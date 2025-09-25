Ecclestone slaat terug en ontkent beschuldigingen in F1-rechtszaak

Bernie Ecclestone, de FIA en de FOM moeten volgende maand voor de rechter verschijnen in de Crashgate-zaak van Felipe Massa. De Braziliaan spande de zaak aan na een interview van Ecclestone, maar de Britse oud-eigenaar van de Formule 1 stelt nu in felle bewoording dat het helemaal nergens opslaat.

Massa stelt dat hij zonder het Crashgate-schandaal wereldkampioen was geworden in 2008. Het schandaal kwam in 2009 pas aan het licht, en toen was het voor Massa te laat. De zaak van Massa kwam aan het rollen door een opvallend interview dat Ecclestone gaf aan het Duitse F1-Insider. De Brit stelde toen dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al in 2008 wisten van de zaak, en dat ze het hebben verzwegen om imagoschade voor de Formule 1 te voorkomen.

'Hij sprak gebrekkig Engels'

De rechtszaak start op 28 oktober in Londen, en in aanloop naar de zaak komt Ecclestone met een aantal opvallende uitspraken bij The Times: "Het was een interview dat ik gaf aan iemand in Duitsland. Die gast sprak gebrekkig Engels. Hij maakt wat aantekeningen, en toen werd het opgepikt door iemand in Engeland. De advocaten van mij, de FIA en de Formule 1 begrijpen niet hoe dit in een rechtszaak als bewijs kan dienen."

Wat is de waarheid

Volgens Ecclestone ligt de waarheid toch anders: "Er was gewoon geen enkele mogelijkheid dat de race gewijzigd of ongedaan gemaakt kon worden. Er was geen enkele mogelijkheid dat de race gewijzigd of ongedaan gemaakt kon worden. Er was geen manier om de FIA-president te overtuigen een speciale vergadering bijeen te roepen waarbij de FIA de race zou moeten schrappen, daarvoor bestonden geen regels."

"Max Mosley wist dat er toen niet genoeg bewijs was om iets te doen. Dat kwam later pas, toen Piquet Jr. het besluit had genomen over dat hij iets wilde zeggen, toen hij erachter kwam dat hij aan het einde van het jaar zijn zitje zou verliezen."

Werd er iets onder het tapijt geveegd?

Volgens Ecclestone werd niet alleen hij, maar ook de inmiddels overleden Mosley verkeerd begrepen: "Max zei niet dat we het schandaal onder het tapijt moesten vegen, alleen dat het niet goed was voor het imago van de Formule 1."