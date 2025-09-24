user icon
icon

Verstappen gaat GT3-racen op Nürburgring Nordschleife: "Ik kan niet wachten!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen gaat GT3-racen op Nürburgring Nordschleife: "Ik kan niet wachten!"
  • Gepubliceerd op 24 sep 2025 17:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt aankomend weekend zijn GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife. Voor de viervoudig wereldkampioen Formule 1 gaan hiermee een wens in vervulling, en hij kan dan ook haast niet wachten om plaats te nemen in de Ferrari 296 GT3.

Verstappen racet niet alleen voor zijn werk, het is ook zijn hobby. Hij droomt ervan om in een GT3-bolide te racen op de Nürburgring Nordschleife, en die droom gaat nu in vervulling. Hij neemt aankomende zaterdag deel aan de NLS-race, waar hij de Ferrari in de kleuren van Verstappen.com Racing en Red Bull zal delen met Chris Lulham. De Brit was twee weken geleden ook Verstappens teamgenootje toen hij zijn Permit A moest halen in een Porsche Cayman GT4. De Ferrari wordt aankomend weekend gerund door Emil Frey Racing.

Meer over Nürburgring Nordschleife Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Max Verstappen maakt Nordschleife-debuut met flinke handicap

Max Verstappen maakt Nordschleife-debuut met flinke handicap

12 sep

'Ik kan niet wachten!'

Verstappen heeft veel zin in zijn nieuwe race-avontuur, zo laat hij weten op zijn site: "Het is mijn passie om ook dit soort GT3-races te rijden. Ik kan niet wachten! Ik ben gepassioneerd door racen, ook buiten de Formule 1. Elke ronde op de Nordschleife is een andere ervaring. De sfeer is er ook heel erg goed en er zijn veel fans van langeafstandsraces aanwezig."

Verstappen droomt nog groter: "Het is mijn hobby om in andere categorieën dan de Formule 1 te racen. Mijn droom is om uiteindelijk deel te nemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring Nordschleife."

Goede voorbereiding

Voor Verstappen is de Nürburgring Nordschleife geen onbekend terrein. Hij reed er immers al de race in de Porsche, en op de simulator reed hij al duizenden rondjes op het iconische circuit: "De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje met circuits waar ik op wil racen, omdat het extreem uitdagend en veeleisend is, met zijn enorme lengte en krappe historische lay-out."

De 4-uursrace staat aankomende zaterdag op het programma, en begint om 12:00 uur. De race is te volgen via meerdere livestreams op YouTube.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.875

    Wordt makkie en niet in verhouding met een F1 race. Effe 32 rondes er uit persen en klaar. Sprint race voor Max. L u l ham doet dan effe 1 ronde.

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 18:12

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar