Zeldzame Porsche van Verstappen gaat onder de hamer

Max Verstappen heeft thuis in Monaco meerdere supercars staan. Hij werd in de afgelopen jaren gespot achter het stuur van meerdere exclusieve auto's, en één van die wagens gaat nu onder de hamer. Het gaat om een speciale Porsche, die al een tijdje niet meer in het bezit is van Verstappen.

Liefhebbers en verzamelaars van speciale stukjes F1-geschiedenis kunnen binnenkort toeslaan. Veilinghuis RM Sotheby's gaat namelijk een Porsche 911 GT2 RS Clubsport uit 2019 veilen. Het gaat om een auto die nieuw werd gekocht door niemand minder dan Max Verstappen. Van deze speciale Porsche zijn slechts 200 exemplaren gemaakt, en de auto van Verstappen draagt het serienummer 065.

Filmdag

Toen Verstappen deze Porsche 911 GT2 RS Clubsport aanschafte, bestelde hij er extra velgen en een onderdelenpakket bij. Verstappen ging met de auto het circuit op, en kreeg daarbij hulp van het Nederlandse raceteam GP Elite. In januari 2020 nam Verstappen voor het eerst plaats achter het stuur van de Porsche op het circuit van Barcelona. Ook Verstappens vader Jos kwam toen in actie met deze auto. Deze test werd toen gefilmd en de beelden hiervan zijn te zien in de miniserie Max Verstappen: Whatever it takes.

Op het eerste oog is niet te zien dat het gaat om een auto die eerder in het bezit was van F1-ster Verstappen. Wie beter kijkt, ziet namelijk dat Verstappen zijn handtekening heeft gezet op het dashboard, in de motorruimte en op de motorkap. Daarnaast is Verstappens naam te zien op het digitale display in de cockpit, ook de naam van zijn manager Raymond Vermeulen is hier te zien.

Hoeveel moet de Porsche opbrengen?

In 2022 verhuisde de auto van België naar de Verenigde Staten, waar hij vrijwel alleen maar in een opslag heeft gestaan. De kilometerteller van de speciale Porsche staat slechts op 2190 kilometer. De Porsche van Verstappen is voorzien van een 3,8 liter zescilinder biturbo-krachtbron. De wagen heeft een vermogen van 700 pk en een gewicht van slechts 1360 kilogram.

Veilinghuis RM Sotheby's verwacht dat de Porsche van Verstappen tussen de 550.000 dollar en de 650.000 dollar gaat opbrengen. Aangezien het om een bolide van Verstappen gaat, kan het bedrag zomaar hoger uitvallen.