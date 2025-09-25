Massa zet F1-wereld op scherp en gaat tot het uiterste bij spraakmakende rechtszaak

De rechtszaak tussen Felipe Massa en de FIA, de FOM en Bernie Ecclestone staat op het punt van beginnen. Massa is nog altijd van mening dan hij recht heeft op de wereldtitel van 2008, en hij legt nu meer uit over zijn zaak.

In de zaak tussen Massa en de Formule 1 draait het om Crashgate, en of de FIA en toenmalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone daar in 2008 al van wisten of niet. Massa verloor in 2008 nipt de titelstrijd van Lewis Hamilton, maar als het Crashgate-schandaal eerder aan het licht was genomen, dan was de Braziliaan wereldkampioen geworden.

Hoe zat het met Crashgate?

Bij Crashgate draait het allemaal om de Grand Prix van Singapore in 2008. Renault gaf daar Nelson Piquet Jr. de opdracht om opzettelijk te crashen, waardoor zijn teamgenoot Fernando Alonso de race kon winnen. Het schandaal kwam pas in 2009 aan het licht toen Piquet werd ontslagen door Renault. Voormalig F1-eigenaar Ecclestone wakkerde het vuurtje later aan dat hij en de FIA in 2008 al wisten van Crashgate, maar dat ze het onder het tapijt hadden geschoven om het imago van de sport te redden.

Tot verantwoording roepen

Massa reageerde fel, en spande een rechtszaak aan. Hij eist een schadevergoeding van omgerekend 70 miljoen euro. De zaak gaat op 28 oktober van start bij de High Court of Justice in de Britse hoofdstad Londen.

Massa blikt vast op de rechtszaak vooruit bij de krant The Times: "Het is essentieel om hen tot verantwoording te roepen om toekomstige fraude te voorkomen."

"Zijn die de sport zouden moeten beschermen, hebben hun plichten direct geschonden, en ze mogen hier niet mee wegkomen door hun eigen wangedrag te verbergen. Dergelijk gedrag is onacceptabel in welk aspect van het leven dan ook, en zeker in een sport die door miljoenen mensen wordt gevolgd, ook door kinderen."

Alles geven

De Braziliaanse voormalig Formule 1-coureur gaat alles geven: "We zullen dit tot het uiterste doorzetten om een rechtvaardig en eerlijk resultaat te behalen. Voor mijzelf, voor de autosport in Brazilië en voor de sport als geheel."