Tsunoda zegde vakantie af om Red Bull-problemen op te lossen

Yuki Tsunoda zei zijn vakantie af om door te werken met Red Bull Racing. De Japanner liet daarmee een goede indruk achter op Red Bull-teambaas Laurent Mekies. De teambaas looft Tsunoda enorm.

De Japanner startte vanaf de zesde positie en wist ook als zesde over de finish te komen. Tsunoda beleefde zijn beste race van het seizoen tot nu toe. De Japanner staat momenteel zestiende in het wereldkampioenschap.

Mekies is onder de indruk van de Japanner

Na afloop van de race werd er gezegd dat racepace het zwakke punt is van Yuki Tsunoda. "Hij heeft daarnaar geluisterd, denk ik", antwoordde Mekies lachend tegenover de internationale media. "Ik denk dat dit tot op heden zijn beste race was. Hij was goed in de kwalificatie en heel erg sterk in de race. Hij was soms slechts twee, drie tienden langzamer dan Max. Met die pace reed Max weg van de concurrentie. Yuki liet dus echt serieuze snelheid zien."

"We hadden verwacht dat hij heel hard moest verdedigen ten opzichte van McLaren en Ferrari, zodat Max de wedstrijd kon winnen. Dat hoefde echter helemaal niet. Hij reed daar vanwege zijn sterke prestaties en Lando Norris kon hem niet onder druk zetten. Het was dus inderdaad zijn beste wedstrijd voor het team."

Tsunoda ging niet op vakantie

"Het was heel belangrijk om dit te zien. Ik ben heel blij voor hem, want hij heeft heel hard gewerkt. Hij stopt nooit. Na de moeilijke wedstrijd in Boedapest ging hij direct aan de slag in de simulator, hij ging niet op vakantie. Dat is zijn instelling, hij werkt ieder weekend samen met de engineers en verbetert zijn rijstijl. Ik ben heel blij dat dit nu zijn vruchten afwerpt", vertelde de Red Bull-teambaas.

Tsunoda zelf antwoordde ook: "Ik weet zeker dat we dit seizoen niet opgeven, vooral niet om het coureurskampioenschap voor Max veilig te stellen. Ik probeer zoveel mogelijk performance uit de auto te halen en hem tegelijkertijd te ondersteunen waar dat kan."