Prachtige beelden: Verstappen viert zege met trotse oma

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. De Nederlander reed een geweldige race, en vierde na afloop een feestje met zijn familie. Na afloop vierde Verstappen zijn zege met zijn team, en ook zijn trotste oma deelde mee in de feestvreugde.

Verstappen had zijn familie meegenomen naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Niet alleen zijn vader Jos Verstappen was meegekomen, ook zijn oma was aanwezig. Zijn grootmoeder zag hoe haar kleinzoon een snaarstrakke race reed, en voor de vierde keer dit seizoen mocht juichen. Verstappens familie was emotioneel, en keken vol trots toe hoe de Red Bull-coureur een feestje vierde op het podium.

'Fijn dat ze erbij zijn'

Bij Viaplay besprak Verstappen de emoties van zijn oma en zijn eveneens aanwezige tante: "Natuurlijk is het fijn dat mijn familie erbij was. Ik zie ze natuurlijk ook niet zoveel. We hebben dit weekend haar verjaardag kunnen vieren. Ik denk dat we het allemaal heel erg gezellig hebben gehad, en als je dan ook nog de race weet te winnen, dan is dat natuurlijk helemaal top."

Oma in het zonnetje gezet

Na alle persverplichtingen verscheen Verstappen in de pitlane voor het fotomoment met zijn team. Samen met Helmut Marko, teambaas Laurent Mekies en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda nam Verstappen plaats bij het pitbord waar zijn zege op stond uitgebeeld. Verstappen trok echter ook zijn oma en zijn tante naar voren. Verstappens oma werd op deze manier het stralende middelpunt van de feestfoto.

Zoals gebruikelijk is, werd er daarna met blikjes Red Bull gespoten, Verstappens familie was op dat moment al vertrokken. Op een video van Red Bull Racing is te zien hoe oma en tante na het juichmoment snel wegrennen, zodat ze niet nat worden gespoten. Vertederd kijkt Verstappen naar het tafereel, waarna hij een soort Red Bull-douche in zijn nek krijgt.