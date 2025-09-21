user icon
Prachtige beelden: Verstappen viert zege met trotse oma

Prachtige beelden: Verstappen viert zege met trotse oma
  Gepubliceerd op 21 sep 2025 18:16
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. De Nederlander reed een geweldige race, en vierde na afloop een feestje met zijn familie. Na afloop vierde Verstappen zijn zege met zijn team, en ook zijn trotste oma deelde mee in de feestvreugde.

Verstappen had zijn familie meegenomen naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Niet alleen zijn vader Jos Verstappen was meegekomen, ook zijn oma was aanwezig. Zijn grootmoeder zag hoe haar kleinzoon een snaarstrakke race reed, en voor de vierde keer dit seizoen mocht juichen. Verstappens familie was emotioneel, en keken vol trots toe hoe de Red Bull-coureur een feestje vierde op het podium.

'Fijn dat ze erbij zijn'

Bij Viaplay besprak Verstappen de emoties van zijn oma en zijn eveneens aanwezige tante: "Natuurlijk is het fijn dat mijn familie erbij was. Ik zie ze natuurlijk ook niet zoveel. We hebben dit weekend haar verjaardag kunnen vieren. Ik denk dat we het allemaal heel erg gezellig hebben gehad, en als je dan ook nog de race weet te winnen, dan is dat natuurlijk helemaal top."

Oma in het zonnetje gezet

Na alle persverplichtingen verscheen Verstappen in de pitlane voor het fotomoment met zijn team. Samen met Helmut Marko, teambaas Laurent Mekies en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda nam Verstappen plaats bij het pitbord waar zijn zege op stond uitgebeeld. Verstappen trok echter ook zijn oma en zijn tante naar voren. Verstappens oma werd op deze manier het stralende middelpunt van de feestfoto.

Zoals gebruikelijk is, werd er daarna met blikjes Red Bull gespoten, Verstappens familie was op dat moment al vertrokken. Op een video van Red Bull Racing is te zien hoe oma en tante na het juichmoment snel wegrennen, zodat ze niet nat worden gespoten. Vertederd kijkt Verstappen naar het tafereel, waarna hij een soort Red Bull-douche in zijn nek krijgt. 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar