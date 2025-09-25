user icon
Massa zet F1-wereld op scherp en gaat tot het uiterste bij spraakmakende rechtszaak

Massa zet F1-wereld op scherp en gaat tot het uiterste bij spraakmakende rechtszaak
  • Gepubliceerd op 25 sep 2025 13:22
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

De rechtszaak tussen Felipe Massa en de FIA, de FOM en Bernie Ecclestone staat op het punt van beginnen. Massa is nog altijd van mening dan hij recht heeft op de wereldtitel van 2008, en hij legt nu meer uit over zijn zaak.

In de zaak tussen Massa en de Formule 1 draait het om Crashgate, en of de FIA en toenmalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone daar in 2008 al van wisten of niet. Massa verloor in 2008 nipt de titelstrijd van Lewis Hamilton, maar als het Crashgate-schandaal eerder aan het licht was genomen, dan was de Braziliaan wereldkampioen geworden.

Hoe zat het met Crashgate?

Bij Crashgate draait het allemaal om de Grand Prix van Singapore in 2008. Renault gaf daar Nelson Piquet Jr. de opdracht om opzettelijk te crashen, waardoor zijn teamgenoot Fernando Alonso de race kon winnen. Het schandaal kwam pas in 2009 aan het licht toen Piquet werd ontslagen door Renault. Voormalig F1-eigenaar Ecclestone wakkerde het vuurtje later aan dat hij en de FIA in 2008 al wisten van Crashgate, maar dat ze het onder het tapijt hadden geschoven om het imago van de sport te redden.

Tot verantwoording roepen

Massa reageerde fel, en spande een rechtszaak aan. Hij eist een schadevergoeding van omgerekend 70 miljoen euro. De zaak gaat op 28 oktober van start bij de High Court of Justice in de Britse hoofdstad Londen.

Massa blikt vast op de rechtszaak vooruit bij de krant The Times: "Het is essentieel om hen tot verantwoording te roepen om toekomstige fraude te voorkomen." 

"Zijn die de sport zouden moeten beschermen, hebben hun plichten direct geschonden, en ze mogen hier niet mee wegkomen door hun eigen wangedrag te verbergen. Dergelijk gedrag is onacceptabel in welk aspect van het leven dan ook, en zeker in een sport die door miljoenen mensen wordt gevolgd, ook door kinderen."

Alles geven

De Braziliaanse voormalig Formule 1-coureur gaat alles geven: "We zullen dit tot het uiterste doorzetten om een rechtvaardig en eerlijk resultaat te behalen. Voor mijzelf, voor de autosport in Brazilië en voor de sport als geheel."

Paulie

Posts: 4.536

ik dacht dat het Felipe te doen was om de erkenning als kampioen van 2008, maar nu blijkt het dus toch gewoon om geld te gaan (wat we eigenlijk al wisten), de F1 geschiedenisboeken zullen echt niet worden herschreven, maar logisch dat hij z'n bankrekening even wil spekken

  • 3
  • 25 sep 2025 - 13:31
Reacties (9)

Login om te reageren
  • Max wereldkampioen

    Posts: 366

    En natuurlijk voor de centjes. Maar die vergeet hij gemakshalve te noemen.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 13:30
  • Paulie

    Posts: 4.536

    ik dacht dat het Felipe te doen was om de erkenning als kampioen van 2008, maar nu blijkt het dus toch gewoon om geld te gaan (wat we eigenlijk al wisten), de F1 geschiedenisboeken zullen echt niet worden herschreven, maar logisch dat hij z'n bankrekening even wil spekken

    • + 3
    • 25 sep 2025 - 13:31
    • Kubica

      Posts: 5.600

      Of z'n rekening effe leegtrekt... als hij niet wint zal hij heel wat kwijt zijn aan juridische kosten..

      • + 1
      • 25 sep 2025 - 14:37
    • Paulie

      Posts: 4.536

      Dat risico is reëel, niet alleen zijn eigen advocaatkosten, maar ook een deel van de proceskosten en advocaatkosten van de tegenpartij (FIA/Ecclestone)...
      Tenminste in Engeland waar de zaak speelt werkt men met een "loser pays" regel.
      En Ecclestone en de FIA zullen niet de minste advocaten in stelling hebben gebracht.

      • + 0
      • 25 sep 2025 - 14:45
  • Rocks

    Posts: 1.022

    Kansloos 😎

    • + 1
    • 25 sep 2025 - 13:32
  • denyos

    Posts: 100

    Het zou toch wat zijn als die punten inderdaad aangepast worden en Lewis daarmee zijn titel kwijt raakt.

    • + 1
    • 25 sep 2025 - 13:35
    • John6

      Posts: 11.015

      Dan is het 7-1 = 6 Titels voor Lewis, dat wordt dan een lekker jaar voor Lewis.

      Ging voor titel 8, komt thuis eind dit jaar met 6., lol, maar dat gaat uiteraard nooit gebeuren, ze gaan geen titel van Lewis afpakken dat wil ik niet geloven.

      • + 2
      • 25 sep 2025 - 13:45
    • Starscreamer

      Posts: 1.343

      Dat zou toch wat zijn.
      Ferrari coureur eindelijk weer kampioen en Lewis slechts 6 XD
      Kan die een ster weghalen op zijn helm.

      • + 1
      • 25 sep 2025 - 13:47
    • Paulie

      Posts: 4.536

      @Starscreamer,
      "Ferrari coureur eindelijk weer kampioen" ik zou het graag zien gebeuren, maar niet op die manier, en al zeker niet die jankbal van een Massa ;)

      • + 2
      • 25 sep 2025 - 13:50

