user icon
icon

Stella kritisch op McLaren: "We hebben het niet goed gedaan"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Stella kritisch op McLaren: "We hebben het niet goed gedaan"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 20:16
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

McLaren-teambaas Andrea Stella is niet tevreden met de prestaties van zijn team in Bakoe. De McLaren-teambaas stelt dat het beter moet bij het team. Lando Norris wist niet verder te komen dan de zevende plaats en Oscar Piastri parkeerde zijn auto in de muur tijdens de openingsronde. 

Andrea Stella had niet verwacht dat het weekend zo slecht zou gaan verlopen voor McLaren. De teambaas dacht dat ze het beter op orde hadden. McLaren heeft maar zes punten behaald dit weekend. Hiermee is het het slechtste weekend van McLaren sinds de Grand Prix van Las Vegas in 2023. 

Meer over McLaren Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep
 Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

19 sep

'Ik had het niet verwacht'

"Nou, ongebruikelijk, want het seizoen tot nu toe is heel sterk geweest. We hebben maar zes punten uit dit weekend gehaald. We hebben het niet goed gedaan in de kwalificatie en ook niet in de race", zo zegt Stella tegenover Viaplay. 

Oscar Piastri crashte tijdens de openingsronde. De teambaas zegt over zijn coureur: "Tijdens de race zaten we met Oscar in een vergelijkbare situatie als gisteren, met een aantal problemen en een aantal ongebruikelijke fouten voor Oscar. Ik denk dat hij daarvan zal leren en dat hij zeker sterker terug zal komen."

'De auto was niet goed genoeg'

De McLaren-bolide was het hele seizoen sterk, maar sinds de zomerstop lijkt het achteruit te gaan. Verstappen heeft twee van de drie races gewonnen. Vooral Lando Norris lijkt moeite te hebben met de auto. Hij heeft na de zomerstop nog maar 24 punten behaald. Stella zegt over Norris: We hebben hem geen auto gegeven die in staat was om iemand in te halen, dus we hebben de hele dag in het verkeer gezeten."

"Dat is absoluut een kwestie van tijd, dus we moeten het beter doen voor de rest van het seizoen. Het is erg spannend in het kampioenschap voor coureurs, dus we moeten het niveau verhogen. Dit is de tweede overwinning op rij voor Max en voor Red Bull Racing."

red slow

Posts: 3.217

Voor Piastri viel het nog wel mee. Bedoel als het een een twee was geweest en Piastri was 2e geworden dan was die minimaal 7 punten verloren aan Norris, nu zijn het er 6.

  • 1
  • 21 sep 2025 - 21:39
F1 Nieuws Andrea Stella McLaren GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • red slow

    Posts: 3.216

    Voor Piastri viel het nog wel mee. Bedoel als het een een twee was geweest en Piastri was 2e geworden dan was die minimaal 7 punten verloren aan Norris, nu zijn het er 6.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 21:39

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 22 feb 1971 (54)
  • Geb. plaats Orvieto, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar