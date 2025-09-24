user icon
F1-analist looft Red Bull: "McLaren moet zich zorgen maken"
  Gepubliceerd op 24 sep 2025 08:11
  • comments 3
  Door: Jesse Jansen

Red Bull Racing lijkt de goede vorm weer terug te hebben gevonden. Max Verstappen heeft twee keer achter elkaar een Grand Prix gewonnen. Het team lijkt een serieuze uitdager van McLaren te zijn en Verstappen lijkt het nog spannend te maken voor de titel. 

Volgens F1-analist Gary Anderson heeft McLaren het flink lastig gemaakt in Bakoe. Het team behaalde maar zes punten in Azerbeidzjan en dat is onnodig volgens Anderson. 

'Ik zou me zorgen maken'

Gary Anderson laat weten dat McLaren even achter de oren moet gaan krabben. "Als ik bij McLaren zou werken, zou ik mij gezien de afgelopen paar weekenden een beetje zorgen maken", vertelt hij aan The Telegraph. "Zouden ze hun aandacht een beetje hebben laten verslappen vanwege de grote voorsprong in beide kampioenschappen?"

Momenteel is het verschil van McLaren in het constructeurskampioenschap erg groot. Het team verschilt 333 punten met nummer twee Mercedes. In het coureurskampioenschap is de situatie iets anders. Max Verstappen staat op 69 punten achterstand van Oscar Piastri en 44 punten vergeleken met Lando Norris

'Verstappen is de beste coureur op de grid'

"Verstappen is de beste coureur op de grid. Waar anderen onder de moeilijke omstandigheden in Bakoe fouten maakten, was hij foutloos. De coureurs van McLaren voelen de druk van de Nederlander en van elkaar. Helemaal gezien de doorbraak die Red Bull Racing kent sinds Zandvoort. Misschien zijn andere circuits minder geschikt voor de RB21, maar ze hebben veel geleerd over een afstelling die past bij de rijstijl van Verstappen. Ik denk dat hij nog steeds meedoet om de titel."

Red Bull Racing verschilt momenteel veertien punten met nummer drie Ferrari en achttien punten met nummer twee Mercedes. Met de huidige vorm van Red Bull is de kans op de tweede plek in het constructeurskampioenschap mogelijk. Met nog zeven races te gaan is het wereldkampioenschap als constructeur niet meer mogelijk. Het verschil is 351 punten.

  • RK 79

    Posts: 1

    Zou wel spannend kunnen worden maar het hele gat dichten moet er wel veel gebeuren.

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 09:30
  • Larry Perkins

    Posts: 60.097

    Na Singapore: "Verstappen geeft titelstrijd op!"

    Na COTA: "Verstappen hijgt Piastri en Norris weer in de nek!"

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 10:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

