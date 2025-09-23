user icon
Hamilton gelooft in nieuwe titel Verstappen: "Red Bull gaat meer races winnen"
  • Gepubliceerd op 23 sep 2025 08:11
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton was niet overtuigend tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De zevenvoudig wereldkampioen wist zichzelf niet te laten zien, maar hij is zelf wel verbaasd over een coureur. Lewis Hamilton is erg onder de indruk van oud-titelrivaal Max Verstappen

Verstappen en Hamilton vochten in 2021 om de titel. De Nederlander won het wereldkampioenschap in een van de laatste rondes van de laatste race. Hij wist Lewis Hamilton net op tijd in te halen. 

Red Bull is erg goed onderweg

Lewis Hamilton complimenteert Red Bull en Verstappen: "McLaren is al het hele jaar het te kloppen team. Wij hebben geen stappen gezet, dus we lopen wat achter. Red Bull nam in de laatste race een upgrade aan de vloer mee en is sneller geworden. Het valt te verwachten dat ze meer races gaan winnen", vertelt Hamilton tegenover de internationale media. 

"Maar als we beter kwalificeren, beginnen we in een veel betere positie om te kunnen racen. Ik zou alles opgeven voor een upgrade, maar dat gaat niet gebeuren. We moeten ons richten op de auto van volgend jaar. Dan blijft er maar één optie over: beter presteren in optimalisatie en uitvoering", zo zegt de Britse wereldkampioen.

Het verschil wordt kleiner

Max Verstappen heeft ongelooflijk veel mazzel nodig wil hij nog wereldkampioen worden dit jaar. Het verschil met kampioenschapsleider Oscar Piastri is momenteel 69 punten. De Nederlander is sinds de zomerstop, drie races, maar liefst 28 punten ingelopen op Oscar Piastri en 44 punten op Lando Norris. Verstappen maakt dus nog steeds kans op het wereldkampioenschap. 

Lewis Hamilton is erg onder de indruk van de Nederlander, want de slecht functionerende RB21 luistert naar de stuurbewegingen van Max Verstappen. Hamilton zelf is nog niet zo gewend aan de Ferrari. De Brit heeft nog steeds geen podium behaald en staat zesde in het wereldkampioenschap met 121 punten.

F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton McLaren Red Bull Racing Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

  • nr 76

    Posts: 6.906

    Ouw fanboy, die Lewis.

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 08:14

show sidebar