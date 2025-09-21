Stella kritisch op McLaren: "We hebben het niet goed gedaan"

McLaren-teambaas Andrea Stella is niet tevreden met de prestaties van zijn team in Bakoe. De McLaren-teambaas stelt dat het beter moet bij het team. Lando Norris wist niet verder te komen dan de zevende plaats en Oscar Piastri parkeerde zijn auto in de muur tijdens de openingsronde.

Andrea Stella had niet verwacht dat het weekend zo slecht zou gaan verlopen voor McLaren. De teambaas dacht dat ze het beter op orde hadden. McLaren heeft maar zes punten behaald dit weekend. Hiermee is het het slechtste weekend van McLaren sinds de Grand Prix van Las Vegas in 2023.

'Ik had het niet verwacht'

"Nou, ongebruikelijk, want het seizoen tot nu toe is heel sterk geweest. We hebben maar zes punten uit dit weekend gehaald. We hebben het niet goed gedaan in de kwalificatie en ook niet in de race", zo zegt Stella tegenover Viaplay.

Oscar Piastri crashte tijdens de openingsronde. De teambaas zegt over zijn coureur: "Tijdens de race zaten we met Oscar in een vergelijkbare situatie als gisteren, met een aantal problemen en een aantal ongebruikelijke fouten voor Oscar. Ik denk dat hij daarvan zal leren en dat hij zeker sterker terug zal komen."

'De auto was niet goed genoeg'

De McLaren-bolide was het hele seizoen sterk, maar sinds de zomerstop lijkt het achteruit te gaan. Verstappen heeft twee van de drie races gewonnen. Vooral Lando Norris lijkt moeite te hebben met de auto. Hij heeft na de zomerstop nog maar 24 punten behaald. Stella zegt over Norris: We hebben hem geen auto gegeven die in staat was om iemand in te halen, dus we hebben de hele dag in het verkeer gezeten."

"Dat is absoluut een kwestie van tijd, dus we moeten het beter doen voor de rest van het seizoen. Het is erg spannend in het kampioenschap voor coureurs, dus we moeten het niveau verhogen. Dit is de tweede overwinning op rij voor Max en voor Red Bull Racing."