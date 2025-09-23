user icon
F1-analist lovend over Verstappen: "Hij leert van Sergio Pérez"

F1-analist lovend over Verstappen: "Hij leert van Sergio Pérez"
  Gepubliceerd op 23 sep 2025 20:05
  comments 7
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen won de Grand Prix van Azerbeidzjan op fenomenale wijze. De Nederlandse Red Bull-coureur won de race met een voorsprong van veertien seconden. Volgens analist Peter Windsor heeft Verstappen veel geleerd van oud-teamgenoot Sergio Pérez.

Max Verstappen wist de Grand Prix van Azerbeidzjan voor de tweede keer in zijn carrière te winnen. Oud-teamgenoot Sergio Pérez wist de Grand Prix ook eens te winnen. Volgens Windsor heeft Verstappen daar veel van geleerd. 

'Pérez deed het voor'

"Hij was haast een Sergio Pérez-lookalike. Ik denk dat hij veel van Pérez geleerd heeft hierin, want hij is absoluut beter geworden in de wijze waarop hij op het gas gaat op circuits als Monaco, Bakoe en Singapore. Pérez deed dat korte tijd beter. Sergio blies dat vervolgens op tot: ik ga de wereldtitel winnen, ik ben veel sneller dan Max Verstappen", zo vertelde Windsor als gast bij de Cameron CC-podcast. 

"Op één onderdeel was Pérez korte tijd wel beter dan Max, namelijk hoe je op het gas moet gaan in dit soort bochten. Max heeft daarvan geleerd, en nu doet hij dat net zo goed als Pérez. Je ziet dat Max de auto altijd volledig in balans heeft, en dat is maar het topje van de ijsberg van zijn voetenwerk."

Is Verstappen specialer dan andere coureurs? 

"De sleutel van Verstappen ligt erin hoe snel hij bij het rotatiepunt komt in de bocht. Hij maakt het verschil met hoe hij de bocht ingaat, en dat is op de onboardbeelden niet te zien, want daar zie je het samenspel tussen het voetenwerk en zijn stuurmanskunsten niet. Je hebt eigenlijk meerdere camerahoeken nodig om goed te kunnen zien hoe hij elke bocht in elke ronde aanpakt", vertelt Windsor. 

"Dit talent zit echt in zijn bloed en in zijn vingertoppen. Hij is hiermee geboren. Zijn moeder en vader hebben dit aan hem doorgegeven. Hij heeft hét gewoon. Dat is gewoon het prachtige aan de Max Verstappen die we nu hebben. Hij haalt het maximale uit zijn talent."

Snork

Posts: 21.828

Ik ben benieuwd wat Max zegt als hem de vraag wordt gesteld of hij dit inderdaad van Perez heeft geleerd.

  • 1
  • 23 sep 2025 - 20:16
F1 Nieuws Max Verstappen Sergio Perez Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 21.829

    Ik ben benieuwd wat Max zegt als hem de vraag wordt gesteld of hij dit inderdaad van Perez heeft geleerd.

    • + 1
    • 23 sep 2025 - 20:16
    • Pietje Bell

      Posts: 31.094

      NO!!

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 20:22
    • Pietje Bell

      Posts: 31.094

      @Snork, is er gisteren een bericht van jou verwijderd uit dit draadje of hebik jou verwisseld met @Nico? Haakje EN spatie ff verwijderen.

      https://www.gpto day(.)net/nl/nieuws/f1/290097/horner-komt-met-reactie-na-red-bull-vertrek-het-was-een-eer-en-voorrecht#comment-6250312

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 20:26
    • Snork

      Posts: 21.829

      Pietje, ik heb dat draadje even opgezocht en daaronder gereageerd.

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 20:43
  • Larry Perkins

    Posts: 60.084

    "Oud-teamgenoot Sergio Pérez wist de Grand Prix ook eens te winnen."

    De Mexicaanse Zuid-Amerikaan wist de Grand Prix van Azerbeidzjan zelfs twee keer te winnen, 2021 en 2023...

    In 2021 had Verstappen in leidende positie in ronde 46 een klapband (linksachter) en in 2023 eindigde Perez voor Max mede door een voor hem gunstige safetycar.

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 20:29
    • snailer

      Posts: 29.857

      Staat me bij dat Verstappen ook 2 maak heeft gewonnen op Baku
      Maar ben niet van plan het te checken.

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 20:42
  • powered by bye

    Posts: 485

    Perez heeft hm 1 x gewonnen met heel veel geluk klapband van Max en een fout van Lewis bij de herstart dus ik geloof hier niet zo in

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 20:33

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

