niet een klein beetje te vroeg. Hij ging véél te vroeg. Vervolgens zag je hem in de paniekstand schieten en crashte hij bij de vijfde bocht."

"Dat was absoluut een rijdersfout", vertelt Doornbos over de crash van Piastri. "Baku is een heel specifiek circuit waarop het lastig is de banden op temperatuur te brengen. Dus hij had koude banden, er lagen bladeren op de baan, je hebt te maken met schaduw. En als je dan op dat deel van het circuit aan de buitenkant zit... Dat overleeft niemand. Het is niet dat hij ineens zijn talent kwijt is. Hij maakte gewoon een inschattingsfout en raakte de muur – voor de tweede keer binnen 24 uur. Dat is pijnlijk."

Piastri mag alsnog opgelucht zijn

"Het is niet zo dat Baku op papier een slechte race voor hem was. Vorig jaar stal hij daar immers de show en won hij de race. Natuurlijk, de auto was dit weekend niet fantastisch. De McLaren was overal aan het glijden, dat kon je ook bij Lando [Norris] zien. Ze stonden er niet goed bij. Maar om dan helemaal geen punten te scoren, is een ramp voor Oscar."

"Ik kan me niet voorstellen dat je karakter ineens verandert, met nog zeven races te gaan. Natuurlijk, hij had een slechte kwalificatie, maar hij kon zijn grootste rivaal voor het kampioenschap nog altijd voor zich op de grid zien staan. Lando stond maar twee plekken voor hem. Normaal gezien zou het dan nog wel oké moeten gaan. En tijdens de interviews voor de race klonk hij ook nog relaxed. Ik kan me niet voorstellen dat hij ineens zenuwachtig zou worden nu het kampioenschap lonkt", komt Doornbos tot zijn standpunt.

"Oscar was alsnog degene die als laatste lachte, want Lando werd maar zevende en haalde dus geen groot voordeel uit zijn DNF. Ik denk dat Oscar een blije man kan zijn dat de marge maar zo weinig is geslonken, na een rijdersfout op zaterdag én een rijdersfout op zondag."