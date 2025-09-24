Verstappen gaat GT3-racen op Nürburgring Nordschleife: "Ik kan niet wachten!"

Max Verstappen maakt aankomend weekend zijn GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife. Voor de viervoudig wereldkampioen Formule 1 gaan hiermee een wens in vervulling, en hij kan dan ook haast niet wachten om plaats te nemen in de Ferrari 296 GT3.

Verstappen racet niet alleen voor zijn werk, het is ook zijn hobby. Hij droomt ervan om in een GT3-bolide te racen op de Nürburgring Nordschleife, en die droom gaat nu in vervulling. Hij neemt aankomende zaterdag deel aan de NLS-race, waar hij de Ferrari in de kleuren van Verstappen.com Racing en Red Bull zal delen met Chris Lulham. De Brit was twee weken geleden ook Verstappens teamgenootje toen hij zijn Permit A moest halen in een Porsche Cayman GT4. De Ferrari wordt aankomend weekend gerund door Emil Frey Racing.

'Ik kan niet wachten!'

Verstappen heeft veel zin in zijn nieuwe race-avontuur, zo laat hij weten op zijn site: "Het is mijn passie om ook dit soort GT3-races te rijden. Ik kan niet wachten! Ik ben gepassioneerd door racen, ook buiten de Formule 1. Elke ronde op de Nordschleife is een andere ervaring. De sfeer is er ook heel erg goed en er zijn veel fans van langeafstandsraces aanwezig."

Verstappen droomt nog groter: "Het is mijn hobby om in andere categorieën dan de Formule 1 te racen. Mijn droom is om uiteindelijk deel te nemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring Nordschleife."

Goede voorbereiding

Voor Verstappen is de Nürburgring Nordschleife geen onbekend terrein. Hij reed er immers al de race in de Porsche, en op de simulator reed hij al duizenden rondjes op het iconische circuit: "De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje met circuits waar ik op wil racen, omdat het extreem uitdagend en veeleisend is, met zijn enorme lengte en krappe historische lay-out."

De 4-uursrace staat aankomende zaterdag op het programma, en begint om 12:00 uur. De race is te volgen via meerdere livestreams op YouTube.