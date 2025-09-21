user icon
icon

Nonchalante Norris na afloop in Baku: "Konden niet meer doen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nonchalante Norris na afloop in Baku: "Konden niet meer doen"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 15:41
  • comments 12
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris heeft verzuimd veel punten in te lopen op zijn teamgenoot Oscar Piastri. De Britse coureur van McLaren kwam tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan niet verder dan een teleurstellende zevende plaats. Na afloop oogde Norris voor de camera’s verrassend genoeg niet heel teleurgesteld.

Voor Norris was de race in Baku een uitgelezen mogelijkheid om Piastri pijn te doen in de titelstrijd. De Australiër belandde met zijn McLaren al na de start in de muur, wat meteen het einde van zijn race betekende. Norris profiteerde daar echter niet van. Hij slaagde er niet in om Yuki Tsunoda en Liam Lawson in te halen, waardoor hij slechts zes punten inliep op Piastri. Het gat tussen Norris en zijn teamgenoot bedraagt momenteel 25 punten.

Meer over Lando Norris Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep
 Ecclestone spreekt schande van McLaren: "Ze willen Norris als wereldkampioen"

Ecclestone spreekt schande van McLaren: "Ze willen Norris als wereldkampioen"

9 sep

Norris nonchalant na afloop

“Ik denk dat de snelheid goed was”, stelde Norris verrassend genoeg tegenover Viaplay. “We waren niet geweldig, aangezien we niet voorbij Tsunoda kwamen, en dat is het. We konden niet meer doen. Inhalen en volgen was heel moeilijk. Dat is ook wel een beetje wat we vandaag verwacht hadden.”

Op de vraag hoe Norris nu kijkt naar de titelstrijd in de Formule 1 met zijn teamgenoot Piastri, reageerde hij ietwat nonchalant. “Ik kijk er nog steeds hetzelfde naar als in de andere races. Ik probeer ieder weekend het beste voor elkaar te krijgen. Dat doe ik in de trainingen, kwalificatie en in de race. Er verandert niets.”

Wat kan Norris nog in de titelstrijd?

Ondanks dat McLaren dit jaar de beste auto heeft, wist Norris slechts vijf races te winnen. In Australië, Monaco, Oostenrijk, Engeland en Hongarije kwam de Brit als eerste over de streep, maar Piastri is met zeven zeges vaker de gevierde man geweest bij McLaren. Met nog zeven races op het programma zal Norris uit een ander vaatje moeten tappen wil hij nog iets betekenen in de titelstrijd.

Max Verstappen en Red Bull Racing waren oppermachtig in de straten van Baku. De viervoudig wereldkampioen reed – net als in Monza – foutloos naar zijn vierde overwinning van het seizoen.

nr 76

Posts: 6.893

Eigenlijk verdienen ze het allebei niet, maar er moet nou eenmaal iemand kampioen worden

  • 6
  • 21 sep 2025 - 16:16
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • nr 76

    Posts: 6.892

    Eigenlijk verdienen ze het allebei niet, maar er moet nou eenmaal iemand kampioen worden

    • + 6
    • 21 sep 2025 - 16:16
    • Rode Stier 33

      Posts: 870

      Als je aan het eind van de rit bovenaan staan, verdien je het gewoon!

      • + 3
      • 21 sep 2025 - 16:28
    • nr 76

      Posts: 6.892

      Vind je?

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 16:37
    • Di Stefano

      Posts: 327

      Alleen maar omdat je een slecht weekend heb? Dan zijn er de afgelopen 75 jaar wel veel coureurs kampioen geworden die het niet verdienen.

      • + 5
      • 21 sep 2025 - 17:09
    • nr 76

      Posts: 6.892

      Vind je echt dat ze allevei 1 slecht weekend hebben gehad? Ik van dat ze allebei veel te veel fouten maken voor een wereldkampioen.
      En ja, er zijn coureurs geweest in het verleden die kampioenschappen hebben gewonnen die ze niet verdienden. En andersom ook.

      • + 6
      • 21 sep 2025 - 17:16
    • TylaHunter

      Posts: 10.495

      Nr 76@ Wijze woorden van the Iceman op de vraag: "Who will become the champion this season" : The one with the most points.

      Er is eigenlijk 1 coureur, die ik persoonlijk niet als waardig F1 kampioen kan zien. Keke Rosberg. Verschrikkelijk seizoen.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 17:19
    • Klus

      Posts: 2.327

      Norris heeft niet zomaar een slecht weekend. Russell wist wel op het podium te komen. Waarom Norris dan niet met de snelste wagen van het veld?

      • + 3
      • 21 sep 2025 - 18:30
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.397

      @klus Al twee weekends niet meer. Kijk maar naar Tsunoda. Want nu hij hoog scoort, moet je toch toegeven dat RBR de zaken momenteel beter voor mekaar heeft. Dat is de consequentie van alle eerdere beweringen waarbij Yuki als bewijs diende voor een vreselijke RB-bolide.
      Maar je mag opportunistisch zijn van mij.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 19:04
    • NicoS

      Posts: 19.393

      @RCM,
      De McLaren was goed genoeg om hier minimaal het podium te halen, en zelfs te kunnen winnen als beide heren in de kwalificatie niet zo hadden lopen klooien.
      Het matige resultaat van het team lag toch echt aan de heren coureurs, en niemand anders.
      Dat RBR de zaken sinds Monza veel beter voor elkaar heeft dan daarvoor dat klopt, maar of ze nu beter zijn dan McLaren ben ik nog niet zo zeker van.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 19:17
  • HermanInDeZon

    Posts: 222

    Nee Lando, het was gewoon een slecht weekend.
    Van het team, maar ook van jou.

    Die kwalificatie had je top drie moeten rijden in plaats van een muur mee te nemen.

    Het was misschien "niet geweldig", maar als Red Bull een "niet geweldig weekend" heeft (en zo hebben ze er al een aantal gehad dit jaar), eindigen ze wel gewoon 3e of 4e

    • + 3
    • 21 sep 2025 - 16:33
    • Padde1971

      Posts: 111

      En met 'ze' bedoel je dan Verstappen.

      Deze race zat Yuki er aardig bij maar da's ook de eerste keer dit jaar.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 17:37
    • Skimi

      Posts: 1.089

      Het valt me op dat Norris niet echt een inhaler is, destijds in miami was Piastri zo langs Verstappen, Norris niet. En vaker blijft hij er lang achter hangen tenzij hij veruit de beste auto heeft. Momentje tijdens de restart was ook weer zo slordig, veel slordige momenten gewoon

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 17:55

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.306
  • Podiums 39
  • Grand Prix 145
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar