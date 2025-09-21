Norris vindt niet dat hij een kans heeft gemist na crash Piastri

Het team van McLaren staat vandaag voor een monsterklus in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Oscar Piastri crashte in Q3, en Lando Norris kwam niet verder dan de zevende tijd. Voor Norris voelt het niet alsof hij een kans door zijn vingers heeft laten glippen.

Norris en Piastri zijn niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook elkaars titelrivalen. De crash van Piastri was voor Norris de uitgelezen kans om een voorsprong te pakken voor de race in de straten van Bakoe. Toen het licht in de slotfase van Q3 weer op groen schoot, kreeg hij het echter niet voor elkaar om een goede tijd te rijden. Hij viel terug naar de zevende tijd, en dat betekent dat hij vandaag een flinke inhaalrace moet rijden.

'Alles gedaan wat ik kon'

Norris heeft niet het idee dat de kwalificatie een gemiste kans was, zo liet hij weten aan de internationale media: "Nee, want ik heb nog steeds alles gedaan wat ik kon. Als ik elke race had gewonnen, had ik nu wereldkampioen kunnen zijn, maar dat heb ik dus niet gedaan. Het waren hier best lastige omstandigheden en ik ging als eerste naar buiten, uiteindelijk was dat gewoon de verkeerde beslissing."

Was dit de beste keuze?

Volgens Norris is het een beetje vragen naar de bekende weg: "Als iedereen achter mij een gele vlag zou hebben gehad, omdat iemand van de baan was geschoten, dan zou je mij deze vraag niet stellen. Soms gaat het hier goed, en soms niet, en we dachten dat we de beste keuze hadden gemaakt. Dat was ook het geval geweest, als het niet was gaan regenen."

Regenen zorgde voor problemen

De regen zorgde voor problemen bij Norris: "Het begon net weer te regenen in de laatste run. Om dan als eerste naar buiten te moeten gaan, is gewoon niet de juiste keuze. Vandaag had ik meer moeite om de beste beslissing te nemen. Dat is achteraf gezien, en op dat moment was het geen verkeerde beslissing. Ik wilde ook als eerste naar buiten."