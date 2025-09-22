Charles Leclerc kon zijn frustratie na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan niet onderdrukken. De Monegask vond dat teamgenoot Lewis Hamilton verzuimde om zijn positie terug te geven in de slotfase van de race in Baku, al gaf hij tegelijk toe dat de ellende van Ferrari veel dieper zit dan een gemiste achtste plaats.

In de laatste ronden van de race streed Leclerc nog met Liam Lawson en Yuki Tsunoda om P5. McLaren-coureur Lando Norris sloop echter voorbij, waarna Ferrari besloot om in te grijpen. Omdat Leclerc op versleten harde banden reed en Hamilton op snellere mediums zat, kreeg de zevenvoudig wereldkampioen de kans om Norris aan te vallen. In zulke gevallen is de afspraak duidelijk: lukt het niet, dan wordt de plek teruggegeven.

Leclerc gefrustreerd na afloop

Die afspraak werd in Baku echter niet nageleefd. Hamilton kreeg vlak voor de finishlijn door dat hij Leclerc terug moest laten, maar reageerde te laat. Op de streep zat er nog vier tienden van een seconde tussen beide Ferrari’s. Leclerc reageerde meteen furieus via de boordradio. “Het kan me eigenlijk niet schelen. Het gaat om een achtste plaats, dus prima, hij mag ervan genieten. Maar dit is niet eerlijk”, beet hij zijn engineer toe.

Na de race was er nog geen gesprek geweest tussen Leclerc en Hamilton, maar duidelijk was dat de frustratie bij de Monegask vooral breder lag. Ferrari moest genoegen nemen met de achtste en negende plaats op een dag dat McLaren stuntelde en teams als Williams en Racing Bulls met één auto voor de Scuderia eindigden.

“Er zijn regels die we moeten respecteren en dat gebeurde vandaag misschien niet”, zei Leclerc tegen de internationale pers. “Maar goed, het gaat om P8 of P9. Waar het écht om gaat, is dat we gewoon te langzaam waren. Dit zou niet het gespreksonderwerp moeten zijn. We moeten zorgen dat we weer vechten om betere posities, want dáár ligt de prioriteit.”