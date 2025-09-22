Red Bull-teambaas ontkent impact van updates: "Geen magische oplossing!"

Red Bull rijdt sinds Monza rond met een nieuwe vloer. Wat opvallend is, is dat Max Verstappen sindsdien alles gewonnen heeft. Zowel de Grand Prix van Italië als die van Azerbeidzjan heeft de Nederlander op zijn naam geschreven. Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies ligt dat niet alleen aan Verstappen.

Max Verstappen zit veel dichter bij Lando Norris en Oscar Piastri. Het verschil is in de afgelopen drie races flink ingelopen. Het verschil tussen kampioenschapsleider Oscar Piastri en Max Verstappen is in drie races tijd van 104 punten naar 69 punten ingelopen.

'Er is geen magische oplossing'

"Het korte antwoord is dat we binnen het team niet denken dat er een magische oplossing is gevonden door één enkel aspect", vertelt Mekies tegenover de internationale media in Bakoe. "We geloven dat helemaal niet. Het is een combinatie van heel veel kleine details waarmee we meer performance uit de auto halen. Natuurlijk speelt de vloer wel een rol."

Volgens Mekies gaat het dus niet alleen om de vloer, maar om veel meer. "Een deel zit in de veranderingen die we hebben doorgevoerd. Het gaat ook om de mate van competitiviteit onder verschillende omstandigheden. Het eerlijke antwoord is dat we het nog niet precies weten. Uiteraard zijn we hoopvol, maar we zullen het snel genoeg zien."

Dichter bij de kampioenschapsleider

Max Verstappen verschilt nog maar 69 punten met kampioenschapsleider Oscar Piastri. Het verschil is 69 punten. Met nog zeven races te gaan moet de Nederlander gemiddeld tien punten inlopen per Grand Prix. Het is een lastige opgave, maar niet onmogelijk. Met de huidige vorm is Red Bull het sterkste team op de grid, dus Verstappen maakt een kans.

Verstappen heeft momenteel vier races gewonnen. Beide McLaren-coureurs hebben er meer gewonnen dit seizoen. Lando Norris heeft er vijf gewonnen en Oscar Piastri zeven. Mocht Max Verstappen alle resterende races winnen, is de kans groot dat hij wereldkampioen wordt.