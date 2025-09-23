F1-analist lovend over Verstappen: "Hij leert van Sergio Pérez"

Max Verstappen won de Grand Prix van Azerbeidzjan op fenomenale wijze. De Nederlandse Red Bull-coureur won de race met een voorsprong van veertien seconden. Volgens analist Peter Windsor heeft Verstappen veel geleerd van oud-teamgenoot Sergio Pérez.

Max Verstappen wist de Grand Prix van Azerbeidzjan voor de tweede keer in zijn carrière te winnen. Oud-teamgenoot Sergio Pérez wist de Grand Prix ook eens te winnen. Volgens Windsor heeft Verstappen daar veel van geleerd.

'Pérez deed het voor'

"Hij was haast een Sergio Pérez-lookalike. Ik denk dat hij veel van Pérez geleerd heeft hierin, want hij is absoluut beter geworden in de wijze waarop hij op het gas gaat op circuits als Monaco, Bakoe en Singapore. Pérez deed dat korte tijd beter. Sergio blies dat vervolgens op tot: ik ga de wereldtitel winnen, ik ben veel sneller dan Max Verstappen", zo vertelde Windsor als gast bij de Cameron CC-podcast.

"Op één onderdeel was Pérez korte tijd wel beter dan Max, namelijk hoe je op het gas moet gaan in dit soort bochten. Max heeft daarvan geleerd, en nu doet hij dat net zo goed als Pérez. Je ziet dat Max de auto altijd volledig in balans heeft, en dat is maar het topje van de ijsberg van zijn voetenwerk."

Is Verstappen specialer dan andere coureurs?

"De sleutel van Verstappen ligt erin hoe snel hij bij het rotatiepunt komt in de bocht. Hij maakt het verschil met hoe hij de bocht ingaat, en dat is op de onboardbeelden niet te zien, want daar zie je het samenspel tussen het voetenwerk en zijn stuurmanskunsten niet. Je hebt eigenlijk meerdere camerahoeken nodig om goed te kunnen zien hoe hij elke bocht in elke ronde aanpakt", vertelt Windsor.

"Dit talent zit echt in zijn bloed en in zijn vingertoppen. Hij is hiermee geboren. Zijn moeder en vader hebben dit aan hem doorgegeven. Hij heeft hét gewoon. Dat is gewoon het prachtige aan de Max Verstappen die we nu hebben. Hij haalt het maximale uit zijn talent."