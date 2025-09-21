user icon
Norris vindt niet dat hij een kans heeft gemist na crash Piastri
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 10:09
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren staat vandaag voor een monsterklus in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Oscar Piastri crashte in Q3, en Lando Norris kwam niet verder dan de zevende tijd. Voor Norris voelt het niet alsof hij een kans door zijn vingers heeft laten glippen.

Norris en Piastri zijn niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook elkaars titelrivalen. De crash van Piastri was voor Norris de uitgelezen kans om een voorsprong te pakken voor de race in de straten van Bakoe. Toen het licht in de slotfase van Q3 weer op groen schoot, kreeg hij het echter niet voor elkaar om een goede tijd te rijden. Hij viel terug naar de zevende tijd, en dat betekent dat hij vandaag een flinke inhaalrace moet rijden.

'Alles gedaan wat ik kon'

Norris heeft niet het idee dat de kwalificatie een gemiste kans was, zo liet hij weten aan de internationale media: "Nee, want ik heb nog steeds alles gedaan wat ik kon. Als ik elke race had gewonnen, had ik nu wereldkampioen kunnen zijn, maar dat heb ik dus niet gedaan. Het waren hier best lastige omstandigheden en ik ging als eerste naar buiten, uiteindelijk was dat gewoon de verkeerde beslissing."

Was dit de beste keuze?

Volgens Norris is het een beetje vragen naar de bekende weg: "Als iedereen achter mij een gele vlag zou hebben gehad, omdat iemand van de baan was geschoten, dan zou je mij deze vraag niet stellen. Soms gaat het hier goed, en soms niet, en we dachten dat we de beste keuze hadden gemaakt. Dat was ook het geval geweest, als het niet was gaan regenen."

Regenen zorgde voor problemen

De regen zorgde voor problemen bij Norris: "Het begon net weer te regenen in de laatste run. Om dan als eerste naar buiten te moeten gaan, is gewoon niet de juiste keuze. Vandaag had ik meer moeite om de beste beslissing te nemen. Dat is achteraf gezien, en op dat moment was het geen verkeerde beslissing. Ik wilde ook als eerste naar buiten."

NicoS

Posts: 19.382

Norris heeft niet die killers-mentaliteit die nodig is om een grote te worden in de sport.
Als het er niet in zit, dan is dat zo. Prima coureur ala Button, Barrichello en Massa bijvoorbeeld, op een goede dag mooie resultaten halend, maar te vaak net niet…..
Piastri heeft dat meer in zich, en da... [Lees verder]

  • 3
  • 21 sep 2025 - 11:36
Reacties (9)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.492

    Ik weet niet waarom, maar Norris geeft mij vaak de indruk van het generaliserend typetje dat men vaak in films en socials als GenZ neerzet:

    Een " het huis staat in brand, oh whatever" mentaliteit. Een "Je wordt om 9 uur op je werk verwacht, oh ja dan neem ik toch een andere baan" mentaliteit.

    En ik weet wel, een topsporter is hier gekomen omdat die zich zo hard inzet... maar zon indruk krijg ik telkens van Norris.

    • + 2
    • 21 sep 2025 - 10:36
    • Mr Marly

      Posts: 7.810

      Voor een McLaren fan vind ik jou vrij hard naar Norris, hij heeft veel voor het team betekend, gedaan en successen behaald (zeker vorig seizoen in de finale). Ik vind, als fan van het team, je hem wat meer krediet mag geven.

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 11:21
    • NicoS

      Posts: 19.382

      Norris heeft niet die killers-mentaliteit die nodig is om een grote te worden in de sport.
      Als het er niet in zit, dan is dat zo. Prima coureur ala Button, Barrichello en Massa bijvoorbeeld, op een goede dag mooie resultaten halend, maar te vaak net niet…..
      Piastri heeft dat meer in zich, en daarom staat hij bovenaan ipv Norris. Piastri is niet sneller dan Lando, maar heeft wel meer de “over mijn lijk” mentaliteit, en is in mijn ogen wat completer, berekenen en constanter.

      • + 3
      • 21 sep 2025 - 11:36
    • Canson Po

      Posts: 2.696

      @Mr Marley zet daar een Leclerc of Russell in de plaats en je had vorig jaar al een kampioen, ik zie het eerder als een snelle piloot maar duidelijk niet compleet genoeg om kampioen te worden, kom op zeg Piastri reed 5 jaar geleden zijn eerste seizoen F3 en is nu al beter dit seizoen, daar mag je je toch wat vragen bij stellen.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 12:16
  • tour71

    Posts: 1.541

    Norris is niet en zal nooit WCD worden. Maar is wel een hele goeie 2e rijder.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 10:55
    • gijzje

      Posts: 529

      nee die daar zit geen stroom op , maar hij za best wel een keer tegen de wand gaan

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 11:21
  • Avb1

    Posts: 103

    Norris zal een Rosberg doen voor 1 jaar en dan stoppen omdat ie ook mentaal kapot is.....

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 11:23
  • hupholland

    Posts: 9.223

    de kans is nog niet voorbij, ik denk dat beide McLarens gewoon naar voren kunnen komen. Dus zaak om iig voor Piastri te blijven. Pole zat er tegen deze Verstappen sowieso niet in, vandaag zijn er nog 50 ronden om alsnog naar die P2 te rijden. En dan worden de punten pas verdeeld. Gaan we dan kijken waar iedereen staat.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 11:28
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 283

    Norris heeft niet het idee dat de kwalificatie een gemiste kans was. "Nee, want ik heb nog steeds alles gedaan wat ik kon..."

    Begin steeds meer afkeer jegens de man te voelen. Hou niet van mensen die het begrip 'zelfreflectie' niet kennen. 'Ja maar'-mensen.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 12:16

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

