Ecclestone slaat terug en ontkent beschuldigingen in F1-rechtszaak
  • Gepubliceerd op 25 sep 2025 14:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Bernie Ecclestone, de FIA en de FOM moeten volgende maand voor de rechter verschijnen in de Crashgate-zaak van Felipe Massa. De Braziliaan spande de zaak aan na een interview van Ecclestone, maar de Britse oud-eigenaar van de Formule 1 stelt nu in felle bewoording dat het helemaal nergens opslaat.

Massa stelt dat hij zonder het Crashgate-schandaal wereldkampioen was geworden in 2008. Het schandaal kwam in 2009 pas aan het licht, en toen was het voor Massa te laat. De zaak van Massa kwam aan het rollen door een opvallend interview dat Ecclestone gaf aan het Duitse F1-Insider. De Brit stelde toen dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al in 2008 wisten van de zaak, en dat ze het hebben verzwegen om imagoschade voor de Formule 1 te voorkomen.

'Hij sprak gebrekkig Engels'

De rechtszaak start op 28 oktober in Londen, en in aanloop naar de zaak komt Ecclestone met een aantal opvallende uitspraken bij The Times: "Het was een interview dat ik gaf aan iemand in Duitsland. Die gast sprak gebrekkig Engels. Hij maakt wat aantekeningen, en toen werd het opgepikt door iemand in Engeland. De advocaten van mij, de FIA en de Formule 1 begrijpen niet hoe dit in een rechtszaak als bewijs kan dienen."

Wat is de waarheid

Volgens Ecclestone ligt de waarheid toch anders: "Er was gewoon geen enkele mogelijkheid dat de race gewijzigd of ongedaan gemaakt kon worden. Er was geen enkele mogelijkheid dat de race gewijzigd of ongedaan gemaakt kon worden. Er was geen manier om de FIA-president te overtuigen een speciale vergadering bijeen te roepen waarbij de FIA de race zou moeten schrappen, daarvoor bestonden geen regels."

"Max Mosley wist dat er toen niet genoeg bewijs was om iets te doen. Dat kwam later pas, toen Piquet Jr. het besluit had genomen over dat hij iets wilde zeggen, toen hij erachter kwam dat hij aan het einde van het jaar zijn zitje zou verliezen."

Werd er iets onder het tapijt geveegd?

Volgens Ecclestone werd niet alleen hij, maar ook de inmiddels overleden Mosley verkeerd begrepen: "Max zei niet dat we het schandaal onder het tapijt moesten vegen, alleen dat het niet goed was voor het imago van de Formule 1."

Paulie

Posts: 4.535

ja, klinkt goed, ik geloof 'm

  • 1
  • 25 sep 2025 - 14:25
Reacties (2)

  • Paulie

    Posts: 4.536

    ja, klinkt goed, ik geloof 'm

    • + 1
    • 25 sep 2025 - 14:25
  • BoerTeun

    Posts: 1.450

    Ik ben benieuwd naar de feiten. Alles wat ik nu lees zijn twee personen die de gebeurtenissen zo proberen te draaien dat het in hun voordeel is maar vervolgens komen zowel Massa als Ecclestone totaal ongeloofwaardig over.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 14:53

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

BR Felipe Massa -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land BR
  • Geb. datum 21 apr 1981 (44)
  • Geb. plaats Sao Paulo, BR
  • Gewicht 59 kg
  • Lengte 1,66 m
Bekijk volledig profiel
