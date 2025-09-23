user icon
icon

Zeldzame Porsche van Verstappen gaat onder de hamer

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zeldzame Porsche van Verstappen gaat onder de hamer
  • Gepubliceerd op 23 sep 2025 17:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft thuis in Monaco meerdere supercars staan. Hij werd in de afgelopen jaren gespot achter het stuur van meerdere exclusieve auto's, en één van die wagens gaat nu onder de hamer. Het gaat om een speciale Porsche, die al een tijdje niet meer in het bezit is van Verstappen.

Liefhebbers en verzamelaars van speciale stukjes F1-geschiedenis kunnen binnenkort toeslaan. Veilinghuis RM Sotheby's gaat namelijk een Porsche 911 GT2 RS Clubsport uit 2019 veilen. Het gaat om een auto die nieuw werd gekocht door niemand minder dan Max Verstappen. Van deze speciale Porsche zijn slechts 200 exemplaren gemaakt, en de auto van Verstappen draagt het serienummer 065.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

11 sep

Filmdag

Toen Verstappen deze Porsche 911 GT2 RS Clubsport aanschafte, bestelde hij er extra velgen en een onderdelenpakket bij. Verstappen ging met de auto het circuit op, en kreeg daarbij hulp van het Nederlandse raceteam GP Elite. In januari 2020 nam Verstappen voor het eerst plaats achter het stuur van de Porsche op het circuit van Barcelona. Ook Verstappens vader Jos kwam toen in actie met deze auto. Deze test werd toen gefilmd en de beelden hiervan zijn te zien in de miniserie Max Verstappen: Whatever it takes

Op het eerste oog is niet te zien dat het gaat om een auto die eerder in het bezit was van F1-ster Verstappen. Wie beter kijkt, ziet namelijk dat Verstappen zijn handtekening heeft gezet op het dashboard, in de motorruimte en op de motorkap. Daarnaast is Verstappens naam te zien op het digitale display in de cockpit, ook de naam van zijn manager Raymond Vermeulen is hier te zien.

Hoeveel moet de Porsche opbrengen?

In 2022 verhuisde de auto van België naar de Verenigde Staten, waar hij vrijwel alleen maar in een opslag heeft gestaan. De kilometerteller van de speciale Porsche staat slechts op 2190 kilometer. De Porsche van Verstappen is voorzien van een 3,8 liter zescilinder biturbo-krachtbron. De wagen heeft een vermogen van 700 pk en een gewicht van slechts 1360 kilogram.

Veilinghuis RM Sotheby's verwacht dat de Porsche van Verstappen tussen de 550.000 dollar en de 650.000 dollar gaat opbrengen. Aangezien het om een bolide van Verstappen gaat, kan het bedrag zomaar hoger uitvallen.

ScrappyD2o

Posts: 343

Ook zonde. Als hij hem niet meer wil hebben kan hij hem toch ook gewoon verkopen? Hoeft hem niet gelijk met een hamer kort en klein te slaan ... Is vast wel iemand die er blij mee is.

  • 3
  • 23 sep 2025 - 17:37
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • ScrappyD2o

    Posts: 343

    Ook zonde. Als hij hem niet meer wil hebben kan hij hem toch ook gewoon verkopen? Hoeft hem niet gelijk met een hamer kort en klein te slaan ... Is vast wel iemand die er blij mee is.

    • + 3
    • 23 sep 2025 - 17:37
    • nr 76

      Posts: 6.911

      Hammertime krijgt zo wel weer een andere lading

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 17:52
    • Larry Perkins

      Posts: 60.078

      Bij Max heet het Hermanntime...

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 18:54
    • nr 76

      Posts: 6.911

      Sorry, ik spreek geen Franz...

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 19:16
    • Larry Perkins

      Posts: 60.078

      Franz komt wel met jou spreken, woon je nog altijd op nr 76, @nr 76?

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 19:39
  • Larry Perkins

    Posts: 60.078

    Geweldig om nog eens terug te kijken op een rustig (lang) moment...

    Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
    (1 uur en 40 minuten)

    https://youtu.be/eaTpY420R_0

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 18:54
  • Robin

    Posts: 2.827

    Ik ken degene die 1 van de gelukkigen was om 1 van de 200 stuks ‘toegewezen’ te krijgen.
    Hij kreeg echter een belletje dat het niet door kon gaan…
    Juist , dat nummer ging naar Max 😅

    • + 1
    • 23 sep 2025 - 19:30
    • Larry Perkins

      Posts: 60.078

      Mijn speciale Porsche 911 GT2 RS Clubsport heeft serienummer 001 omdat ik de eerste had...

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 19:42

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar