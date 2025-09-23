Mond Leclerc valt open: "Verstappen doet het beter dan McLaren"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk door de Grand Prix van Azerbeidzjan te winnen. Het was zijn tweede zege op rij, en hij lijkt weer terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. Charles Leclerc twijfelt een beetje aan de titelkansen van Verstappen, en hij stelt dat Red Bull niet domineert.

Red Bull Racing had het in de afgelopen maanden opvallend zwaar in de Formule 1. Verstappen kon zich niet langer mengen in de strijd om de zeges, en Yuki Tsunoda reed zelfs rond in het achterveld. Sinds de komst van de nieuwe teambaas Laurent Mekies gaat het echter steeds beter en beter met Red Bull. In Hongarije ging het nog slecht, maar na de zomerstop werd de stijgende lijn doorgezet. Verstappen won in Monza en Bakoe, en zag zijn concurrenten van McLaren worstelen.

Laat Verstappen iets liggen?

Ferrari-coureur Charles Leclerc kon zich niet mengen in de strijd om de podiumplekken in Azerbeidzjan. De Monegask zag Verstappen winnen, maar twijfelt aan zijn titelkansen. Hij legt het uit aan Motorsport.com: "Ik denk niet dat Max iets laat liggen, dat is wel zeker. Ik denk dat ze een grote stap voorwaarts hebben gezet met de auto en dat ze nu ook op een heel sterk niveau zitten."

'Max doet het gewoon beter'

Leclerc wijst ook naar het team van McLaren, wat in zijn ogen nog steeds het te kloppen team is. De Ferrari-coureur gaat verder met zijn verhaal: "McLaren heeft geen heel soepel weekend gehad hier, de afgelopen twee raceweekenden niet, dus ik denk niet dat Red Bull nu ineens weer domineert. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar ligt tussen McLaren en Red Bul, maar Max doet het op dit moment gewoon iets beter. Dus mijn felicitaties gaan naar hem."

Verstappen staat nog steeds derde in het wereldkampioenschap met 255 WK-punten. Hij heeft een achterstand van 69 punten op kampioenschapsleider Oscar Piastri, die 324 punten achter zijn naam heeft staan.