Lando Norris heeft verzuimd veel punten in te lopen op zijn teamgenoot Oscar Piastri. De Britse coureur van McLaren kwam tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan niet verder dan een teleurstellende zevende plaats. Na afloop oogde Norris voor de camera’s verrassend genoeg niet heel teleurgesteld.

Voor Norris was de race in Baku een uitgelezen mogelijkheid om Piastri pijn te doen in de titelstrijd. De Australiër belandde met zijn McLaren al na de start in de muur, wat meteen het einde van zijn race betekende. Norris profiteerde daar echter niet van. Hij slaagde er niet in om Yuki Tsunoda en Liam Lawson in te halen, waardoor hij slechts zes punten inliep op Piastri. Het gat tussen Norris en zijn teamgenoot bedraagt momenteel 25 punten.

Norris nonchalant na afloop

“Ik denk dat de snelheid goed was”, stelde Norris verrassend genoeg tegenover Viaplay. “We waren niet geweldig, aangezien we niet voorbij Tsunoda kwamen, en dat is het. We konden niet meer doen. Inhalen en volgen was heel moeilijk. Dat is ook wel een beetje wat we vandaag verwacht hadden.”

Op de vraag hoe Norris nu kijkt naar de titelstrijd in de Formule 1 met zijn teamgenoot Piastri, reageerde hij ietwat nonchalant. “Ik kijk er nog steeds hetzelfde naar als in de andere races. Ik probeer ieder weekend het beste voor elkaar te krijgen. Dat doe ik in de trainingen, kwalificatie en in de race. Er verandert niets.”

Wat kan Norris nog in de titelstrijd?

Ondanks dat McLaren dit jaar de beste auto heeft, wist Norris slechts vijf races te winnen. In Australië, Monaco, Oostenrijk, Engeland en Hongarije kwam de Brit als eerste over de streep, maar Piastri is met zeven zeges vaker de gevierde man geweest bij McLaren. Met nog zeven races op het programma zal Norris uit een ander vaatje moeten tappen wil hij nog iets betekenen in de titelstrijd.

Max Verstappen en Red Bull Racing waren oppermachtig in de straten van Baku. De viervoudig wereldkampioen reed – net als in Monza – foutloos naar zijn vierde overwinning van het seizoen.