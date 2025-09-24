user icon
Tsunoda zegde vakantie af om Red Bull-problemen op te lossen

Tsunoda zegde vakantie af om Red Bull-problemen op te lossen
  Gepubliceerd op 24 sep 2025 14:09
  comments 10
  Door: Jesse Jansen

Yuki Tsunoda zei zijn vakantie af om door te werken met Red Bull Racing. De Japanner liet daarmee een goede indruk achter op Red Bull-teambaas Laurent Mekies. De teambaas looft Tsunoda enorm. 

De Japanner startte vanaf de zesde positie en wist ook als zesde over de finish te komen. Tsunoda beleefde zijn beste race van het seizoen tot nu toe. De Japanner staat momenteel zestiende in het wereldkampioenschap. 

Mekies is onder de indruk van de Japanner

Na afloop van de race werd er gezegd dat racepace het zwakke punt is van Yuki Tsunoda. "Hij heeft daarnaar geluisterd, denk ik", antwoordde Mekies lachend tegenover de internationale media. "Ik denk dat dit tot op heden zijn beste race was. Hij was goed in de kwalificatie en heel erg sterk in de race. Hij was soms slechts twee, drie tienden langzamer dan Max. Met die pace reed Max weg van de concurrentie. Yuki liet dus echt serieuze snelheid zien."

"We hadden verwacht dat hij heel hard moest verdedigen ten opzichte van McLaren en Ferrari, zodat Max de wedstrijd kon winnen. Dat hoefde echter helemaal niet. Hij reed daar vanwege zijn sterke prestaties en Lando Norris kon hem niet onder druk zetten. Het was dus inderdaad zijn beste wedstrijd voor het team."

Tsunoda ging niet op vakantie

"Het was heel belangrijk om dit te zien. Ik ben heel blij voor hem, want hij heeft heel hard gewerkt. Hij stopt nooit. Na de moeilijke wedstrijd in Boedapest ging hij direct aan de slag in de simulator, hij ging niet op vakantie. Dat is zijn instelling, hij werkt ieder weekend samen met de engineers en verbetert zijn rijstijl. Ik ben heel blij dat dit nu zijn vruchten afwerpt", vertelde de Red Bull-teambaas.

Tsunoda zelf antwoordde ook: "Ik weet zeker dat we dit seizoen niet opgeven, vooral niet om het coureurskampioenschap voor Max veilig te stellen. Ik probeer zoveel mogelijk performance uit de auto te halen en hem tegelijkertijd te ondersteunen waar dat kan."

Paulie

Posts: 4.520

Na dit seizoen heeft Yuki sowieso tijd genoeg voor vakantie

  • 3
  • 24 sep 2025 - 14:15
Reacties (10)

    Posts: 2.097

    *zei vakantie af

    • + 2
    • 24 sep 2025 - 14:10
  • Paulie

    Posts: 4.519

    Na dit seizoen heeft Yuki sowieso tijd genoeg voor vakantie

    • + 3
    • 24 sep 2025 - 14:15
  • Larry Perkins

    Posts: 60.116

    Ah, foute bull!
    Doorgewerkt tijdens de verplichte zomertop.
    Gluiperige George baant zich al een weg naar de FIA...

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 15:11
    • Pietje Bell

      Posts: 31.105

      Mag hopen dat Russell op weg is naar de FIA, want dan komt hij van een koude kermis thuis.
      Het was in de eerste week van de zomerstop en toen mochten de fabrieken nog open zijn. (Toch?)

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 15:16
    • Larry Perkins

      Posts: 60.116

      Dat staat hierboven niet, er staat dat hij niet op vakantie ging...

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 15:25
    • Pietje Bell

      Posts: 31.105

      Dat is dan een verkeerde interpretatie van de schrijver van mekies' woorden. mekies zei dat hij niet op vakantie ging, maar naar de fabriek in de simulator. Zou hij daar echt 24 dagen hebben doorgebracht?! Hij ging ipv meteen op vakantie eerst naar de fabriek. Dat heeft Mekies gezegd.

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 15:35
    • Larry Perkins

      Posts: 60.116

      Krijg nou tieten!

      Je verwacht het niet hè, dat ze hier een foutje maken...

      • + 2
      • 24 sep 2025 - 15:39

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

