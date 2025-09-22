user icon
icon

Leclerc boos op Hamilton? "Hij moet lekker genieten van die P8"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc boos op Hamilton? "Hij moet lekker genieten van die P8"
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 10:09
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc kon zijn frustratie na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan niet onderdrukken. De Monegask vond dat teamgenoot Lewis Hamilton verzuimde om zijn positie terug te geven in de slotfase van de race in Baku, al gaf hij tegelijk toe dat de ellende van Ferrari veel dieper zit dan een gemiste achtste plaats.

In de laatste ronden van de race streed Leclerc nog met Liam Lawson en Yuki Tsunoda om P5. McLaren-coureur Lando Norris sloop echter voorbij, waarna Ferrari besloot om in te grijpen. Omdat Leclerc op versleten harde banden reed en Hamilton op snellere mediums zat, kreeg de zevenvoudig wereldkampioen de kans om Norris aan te vallen. In zulke gevallen is de afspraak duidelijk: lukt het niet, dan wordt de plek teruggegeven.

Meer over Lewis Hamilton Verstappen voelt mee met Hamilton: "Leclerc is een hele sterke coureur"

Verstappen voelt mee met Hamilton: "Leclerc is een hele sterke coureur"

17 sep
 Mislukte kwalificatie komt hard binnen bij Hamilton: "Het is zwaar"

Mislukte kwalificatie komt hard binnen bij Hamilton: "Het is zwaar"

20 sep

Leclerc gefrustreerd na afloop

Die afspraak werd in Baku echter niet nageleefd. Hamilton kreeg vlak voor de finishlijn door dat hij Leclerc terug moest laten, maar reageerde te laat. Op de streep zat er nog vier tienden van een seconde tussen beide Ferrari’s. Leclerc reageerde meteen furieus via de boordradio. “Het kan me eigenlijk niet schelen. Het gaat om een achtste plaats, dus prima, hij mag ervan genieten. Maar dit is niet eerlijk”, beet hij zijn engineer toe.

Na de race was er nog geen gesprek geweest tussen Leclerc en Hamilton, maar duidelijk was dat de frustratie bij de Monegask vooral breder lag. Ferrari moest genoegen nemen met de achtste en negende plaats op een dag dat McLaren stuntelde en teams als Williams en Racing Bulls met één auto voor de Scuderia eindigden.

“Er zijn regels die we moeten respecteren en dat gebeurde vandaag misschien niet”, zei Leclerc tegen de internationale pers. “Maar goed, het gaat om P8 of P9. Waar het écht om gaat, is dat we gewoon te langzaam waren. Dit zou niet het gespreksonderwerp moeten zijn. We moeten zorgen dat we weer vechten om betere posities, want dáár ligt de prioriteit.”

HermanInDeZon

Posts: 226

F1 anno 2025 is een kwalificatie kampioenschap.

Tuurlijk waren die McLaren en die Ferrari stukken beter dan de WIlliams / Racing Bull

Maar je kan gewoon -niet- meer structureel vooruitgang maken in de race met deze auto's

Er was zaterdag al geen twijfel over mogelijk dat Verstappen met doods g... [Lees verder]

  • 2
  • 22 sep 2025 - 10:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 226

    Leclerc moet enkel in zichzelf gefrustreerd zijn.

    Moest hij het zaterdag niet verprutst hebben had hij gewoon 2e of 3e geweestjavascript:void(0);
    Dit zijn het soort van kansen die je als team dit jaar gewoon niet mag laten liggen

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 10:12
    • NicoS

      Posts: 19.407

      Lees een paar artikelen lager “Ik heb het verprutst”……

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 10:18
    • Damon Hill

      Posts: 19.325

      Leclerc heeft het volledig verprutst, en Hamilton trouwens ook. Beide Ferrari's hadden gewoon met Russell kunnen, nee, moéten vechten om de 2e plek, en op zijn minst 3e en 4e moeten worden... maar dat werd zaterdag al door het putje gespoeld.

      Het is natuurlijk niet zo dat de Williams (Sainz) en de Racing Bull (Lawson) ineens beter waren dan de Ferrari. Nee, van beide Ferrari mannen was het een tenenkrommend slecht weekend. Van Norris en Piastri trouwens ook. Piastri was geen schim van zichzelf, en Norris had natuurlijk veel meer moeten profiteren en had hoger moeten eindigen. Ook de McLaren was niet ineens trager dan de Williams of de Racing Bull.

      • + 1
      • 22 sep 2025 - 10:19
    • HermanInDeZon

      Posts: 226

      F1 anno 2025 is een kwalificatie kampioenschap.

      Tuurlijk waren die McLaren en die Ferrari stukken beter dan de WIlliams / Racing Bull

      Maar je kan gewoon -niet- meer structureel vooruitgang maken in de race met deze auto's

      Er was zaterdag al geen twijfel over mogelijk dat Verstappen met doods gemak zou winnen en dat Tsunoda zijn eerste deftig resultaat van het seizoen zou halen

      En dat is volgens mij ook de hele reden waarom Red Bull nog een kans op de titel heeft dit jaar ondanks een mindere auto - dat Verstappen gewoon in de kwalificatie structureel één of twee plaatsen hoger staat dan dat mogelijk is

      • + 2
      • 22 sep 2025 - 10:25
    • Damon Hill

      Posts: 19.325

      @Herman,
      Ik zie Verstappen geen kans maken, om een aantal redenen:

      1. Er komen ook nog circuits waar het pakket van Red Bull de plank volledig mis zal slaan. Monza en Baku waren twee lay-outs die goed passen bij de karakteristieken van de Red Bull, maar bijvoorbeeld Singapore wordt een nachtmerrie voor Red Bull. Verstappen zal dus lang niet alle races winnen, en zal soms ook races hebben waar hij misschien niet eens het podium haalt. Met zo een grote achterstand op Piastri kan hij dat niet hebben.

      2. Om kampioen te worden moeten Piastri en Norris vaker uitvallen of belabberde prestaties hebben. Ik denk niet per se dat dat realistisch is om te verwachten.

      3. Het gat qua punten is gewoon echt heel groot, te groot.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 10:34
  • Robin

    Posts: 2.825

    Ik neem het bijna altijd op voor Charles maar deze keer verdiende hij de teruggave helemaal niet.
    Voordat Lewis er voorbij ging reed Charles rondjes in de 1,46 dus hij had sowieso geen snelheid.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 10:25
    • Paulie

      Posts: 4.498

      Eensch. Charles reed zelf verre van een sterk weekend. Lewis probeerde het duidelijk maar het mislukte. Charles moet niet zeuren over die P8. Het is eigenlijk te triest voor woorden

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 10:28

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.498
  • Podiums 132
  • Grand Prix 225
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar